《異動股》科濟藥業挫近１０％失守１０天線，報１５﹒６８元

《經濟通通訊社１５日專訊》科濟藥業（０２１７１）跌９﹒９９％，報１５﹒６８元，跌

穿１０天線（１６﹒７１８元），最低價１５﹒５元，最高價１７﹒４２元；成交１４９﹒２５

萬股，成交金額２４６４﹒６４萬元；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出４８７﹒０６

萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額１８１﹒９３萬元，加權平均成交價

１６﹒６２５元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額１４９﹒９３萬元，加權平均

成交價１６﹒２７６元。

現時，恒生指數報２０２５４，跌４９７點或２﹒４％；恒生中國企業指數報６９４７，跌

１７８點或２﹒５１％；恒生科技指數報４４３４，跌１５３點或３﹒３４％；主板成交

１１９８﹒７２億元。

上證綜合指數報３２２８，跌５３點或１﹒６４％，成交４６０８﹒７７億元人民幣。

深證成份指數報１２４１１，跌１９１點或１﹒５２％，成交３０３６﹒６億元人民幣。



基本資料

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現價 １５﹒６８０ 變動 －９﹒９９％

最高價 １７﹒４２０ 最低價 １５﹒５００

成交股數 １４９﹒２５萬股 成交金額 ２４６４﹒６４萬

１０天平均 １６﹒７１８ 歷史波幅％ １１０﹒７１９

２０天平均 １５﹒５７５ 加權平均價 １６﹒５１４

５０天平均 １２﹒９２７ ＲＳＩ１４ ５３﹒１５３

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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出４８７﹒０６萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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科濟藥業（０２１７１） １５﹒６８ －９﹒９９

金斯瑞（０１５４８） ３１﹒５５ －１﹒２５

信達生物（０１８０１） ３６﹒７５ －４﹒５５

君實生物（０１８７７） ３８﹒２０ －５﹒９１

錦欣生殖（０１９５１） ６﹒２８ －５﹒７１

騰盛博藥（０２１３７） ９﹒９０ －９﹒０１

藥明生物（０２２６９） ７５﹒６０ －４﹒８５

百濟神州（０６１６０） １０５﹒６０ ＋０﹒６７

康方生物（０９９２６） ２２﹒５５ －５﹒４５

榮昌生物（０９９９５） ４４﹒５０ －５﹒６２

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（ｅｄ）

