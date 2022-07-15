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02171 科濟藥業－Ｂ
即時 按盤價 跌15.680 -1.740 (-9.989%)
大手異動

15/07/2022 15:53

《異動股》科濟藥業挫近１０％失守１０天線，報１５﹒６８元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》科濟藥業（０２１７１）跌９﹒９９％，報１５﹒６８元，跌
穿１０天線（１６﹒７１８元），最低價１５﹒５元，最高價１７﹒４２元；成交１４９﹒２５
萬股，成交金額２４６４﹒６４萬元；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出４８７﹒０６
萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額１８１﹒９３萬元，加權平均成交價
１６﹒６２５元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額１４９﹒９３萬元，加權平均
成交價１６﹒２７６元。
　　現時，恒生指數報２０２５４，跌４９７點或２﹒４％；恒生中國企業指數報６９４７，跌
１７８點或２﹒５１％；恒生科技指數報４４３４，跌１５３點或３﹒３４％；主板成交
１１９８﹒７２億元。
　　上證綜合指數報３２２８，跌５３點或１﹒６４％，成交４６０８﹒７７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４１１，跌１９１點或１﹒５２％，成交３０３６﹒６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１５﹒６８０　變動　　　　　　－９﹒９９％
　　最高價　　　　　１７﹒４２０　最低價　　　　　１５﹒５００
　　成交股數　　１４９﹒２５萬股　成交金額　　２４６４﹒６４萬
　　１０天平均　　　１６﹒７１８　歷史波幅％　　１１０﹒７１９
　　２０天平均　　　１５﹒５７５　加權平均價　　　１６﹒５１４
　　５０天平均　　　１２﹒９２７　ＲＳＩ１４　　　５３﹒１５３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出４８７﹒０６萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　科濟藥業（０２１７１）　　１５﹒６８　－９﹒９９
　　金斯瑞（０１５４８）　　　３１﹒５５　－１﹒２５
　　信達生物（０１８０１）　　３６﹒７５　－４﹒５５
　　君實生物（０１８７７）　　３８﹒２０　－５﹒９１
　　錦欣生殖（０１９５１）　　　６﹒２８　－５﹒７１
　　騰盛博藥（０２１３７）　　　９﹒９０　－９﹒０１
　　藥明生物（０２２６９）　　７５﹒６０　－４﹒８５
　　百濟神州（０６１６０）　１０５﹒６０　＋０﹒６７
　　康方生物（０９９２６）　　２２﹒５５　－５﹒４５
　　榮昌生物（０９９９５）　　４４﹒５０　－５﹒６２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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