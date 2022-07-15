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01996 弘陽地產
即時 按盤價 跌1.810 -0.230 (-11.275%)
大手異動

15/07/2022 16:00

《異動股》弘陽地產（０１９９６）挫逾７％，報１﹒８９元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》弘陽地產（０１９９６）跌７﹒３５％，報１﹒８９元，最低
價１﹒８元，最高價２﹒１２元；成交１１５﹒６萬股，成交金額２２８﹒２５萬元；主動買沽
比率６０：４０，資金淨主動買入４５﹒２９萬元。現時最大淨被動買入券商為偉祿亞太證券，
金額１０﹒０１萬元，加權平均成交價１﹒９１１元；現時最大淨被動賣出券商為海通國際證券
，金額４５﹒５萬元，加權平均成交價１﹒９８７元。以現價計，該股暫連跌６日，累計跌幅
２７﹒５９％。
　　現時，恒生指數報２０３０７，跌４４３點或２﹒１４％；恒生中國企業指數報６９６４，
跌１６１點或２﹒２６％；恒生科技指數報４４４６，跌１４０點或３﹒０７％；主板成交
１２３３﹒２７億元。
　　上證綜合指數報３２２８，跌５３點或１﹒６４％，成交４６０８﹒７７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４１１，跌１９１點或１﹒５２％，成交３０３６﹒６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１﹒８９０　變動　　　　　－７﹒３５％
　　最高價　　　　　２﹒１２０　最低價　　　　　１﹒８００
　　成交股數　　１１５﹒６萬股　成交金額　　２２８﹒２５萬
　　１０天平均　　　２﹒３５７　歷史波幅％　　４５﹒１６３
　　２０天平均　　　２﹒４４２　加權平均價　　　１﹒９７４
　　５０天平均　　　２﹒４８５　ＲＳＩ１４　　１８﹒２７７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入４５﹒２９萬元；暫連跌６日，累計跌幅
２７﹒５９％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　弘陽地產（０１９９６）　　１﹒８９　　－７﹒３５
　　新地（０００１６）　　　９１﹒７０　　－０﹒２７
　　中海外（００６８８）　　２２﹒１５　　－４﹒１１
　　旭輝（００８８４）　　　　２﹒３３　－１４﹒３４
　　龍湖（００９６０）　　　２８﹒００　　－６﹒２０
　　潤地（０１１０９）　　　３３﹒４０　　－１﹒６２
　　長實（０１１１３）　　　５５﹒３０　　　　無升跌
　　碧桂園（０２００７）　　　３﹒３１　　－８﹒５６
　　萬科（０２２０２）　　　１５﹒６４　　－５﹒２１
　　綠城（０３９００）　　　１５﹒６０　　－５﹒１１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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