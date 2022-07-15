《異動股》弘陽地產（０１９９６）挫逾７％，報１﹒８９元

《經濟通通訊社１５日專訊》弘陽地產（０１９９６）跌７﹒３５％，報１﹒８９元，最低

價１﹒８元，最高價２﹒１２元；成交１１５﹒６萬股，成交金額２２８﹒２５萬元；主動買沽

比率６０：４０，資金淨主動買入４５﹒２９萬元。現時最大淨被動買入券商為偉祿亞太證券，

金額１０﹒０１萬元，加權平均成交價１﹒９１１元；現時最大淨被動賣出券商為海通國際證券

，金額４５﹒５萬元，加權平均成交價１﹒９８７元。以現價計，該股暫連跌６日，累計跌幅

２７﹒５９％。

現時，恒生指數報２０３０７，跌４４３點或２﹒１４％；恒生中國企業指數報６９６４，

跌１６１點或２﹒２６％；恒生科技指數報４４４６，跌１４０點或３﹒０７％；主板成交

１２３３﹒２７億元。

上證綜合指數報３２２８，跌５３點或１﹒６４％，成交４６０８﹒７７億元人民幣。

深證成份指數報１２４１１，跌１９１點或１﹒５２％，成交３０３６﹒６億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒８９０ 變動 －７﹒３５％

最高價 ２﹒１２０ 最低價 １﹒８００

成交股數 １１５﹒６萬股 成交金額 ２２８﹒２５萬

１０天平均 ２﹒３５７ 歷史波幅％ ４５﹒１６３

２０天平均 ２﹒４４２ 加權平均價 １﹒９７４

５０天平均 ２﹒４８５ ＲＳＩ１４ １８﹒２７７

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股份狀態：主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入４５﹒２９萬元；暫連跌６日，累計跌幅

２７﹒５９％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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弘陽地產（０１９９６） １﹒８９ －７﹒３５

新地（０００１６） ９１﹒７０ －０﹒２７

中海外（００６８８） ２２﹒１５ －４﹒１１

旭輝（００８８４） ２﹒３３ －１４﹒３４

龍湖（００９６０） ２８﹒００ －６﹒２０

潤地（０１１０９） ３３﹒４０ －１﹒６２

長實（０１１１３） ５５﹒３０ 無升跌

碧桂園（０２００７） ３﹒３１ －８﹒５６

萬科（０２２０２） １５﹒６４ －５﹒２１

綠城（０３９００） １５﹒６０ －５﹒１１

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（ｅｄ）

