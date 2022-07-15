《異動股》弘陽地產（０１９９６）挫逾７％，報１﹒８９元

《經濟通通訊社１５日專訊》弘陽地產（０１９９６）跌７﹒３５％，報１﹒８９元，最低
價１﹒８元，最高價２﹒１２元；成交１１５﹒６萬股，成交金額２２８﹒２５萬元；主動買沽
比率６０：４０，資金淨主動買入４５﹒２９萬元。現時最大淨被動買入券商為偉祿亞太證券，
金額１０﹒０１萬元，加權平均成交價１﹒９１１元；現時最大淨被動賣出券商為海通國際證券
，金額４５﹒５萬元，加權平均成交價１﹒９８７元。以現價計，該股暫連跌６日，累計跌幅
２７﹒５９％。
現時，恒生指數報２０３０７，跌４４３點或２﹒１４％；恒生中國企業指數報６９６４，
跌１６１點或２﹒２６％；恒生科技指數報４４４６，跌１４０點或３﹒０７％；主板成交
１２３３﹒２７億元。
上證綜合指數報３２２８，跌５３點或１﹒６４％，成交４６０８﹒７７億元人民幣。
深證成份指數報１２４１１，跌１９１點或１﹒５２％，成交３０３６﹒６億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒８９０ 變動 －７﹒３５％
最高價 ２﹒１２０ 最低價 １﹒８００
成交股數 １１５﹒６萬股 成交金額 ２２８﹒２５萬
１０天平均 ２﹒３５７ 歷史波幅％ ４５﹒１６３
２０天平均 ２﹒４４２ 加權平均價 １﹒９７４
５０天平均 ２﹒４８５ ＲＳＩ１４ １８﹒２７７
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股份狀態：主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入４５﹒２９萬元；暫連跌６日，累計跌幅
２７﹒５９％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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弘陽地產（０１９９６） １﹒８９ －７﹒３５
新地（０００１６） ９１﹒７０ －０﹒２７
中海外（００６８８） ２２﹒１５ －４﹒１１
旭輝（００８８４） ２﹒３３ －１４﹒３４
龍湖（００９６０） ２８﹒００ －６﹒２０
潤地（０１１０９） ３３﹒４０ －１﹒６２
長實（０１１１３） ５５﹒３０ 無升跌
碧桂園（０２００７） ３﹒３１ －８﹒５６
萬科（０２２０２） １５﹒６４ －５﹒２１
綠城（０３９００） １５﹒６０ －５﹒１１
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（ｅｄ）
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