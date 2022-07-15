《經濟通通訊社１５日專訊》德信服務（０２２１５）於４：０１ｐｍ錄得１手
２０２１﹒８萬股非自動對盤，每股造２﹒１６元，較上日收市價低２１﹒４５％，涉資
４３６７﹒０９萬元。（ｒｗ）
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15/07/2022 16:02
《大手成交》德信服務一手２０２２萬股非自動對盤，涉４３６７萬
《經濟通通訊社１５日專訊》德信服務（０２２１５）於４：０１ｐｍ錄得１手
２０２１﹒８萬股非自動對盤，每股造２﹒１６元，較上日收市價低２１﹒４５％，涉資
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|備註：
|即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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