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00467 聯合能源集團
即時 按盤價 升0.940 +0.030 (+3.297%)
大手異動

18/07/2022 09:03

《大手成交》聯合能源集團三手共１億股市前交易，涉１﹒０３億元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》聯合能源集團（００４６７）於市前９：０２ａｍ錄得３手共
１﹒１５億股市前交易，每股造０﹒９元，較上日收市價低１﹒１％，涉資１﹒０４億元。
（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
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