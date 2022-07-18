《經濟通通訊社１８日專訊》聯合能源集團（００４６７）於市前９：０２ａｍ錄得３手共
１﹒１５億股市前交易，每股造０﹒９元，較上日收市價低１﹒１％，涉資１﹒０４億元。
（ｒｗ）
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18/07/2022 09:03
《大手成交》聯合能源集團三手共１億股市前交易，涉１﹒０３億元
《經濟通通訊社１８日專訊》聯合能源集團（００４６７）於市前９：０２ａｍ錄得３手共
１﹒１５億股市前交易，每股造０﹒９元，較上日收市價低１﹒１％，涉資１﹒０４億元。
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|備註：
|即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
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