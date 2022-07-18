《異動股》康龍化成跌逾１０％失守５０天線，報６７﹒２元

《經濟通通訊社１８日專訊》康龍化成（０３７５９）跌１０﹒１６％，報６７﹒２元，跌
穿５０天線（６７﹒９４元），最低價６６﹒８元，最高價７１﹒１５元；成交３１﹒４１萬股
，成交金額２１８３﹒５４萬元；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出４７６﹒２７萬元
。現時最大淨被動買入券商為中國國際金融，金額１９６﹒２８萬元，加權平均成交價
６９﹒０７３元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額２０４﹒７萬元，加權平均成交
價７０﹒６５２元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１４﹒６７％。
現時，恒生指數報２０３９０，升９２點或０﹒４６％；恒生中國企業指數報６９９８，升
４０點或０﹒５８％；恒生科技指數報４４４２，升１點或０﹒０４％；主板成交６９﹒７４億
元。
上證綜合指數報３２３５，升７點或０﹒２４％，成交２３５﹒５８億元人民幣。
深證成份指數報１２３８４，跌２６點或０﹒２２％，成交１６２﹒５７億元人民幣。
基本資料
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現價 ６７﹒２００ 變動 －１０﹒１６％
最高價 ７１﹒１５０ 最低價 ６６﹒８００
成交股數 ３１﹒４１萬股 成交金額 ２１８３﹒５４萬
１０天平均 ８０﹒３１０ 歷史波幅％ ６３﹒４６２
２０天平均 ７７﹒９００ 加權平均價 ６９﹒５１０
５０天平均 ６７﹒９４０ ＲＳＩ１４ ３８﹒９４５
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股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出４７６﹒２７萬元；暫連
跌２日，累計跌幅１４﹒６７％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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康龍化成（０３７５９） ６７﹒２０ －１０﹒１６
四環醫藥（００４６０） １﹒１４ ＋０﹒８８
遠大醫藥（００５１２） ４﹒１３ －０﹒４８
中國中藥（００５７０） ３﹒６１ ＋０﹒８４
山東新華製藥股份（００７１９） ６﹒２０ 無升跌
石藥集團（０１０９３） ８﹒２７ ＋０﹒９８
中國生物製藥（０１１７７） ４﹒９２ 無升跌
復星醫藥（０２１９６） ３０﹒５０ ＋１﹒８４
藥明康德（０２３５９） １０５﹒５０ －１﹒５９
上藥（０２６０７） １２﹒４２ ＋０﹒６５
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（ｅｄ）
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