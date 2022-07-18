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03759 康龍化成
即時 按盤價 跌68.800 -6.000 (-8.021%)
大手異動

18/07/2022 09:33

《異動股》康龍化成跌逾１０％失守５０天線，報６７﹒２元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》康龍化成（０３７５９）跌１０﹒１６％，報６７﹒２元，跌
穿５０天線（６７﹒９４元），最低價６６﹒８元，最高價７１﹒１５元；成交３１﹒４１萬股
，成交金額２１８３﹒５４萬元；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出４７６﹒２７萬元
。現時最大淨被動買入券商為中國國際金融，金額１９６﹒２８萬元，加權平均成交價
６９﹒０７３元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額２０４﹒７萬元，加權平均成交
價７０﹒６５２元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１４﹒６７％。
　　現時，恒生指數報２０３９０，升９２點或０﹒４６％；恒生中國企業指數報６９９８，升
４０點或０﹒５８％；恒生科技指數報４４４２，升１點或０﹒０４％；主板成交６９﹒７４億
元。
　　上證綜合指數報３２３５，升７點或０﹒２４％，成交２３５﹒５８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３８４，跌２６點或０﹒２２％，成交１６２﹒５７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　６７﹒２００　變動　　　　　－１０﹒１６％
　　最高價　　　　７１﹒１５０　最低價　　　　　６６﹒８００
　　成交股數　　３１﹒４１萬股　成交金額　　２１８３﹒５４萬
　　１０天平均　　８０﹒３１０　歷史波幅％　　　６３﹒４６２
　　２０天平均　　７７﹒９００　加權平均價　　　６９﹒５１０
　　５０天平均　　６７﹒９４０　ＲＳＩ１４　　　３８﹒９４５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出４７６﹒２７萬元；暫連
跌２日，累計跌幅１４﹒６７％
　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　康龍化成（０３７５９）　　　　　　６７﹒２０　－１０﹒１６
　　四環醫藥（００４６０）　　　　　　　１﹒１４　　＋０﹒８８
　　遠大醫藥（００５１２）　　　　　　　４﹒１３　　－０﹒４８
　　中國中藥（００５７０）　　　　　　　３﹒６１　　＋０﹒８４
　　山東新華製藥股份（００７１９）　　　６﹒２０　　　　無升跌
　　石藥集團（０１０９３）　　　　　　　８﹒２７　　＋０﹒９８
　　中國生物製藥（０１１７７）　　　　　４﹒９２　　　　無升跌
　　復星醫藥（０２１９６）　　　　　　３０﹒５０　　＋１﹒８４
　　藥明康德（０２３５９）　　　　　１０５﹒５０　　－１﹒５９
　　上藥（０２６０７）　　　　　　　　１２﹒４２　　＋０﹒６５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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