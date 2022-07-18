《異動股》康龍化成跌逾１０％失守５０天線，報６７﹒２元

《經濟通通訊社１８日專訊》康龍化成（０３７５９）跌１０﹒１６％，報６７﹒２元，跌

穿５０天線（６７﹒９４元），最低價６６﹒８元，最高價７１﹒１５元；成交３１﹒４１萬股

，成交金額２１８３﹒５４萬元；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出４７６﹒２７萬元

。現時最大淨被動買入券商為中國國際金融，金額１９６﹒２８萬元，加權平均成交價

６９﹒０７３元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額２０４﹒７萬元，加權平均成交

價７０﹒６５２元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１４﹒６７％。

現時，恒生指數報２０３９０，升９２點或０﹒４６％；恒生中國企業指數報６９９８，升

４０點或０﹒５８％；恒生科技指數報４４４２，升１點或０﹒０４％；主板成交６９﹒７４億

元。

上證綜合指數報３２３５，升７點或０﹒２４％，成交２３５﹒５８億元人民幣。

深證成份指數報１２３８４，跌２６點或０﹒２２％，成交１６２﹒５７億元人民幣。



基本資料

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現價 ６７﹒２００ 變動 －１０﹒１６％

最高價 ７１﹒１５０ 最低價 ６６﹒８００

成交股數 ３１﹒４１萬股 成交金額 ２１８３﹒５４萬

１０天平均 ８０﹒３１０ 歷史波幅％ ６３﹒４６２

２０天平均 ７７﹒９００ 加權平均價 ６９﹒５１０

５０天平均 ６７﹒９４０ ＲＳＩ１４ ３８﹒９４５

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股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出４７６﹒２７萬元；暫連

跌２日，累計跌幅１４﹒６７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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康龍化成（０３７５９） ６７﹒２０ －１０﹒１６

四環醫藥（００４６０） １﹒１４ ＋０﹒８８

遠大醫藥（００５１２） ４﹒１３ －０﹒４８

中國中藥（００５７０） ３﹒６１ ＋０﹒８４

山東新華製藥股份（００７１９） ６﹒２０ 無升跌

石藥集團（０１０９３） ８﹒２７ ＋０﹒９８

中國生物製藥（０１１７７） ４﹒９２ 無升跌

復星醫藥（０２１９６） ３０﹒５０ ＋１﹒８４

藥明康德（０２３５９） １０５﹒５０ －１﹒５９

上藥（０２６０７） １２﹒４２ ＋０﹒６５

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（ｅｄ）

