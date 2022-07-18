《異動股》藥明生物跌近２％失守２０天線，報７４﹒５元

《經濟通通訊社１８日專訊》藥明生物（０２２６９）跌１﹒９７％，報７４﹒５元，跌穿
２０天線（７５﹒７４５元），最低價７３﹒６５元，最高價７７﹒２元；成交７１６﹒０４萬
股，成交金額５﹒４７億元；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出６２４﹒０５萬元。現
時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額３２４﹒９５萬元，加權平均成交價
７５﹒９３５元；現時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額４４４﹒８１萬元，加權平均
成交價７５﹒２８元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅６﹒２３％。
現時，恒生指數報２０３９６，升９８點或０﹒４９％；恒生中國企業指數報７００６，升
４８點或０﹒７％；恒生科技指數報４４３９，跌不足１點；主板成交８９﹒０１億元。
上證綜合指數報３２３８，升１０點或０﹒３４％，成交３５８﹒８６億元人民幣。
深證成份指數報１２３８３，跌２７點或０﹒２２％，成交２４０﹒９３億元人民幣。
基本資料
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現價 ７４﹒５００ 變動 －１﹒９７％
最高價 ７７﹒２００ 最低價 ７３﹒６５０
成交股數 ７１６﹒０４萬股 成交金額 ５﹒４７億
１０天平均 ７８﹒６１５ 歷史波幅％ ６４﹒７４７
２０天平均 ７５﹒７４５ 加權平均價 ７６﹒４４５
５０天平均 ６５﹒１３６ ＲＳＩ１４ ５２﹒２１８
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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出６２４﹒０５萬元；暫連
跌２日，累計跌幅６﹒２３％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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藥明生物（０２２６９） ７４﹒５０ －１﹒９７
匯控（００００５） ４８﹒０５ ＋０﹒７３
港交所（００３８８） ３５１﹒００ －０﹒２８
騰訊（００７００） ３２３﹒００ －０﹒６２
建行（００９３９） ４﹒９５ ＋１﹒０２
中移動（００９４１） ４９﹒３５ ＋０﹒８２
友邦（０１２９９） ８１﹒５５ －０﹒４９
中國平安（０２３１８） ４７﹒７５ ＋２﹒０３
美團（０３６９０） １８６﹒６０ ＋４﹒１３
阿里（０９９８８） １００﹒６０ －１﹒５７
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（ｅｄ）
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