《異動股》藥明生物跌近２％失守２０天線，報７４﹒５元

《經濟通通訊社１８日專訊》藥明生物（０２２６９）跌１﹒９７％，報７４﹒５元，跌穿

２０天線（７５﹒７４５元），最低價７３﹒６５元，最高價７７﹒２元；成交７１６﹒０４萬

股，成交金額５﹒４７億元；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出６２４﹒０５萬元。現

時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額３２４﹒９５萬元，加權平均成交價

７５﹒９３５元；現時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額４４４﹒８１萬元，加權平均

成交價７５﹒２８元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅６﹒２３％。

現時，恒生指數報２０３９６，升９８點或０﹒４９％；恒生中國企業指數報７００６，升

４８點或０﹒７％；恒生科技指數報４４３９，跌不足１點；主板成交８９﹒０１億元。

上證綜合指數報３２３８，升１０點或０﹒３４％，成交３５８﹒８６億元人民幣。

深證成份指數報１２３８３，跌２７點或０﹒２２％，成交２４０﹒９３億元人民幣。



基本資料

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現價 ７４﹒５００ 變動 －１﹒９７％

最高價 ７７﹒２００ 最低價 ７３﹒６５０

成交股數 ７１６﹒０４萬股 成交金額 ５﹒４７億

１０天平均 ７８﹒６１５ 歷史波幅％ ６４﹒７４７

２０天平均 ７５﹒７４５ 加權平均價 ７６﹒４４５

５０天平均 ６５﹒１３６ ＲＳＩ１４ ５２﹒２１８

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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出６２４﹒０５萬元；暫連

跌２日，累計跌幅６﹒２３％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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藥明生物（０２２６９） ７４﹒５０ －１﹒９７

匯控（００００５） ４８﹒０５ ＋０﹒７３

港交所（００３８８） ３５１﹒００ －０﹒２８

騰訊（００７００） ３２３﹒００ －０﹒６２

建行（００９３９） ４﹒９５ ＋１﹒０２

中移動（００９４１） ４９﹒３５ ＋０﹒８２

友邦（０１２９９） ８１﹒５５ －０﹒４９

中國平安（０２３１８） ４７﹒７５ ＋２﹒０３

美團（０３６９０） １８６﹒６０ ＋４﹒１３

阿里（０９９８８） １００﹒６０ －１﹒５７

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（ｅｄ）

