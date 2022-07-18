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03339 中國龍工
即時 按盤價 跌1.570 -0.220 (-12.291%)
大手異動

18/07/2022 09:36

《異動股》中國龍工（０３３３９）挫逾１０％，報１﹒６１元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中國龍工（０３３３９）跌１０﹒０６％，報１﹒６１元，最
低價１﹒６元，創５２周新低，最高價１﹒７５元；成交１２８﹒６萬股，成交金額２１６﹒２
萬元；主動買沽比率２６：７４，資金淨主動賣出８７﹒８５萬元。現時最大淨被動買入券商為
中信里昂證券，金額１０﹒９４萬元，加權平均成交價１﹒７３１元；現時最大淨被動賣出券商
為瑞士信貸證券香港，金額８﹒５２萬元，加權平均成交價１﹒６５８元。以現價計，該股暫連
跌４日，累計跌幅１４﹒８１％。
　　現時，恒生指數報２０３９９，升１０１點或０﹒５％；恒生中國企業指數報７００４，升
４６點或０﹒６７％；恒生科技指數報４４３０，跌９點或０﹒２１％；主板成交１００﹒５２
億元。
　　上證綜合指數報３２３７，升９點或０﹒３％，成交４１８﹒５５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３６０，跌５０點或０﹒４１％，成交２７６﹒７８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１﹒６１０　變動　　　　－１０﹒０６％
　　最高價　　　　　１﹒７５０　最低價　　　　　１﹒６００
　　成交股數　　１２８﹒６萬股　成交金額　　　２１６﹒２萬
　　１０天平均　　　１﹒８４４　歷史波幅％　　２１﹒７０３
　　２０天平均　　　１﹒８８３　加權平均價　　　１﹒６８１
　　５０天平均　　　１﹒９３６　ＲＳＩ１４　　１６﹒４０６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率２６：７４，資金淨主動賣出８７﹒８５萬元；暫連跌
４日，累計跌幅１４﹒８１％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國龍工（０３３３９）　　　　１﹒６１　－１０﹒０６
　　一拖（０００３８）　　　　　　３﹒４８　　＋１﹒７５
　　東方電氣（０１０７２）　　　１０﹒６０　　＋１﹒５３
　　哈電（０１１３３）　　　　　　２﹒２７　　　　無升跌
　　中聯重科（０１１５７）　　　　３﹒９１　　－１﹒０１
　　偉能集團（０１６０８）　　　　０﹒８４　　＋２﹒４４
　　上海電氣（０２７２７）　　　　２﹒０２　　＋１﹒００
　　重汽（０３８０８）　　　　　　９﹒６７　　＋２﹒３３
　　中國能源建設（０３９９６）　　１﹒０８　　－０﹒９２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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