《異動股》中國龍工（０３３３９）挫逾１０％，報１﹒６１元

《經濟通通訊社１８日專訊》中國龍工（０３３３９）跌１０﹒０６％，報１﹒６１元，最
低價１﹒６元，創５２周新低，最高價１﹒７５元；成交１２８﹒６萬股，成交金額２１６﹒２
萬元；主動買沽比率２６：７４，資金淨主動賣出８７﹒８５萬元。現時最大淨被動買入券商為
中信里昂證券，金額１０﹒９４萬元，加權平均成交價１﹒７３１元；現時最大淨被動賣出券商
為瑞士信貸證券香港，金額８﹒５２萬元，加權平均成交價１﹒６５８元。以現價計，該股暫連
跌４日，累計跌幅１４﹒８１％。
現時，恒生指數報２０３９９，升１０１點或０﹒５％；恒生中國企業指數報７００４，升
４６點或０﹒６７％；恒生科技指數報４４３０，跌９點或０﹒２１％；主板成交１００﹒５２
億元。
上證綜合指數報３２３７，升９點或０﹒３％，成交４１８﹒５５億元人民幣。
深證成份指數報１２３６０，跌５０點或０﹒４１％，成交２７６﹒７８億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 １﹒６１０ 變動 －１０﹒０６％
最高價 １﹒７５０ 最低價 １﹒６００
成交股數 １２８﹒６萬股 成交金額 ２１６﹒２萬
１０天平均 １﹒８４４ 歷史波幅％ ２１﹒７０３
２０天平均 １﹒８８３ 加權平均價 １﹒６８１
５０天平均 １﹒９３６ ＲＳＩ１４ １６﹒４０６
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率２６：７４，資金淨主動賣出８７﹒８５萬元；暫連跌
４日，累計跌幅１４﹒８１％
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中國龍工（０３３３９） １﹒６１ －１０﹒０６
一拖（０００３８） ３﹒４８ ＋１﹒７５
東方電氣（０１０７２） １０﹒６０ ＋１﹒５３
哈電（０１１３３） ２﹒２７ 無升跌
中聯重科（０１１５７） ３﹒９１ －１﹒０１
偉能集團（０１６０８） ０﹒８４ ＋２﹒４４
上海電氣（０２７２７） ２﹒０２ ＋１﹒００
重汽（０３８０８） ９﹒６７ ＋２﹒３３
中國能源建設（０３９９６） １﹒０８ －０﹒９２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動