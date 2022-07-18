《異動股》中國龍工（０３３３９）挫逾１０％，報１﹒６１元

《經濟通通訊社１８日專訊》中國龍工（０３３３９）跌１０﹒０６％，報１﹒６１元，最

低價１﹒６元，創５２周新低，最高價１﹒７５元；成交１２８﹒６萬股，成交金額２１６﹒２

萬元；主動買沽比率２６：７４，資金淨主動賣出８７﹒８５萬元。現時最大淨被動買入券商為

中信里昂證券，金額１０﹒９４萬元，加權平均成交價１﹒７３１元；現時最大淨被動賣出券商

為瑞士信貸證券香港，金額８﹒５２萬元，加權平均成交價１﹒６５８元。以現價計，該股暫連

跌４日，累計跌幅１４﹒８１％。

現時，恒生指數報２０３９９，升１０１點或０﹒５％；恒生中國企業指數報７００４，升

４６點或０﹒６７％；恒生科技指數報４４３０，跌９點或０﹒２１％；主板成交１００﹒５２

億元。

上證綜合指數報３２３７，升９點或０﹒３％，成交４１８﹒５５億元人民幣。

深證成份指數報１２３６０，跌５０點或０﹒４１％，成交２７６﹒７８億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 １﹒６１０ 變動 －１０﹒０６％

最高價 １﹒７５０ 最低價 １﹒６００

成交股數 １２８﹒６萬股 成交金額 ２１６﹒２萬

１０天平均 １﹒８４４ 歷史波幅％ ２１﹒７０３

２０天平均 １﹒８８３ 加權平均價 １﹒６８１

５０天平均 １﹒９３６ ＲＳＩ１４ １６﹒４０６

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率２６：７４，資金淨主動賣出８７﹒８５萬元；暫連跌

４日，累計跌幅１４﹒８１％



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中國龍工（０３３３９） １﹒６１ －１０﹒０６

一拖（０００３８） ３﹒４８ ＋１﹒７５

東方電氣（０１０７２） １０﹒６０ ＋１﹒５３

哈電（０１１３３） ２﹒２７ 無升跌

中聯重科（０１１５７） ３﹒９１ －１﹒０１

偉能集團（０１６０８） ０﹒８４ ＋２﹒４４

上海電氣（０２７２７） ２﹒０２ ＋１﹒００

重汽（０３８０８） ９﹒６７ ＋２﹒３３

中國能源建設（０３９９６） １﹒０８ －０﹒９２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

