《異動股》ＷＴ集團漲逾４１％突破５０天線，報０﹒２４元

《經濟通通訊社１８日專訊》ＷＴ集團（０８４２２）升４１﹒１８％，報０﹒２４元，升

穿５０天線（０﹒２０９元），最高價０﹒２４元，創１個月新高，最低價０﹒１９元；成交

３８萬股，成交金額８﹒２４萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入８﹒２４萬元。

現時最大淨被動賣出券商為元宇證券，金額２﹒４萬元，加權平均成交價０﹒２４元。

現時，恒生指數報２０３４５，升４８點或０﹒２４％；恒生中國企業指數報６９７９，升

２１點或０﹒３％；恒生科技指數報４４１０，跌２９點或０﹒６６％；主板成交１０９﹒９５

億元。

上證綜合指數報３２３５，升７點或０﹒２２％，成交４７０﹒２９億元人民幣。

深證成份指數報１２３５７，跌５３點或０﹒４３％，成交３１０﹒５２億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒２４０ 變動 ＋４１﹒１８％

最高價 ０﹒２４０ 最低價 ０﹒１９０

成交股數 ３８萬股 成交金額 ８﹒２４萬

１０天平均 ０﹒１９１ 歷史波幅％ １６８﹒１２９

２０天平均 ０﹒１９６ 加權平均價 ０﹒２１７

５０天平均 ０﹒２０９ ＲＳＩ１４ ６３﹒５７４

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股份狀態：升穿５０天線，創１個月新高；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入８﹒２４

萬元



（ｅｄ）

