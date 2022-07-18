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08422 ＷＴ集團
即時 按盤價 升0.221 +0.051 (+30.000%)
大手異動

18/07/2022 09:37

《異動股》ＷＴ集團漲逾４１％突破５０天線，報０﹒２４元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》ＷＴ集團（０８４２２）升４１﹒１８％，報０﹒２４元，升
穿５０天線（０﹒２０９元），最高價０﹒２４元，創１個月新高，最低價０﹒１９元；成交
３８萬股，成交金額８﹒２４萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入８﹒２４萬元。
現時最大淨被動賣出券商為元宇證券，金額２﹒４萬元，加權平均成交價０﹒２４元。
　　現時，恒生指數報２０３４５，升４８點或０﹒２４％；恒生中國企業指數報６９７９，升
２１點或０﹒３％；恒生科技指數報４４１０，跌２９點或０﹒６６％；主板成交１０９﹒９５
億元。
　　上證綜合指數報３２３５，升７點或０﹒２２％，成交４７０﹒２９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３５７，跌５３點或０﹒４３％，成交３１０﹒５２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒２４０　變動　　　　＋４１﹒１８％
　　最高價　　　０﹒２４０　最低價　　　　　０﹒１９０
　　成交股數　　　３８萬股　成交金額　　　　８﹒２４萬
　　１０天平均　０﹒１９１　歷史波幅％　１６８﹒１２９
　　２０天平均　０﹒１９６　加權平均價　　　０﹒２１７
　　５０天平均　０﹒２０９　ＲＳＩ１４　　６３﹒５７４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿５０天線，創１個月新高；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入８﹒２４
萬元
　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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