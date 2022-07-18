《異動股》ＷＴ集團漲逾４１％突破５０天線，報０﹒２４元

《經濟通通訊社１８日專訊》ＷＴ集團（０８４２２）升４１﹒１８％，報０﹒２４元，升
穿５０天線（０﹒２０９元），最高價０﹒２４元，創１個月新高，最低價０﹒１９元；成交
３８萬股，成交金額８﹒２４萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入８﹒２４萬元。
現時最大淨被動賣出券商為元宇證券，金額２﹒４萬元，加權平均成交價０﹒２４元。
現時，恒生指數報２０３４５，升４８點或０﹒２４％；恒生中國企業指數報６９７９，升
２１點或０﹒３％；恒生科技指數報４４１０，跌２９點或０﹒６６％；主板成交１０９﹒９５
億元。
上證綜合指數報３２３５，升７點或０﹒２２％，成交４７０﹒２９億元人民幣。
深證成份指數報１２３５７，跌５３點或０﹒４３％，成交３１０﹒５２億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒２４０ 變動 ＋４１﹒１８％
最高價 ０﹒２４０ 最低價 ０﹒１９０
成交股數 ３８萬股 成交金額 ８﹒２４萬
１０天平均 ０﹒１９１ 歷史波幅％ １６８﹒１２９
２０天平均 ０﹒１９６ 加權平均價 ０﹒２１７
５０天平均 ０﹒２０９ ＲＳＩ１４ ６３﹒５７４
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股份狀態：升穿５０天線，創１個月新高；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入８﹒２４
萬元
（ｅｄ）
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