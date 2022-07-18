《異動股》金蝶國際挫近６％失守１００天線，報１６﹒３２元

《經濟通通訊社１８日專訊》金蝶國際（００２６８）跌５﹒５６％，報１６﹒３２元，跌

穿１００天線（１６﹒６３元），最低價１６﹒３元，創１個月新低，最高價１７﹒３４元；成

交１０１﹒２１萬股，成交金額１６９５﹒９５萬元；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣

出５０﹒０３萬元。現時最大淨被動買入券商為ＡＢＮ ＡＭＲＯ ＣＬＥＡＲＩＮＧ ＨＫ，

金額１６７﹒８８萬元，加權平均成交價１６﹒７５１元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通

，金額９８﹒８９萬元，加權平均成交價１６﹒７４８元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌

幅９﹒２３％。

現時，恒生指數報２０３２１，升２３點或０﹒１２％；恒生中國企業指數報６９７１，升

１３點或０﹒２％；恒生科技指數報４４０２，跌３７點或０﹒８５％；主板成交１１７﹒４９

億元。

上證綜合指數報３２３２，升４點或０﹒１５％，成交５１７﹒８２億元人民幣。

深證成份指數報１２３５０，跌６０點或０﹒４９％，成交３４８﹒０４億元人民幣。



基本資料

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現價 １６﹒３２０ 變動 －５﹒５６％

最高價 １７﹒３４０ 最低價 １６﹒３００

成交股數 １０１﹒２１萬股 成交金額 １６９５﹒９５萬

１０天平均 １７﹒９８２ 歷史波幅％ ５９﹒３９２

２０天平均 １８﹒２１３ 加權平均價 １６﹒７５７

５０天平均 １６﹒４７６ ＲＳＩ１４ ４１﹒１４１

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股份狀態：跌穿１００天線，創１個月新低；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出

５０﹒０３萬元；暫連跌２日，累計跌幅９﹒２３％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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金蝶國際（００２６８） １６﹒３２ －５﹒５６

中手游（００３０２） ２﹒０５ －０﹒９７

騰訊（００７００） ３２１﹒６０ －１﹒０５

網龍（００７７７） １５﹒７０ ＋０﹒５１

ＩＧＧ（００７９９） ３﹒０２ －０﹒９８

創夢天地（０１１１９） ４﹒５３ －１﹒５２

心動公司（０２４００） １８﹒０２ －２﹒１７

禪遊科技（０２６６０） １﹒５４ 無升跌

金山軟件（０３８８８） ２７﹒０５ －１﹒２８

網易（０９９９９） １３３﹒４０ －０﹒８９

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（ｅｄ）

