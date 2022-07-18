《異動股》金蝶國際挫近６％失守１００天線，報１６﹒３２元

《經濟通通訊社１８日專訊》金蝶國際（００２６８）跌５﹒５６％，報１６﹒３２元，跌
穿１００天線（１６﹒６３元），最低價１６﹒３元，創１個月新低，最高價１７﹒３４元；成
交１０１﹒２１萬股，成交金額１６９５﹒９５萬元；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣
出５０﹒０３萬元。現時最大淨被動買入券商為ＡＢＮ ＡＭＲＯ ＣＬＥＡＲＩＮＧ ＨＫ，
金額１６７﹒８８萬元，加權平均成交價１６﹒７５１元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通
，金額９８﹒８９萬元，加權平均成交價１６﹒７４８元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌
幅９﹒２３％。
現時，恒生指數報２０３２１，升２３點或０﹒１２％；恒生中國企業指數報６９７１，升
１３點或０﹒２％；恒生科技指數報４４０２，跌３７點或０﹒８５％；主板成交１１７﹒４９
億元。
上證綜合指數報３２３２，升４點或０﹒１５％，成交５１７﹒８２億元人民幣。
深證成份指數報１２３５０，跌６０點或０﹒４９％，成交３４８﹒０４億元人民幣。
基本資料
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現價 １６﹒３２０ 變動 －５﹒５６％
最高價 １７﹒３４０ 最低價 １６﹒３００
成交股數 １０１﹒２１萬股 成交金額 １６９５﹒９５萬
１０天平均 １７﹒９８２ 歷史波幅％ ５９﹒３９２
２０天平均 １８﹒２１３ 加權平均價 １６﹒７５７
５０天平均 １６﹒４７６ ＲＳＩ１４ ４１﹒１４１
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股份狀態：跌穿１００天線，創１個月新低；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出
５０﹒０３萬元；暫連跌２日，累計跌幅９﹒２３％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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金蝶國際（００２６８） １６﹒３２ －５﹒５６
中手游（００３０２） ２﹒０５ －０﹒９７
騰訊（００７００） ３２１﹒６０ －１﹒０５
網龍（００７７７） １５﹒７０ ＋０﹒５１
ＩＧＧ（００７９９） ３﹒０２ －０﹒９８
創夢天地（０１１１９） ４﹒５３ －１﹒５２
心動公司（０２４００） １８﹒０２ －２﹒１７
禪遊科技（０２６６０） １﹒５４ 無升跌
金山軟件（０３８８８） ２７﹒０５ －１﹒２８
網易（０９９９９） １３３﹒４０ －０﹒８９
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（ｅｄ）
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