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00268 金蝶國際
即時 按盤價 升17.920 +0.640 (+3.704%)
大手異動

18/07/2022 09:38

《異動股》金蝶國際挫近６％失守１００天線，報１６﹒３２元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》金蝶國際（００２６８）跌５﹒５６％，報１６﹒３２元，跌
穿１００天線（１６﹒６３元），最低價１６﹒３元，創１個月新低，最高價１７﹒３４元；成
交１０１﹒２１萬股，成交金額１６９５﹒９５萬元；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣
出５０﹒０３萬元。現時最大淨被動買入券商為ＡＢＮ　ＡＭＲＯ　ＣＬＥＡＲＩＮＧ　ＨＫ，
金額１６７﹒８８萬元，加權平均成交價１６﹒７５１元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通
，金額９８﹒８９萬元，加權平均成交價１６﹒７４８元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌
幅９﹒２３％。
　　現時，恒生指數報２０３２１，升２３點或０﹒１２％；恒生中國企業指數報６９７１，升
１３點或０﹒２％；恒生科技指數報４４０２，跌３７點或０﹒８５％；主板成交１１７﹒４９
億元。
　　上證綜合指數報３２３２，升４點或０﹒１５％，成交５１７﹒８２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３５０，跌６０點或０﹒４９％，成交３４８﹒０４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１６﹒３２０　變動　　　　　　－５﹒５６％
　　最高價　　　　　１７﹒３４０　最低價　　　　　１６﹒３００
　　成交股數　　１０１﹒２１萬股　成交金額　　１６９５﹒９５萬
　　１０天平均　　　１７﹒９８２　歷史波幅％　　　５９﹒３９２
　　２０天平均　　　１８﹒２１３　加權平均價　　　１６﹒７５７
　　５０天平均　　　１６﹒４７６　ＲＳＩ１４　　　４１﹒１４１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１００天線，創１個月新低；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出
５０﹒０３萬元；暫連跌２日，累計跌幅９﹒２３％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金蝶國際（００２６８）　　１６﹒３２　－５﹒５６
　　中手游（００３０２）　　　　２﹒０５　－０﹒９７
　　騰訊（００７００）　　　３２１﹒６０　－１﹒０５
　　網龍（００７７７）　　　　１５﹒７０　＋０﹒５１
　　ＩＧＧ（００７９９）　　　　３﹒０２　－０﹒９８
　　創夢天地（０１１１９）　　　４﹒５３　－１﹒５２
　　心動公司（０２４００）　　１８﹒０２　－２﹒１７
　　禪遊科技（０２６６０）　　　１﹒５４　　　無升跌
　　金山軟件（０３８８８）　　２７﹒０５　－１﹒２８
　　網易（０９９９９）　　　１３３﹒４０　－０﹒８９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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