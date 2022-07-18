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02269 藥明生物
即時 按盤價 升76.350 +0.350 (+0.461%)
大手異動

18/07/2022 09:40

《異動股》藥明生物跌近５％失守２０天線，報７２﹒５５元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》藥明生物（０２２６９）跌４﹒５４％，報７２﹒５５元，跌
穿２０天線（７５﹒６４８元），最低價７２﹒０５元，最高價７７﹒２元；成交８２５﹒３４
萬股，成交金額６﹒２７億元；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出１１０７﹒８８萬元
。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額３２６﹒０６萬元，加權平均成交價
７３﹒７１７元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額１０６８﹒０１萬元，加權平
均成交價７２﹒７２２元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅８﹒６８％。
　　現時，恒生指數報２０３０８，升１０點或０﹒０５％；恒生中國企業指數報６９６０，升
２點或０﹒０４％；恒生科技指數報４３９６，跌４３點或０﹒９９％；主板成交１３４﹒５億
元。
　　上證綜合指數報３２２９，升不足１點，成交６０９﹒５３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３１８，跌９２點或０﹒７４％，成交３９９﹒６２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　７２﹒５５０　變動　　　　－４﹒５４％
　　最高價　　　　　７７﹒２００　最低價　　　７２﹒０５０
　　成交股數　　８２５﹒３４萬股　成交金額　　　６﹒２７億
　　１０天平均　　　７８﹒４２０　歷史波幅％　６４﹒７４７
　　２０天平均　　　７５﹒６４８　加權平均價　７５﹒９４５
　　５０天平均　　　６５﹒０９７　ＲＳＩ１４　４９﹒３６３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出１１０７﹒８８萬元；暫
連跌２日，累計跌幅８﹒６８％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物（０２２６９）　　７２﹒５５　－４﹒５４
　　匯控（００００５）　　　　４８﹒０５　＋０﹒７３
　　港交所（００３８８）　　３５０﹒４０　－０﹒４５
　　騰訊（００７００）　　　３２１﹒６０　－１﹒０５
　　建行（００９３９）　　　　　４﹒９５　＋１﹒０２
　　中移動（００９４１）　　　４９﹒４０　＋０﹒９２
　　友邦（０１２９９）　　　　８１﹒９０　－０﹒０６
　　中國平安（０２３１８）　　４７﹒８５　＋２﹒２４
　　美團（０３６９０）　　　１８５﹒４０　＋３﹒４６
　　阿里（０９９８８）　　　１００﹒１０　－２﹒０５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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