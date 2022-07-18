《異動股》藥明生物跌近５％失守２０天線，報７２﹒５５元

《經濟通通訊社１８日專訊》藥明生物（０２２６９）跌４﹒５４％，報７２﹒５５元，跌
穿２０天線（７５﹒６４８元），最低價７２﹒０５元，最高價７７﹒２元；成交８２５﹒３４
萬股，成交金額６﹒２７億元；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出１１０７﹒８８萬元
。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額３２６﹒０６萬元，加權平均成交價
７３﹒７１７元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額１０６８﹒０１萬元，加權平
均成交價７２﹒７２２元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅８﹒６８％。
現時，恒生指數報２０３０８，升１０點或０﹒０５％；恒生中國企業指數報６９６０，升
２點或０﹒０４％；恒生科技指數報４３９６，跌４３點或０﹒９９％；主板成交１３４﹒５億
元。
上證綜合指數報３２２９，升不足１點，成交６０９﹒５３億元人民幣。
深證成份指數報１２３１８，跌９２點或０﹒７４％，成交３９９﹒６２億元人民幣。
基本資料
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現價 ７２﹒５５０ 變動 －４﹒５４％
最高價 ７７﹒２００ 最低價 ７２﹒０５０
成交股數 ８２５﹒３４萬股 成交金額 ６﹒２７億
１０天平均 ７８﹒４２０ 歷史波幅％ ６４﹒７４７
２０天平均 ７５﹒６４８ 加權平均價 ７５﹒９４５
５０天平均 ６５﹒０９７ ＲＳＩ１４ ４９﹒３６３
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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出１１０７﹒８８萬元；暫
連跌２日，累計跌幅８﹒６８％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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藥明生物（０２２６９） ７２﹒５５ －４﹒５４
匯控（００００５） ４８﹒０５ ＋０﹒７３
港交所（００３８８） ３５０﹒４０ －０﹒４５
騰訊（００７００） ３２１﹒６０ －１﹒０５
建行（００９３９） ４﹒９５ ＋１﹒０２
中移動（００９４１） ４９﹒４０ ＋０﹒９２
友邦（０１２９９） ８１﹒９０ －０﹒０６
中國平安（０２３１８） ４７﹒８５ ＋２﹒２４
美團（０３６９０） １８５﹒４０ ＋３﹒４６
阿里（０９９８８） １００﹒１０ －２﹒０５
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（ｅｄ）
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