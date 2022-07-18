《異動股》藥明生物跌近５％失守２０天線，報７２﹒５５元

《經濟通通訊社１８日專訊》藥明生物（０２２６９）跌４﹒５４％，報７２﹒５５元，跌

穿２０天線（７５﹒６４８元），最低價７２﹒０５元，最高價７７﹒２元；成交８２５﹒３４

萬股，成交金額６﹒２７億元；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出１１０７﹒８８萬元

。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額３２６﹒０６萬元，加權平均成交價

７３﹒７１７元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額１０６８﹒０１萬元，加權平

均成交價７２﹒７２２元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅８﹒６８％。

現時，恒生指數報２０３０８，升１０點或０﹒０５％；恒生中國企業指數報６９６０，升

２點或０﹒０４％；恒生科技指數報４３９６，跌４３點或０﹒９９％；主板成交１３４﹒５億

元。

上證綜合指數報３２２９，升不足１點，成交６０９﹒５３億元人民幣。

深證成份指數報１２３１８，跌９２點或０﹒７４％，成交３９９﹒６２億元人民幣。



基本資料

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現價 ７２﹒５５０ 變動 －４﹒５４％

最高價 ７７﹒２００ 最低價 ７２﹒０５０

成交股數 ８２５﹒３４萬股 成交金額 ６﹒２７億

１０天平均 ７８﹒４２０ 歷史波幅％ ６４﹒７４７

２０天平均 ７５﹒６４８ 加權平均價 ７５﹒９４５

５０天平均 ６５﹒０９７ ＲＳＩ１４ ４９﹒３６３

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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出１１０７﹒８８萬元；暫

連跌２日，累計跌幅８﹒６８％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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藥明生物（０２２６９） ７２﹒５５ －４﹒５４

匯控（００００５） ４８﹒０５ ＋０﹒７３

港交所（００３８８） ３５０﹒４０ －０﹒４５

騰訊（００７００） ３２１﹒６０ －１﹒０５

建行（００９３９） ４﹒９５ ＋１﹒０２

中移動（００９４１） ４９﹒４０ ＋０﹒９２

友邦（０１２９９） ８１﹒９０ －０﹒０６

中國平安（０２３１８） ４７﹒８５ ＋２﹒２４

美團（０３６９０） １８５﹒４０ ＋３﹒４６

阿里（０９９８８） １００﹒１０ －２﹒０５

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（ｅｄ）

