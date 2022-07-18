《異動股》中海外（００６８８）升近３％，報２２﹒８元

《經濟通通訊社１８日專訊》中海外（００６８８）升２﹒７％，報２２﹒８元，最高價
２２﹒９元，最低價２２﹒１５元；成交４６７﹒５４萬股，成交金額１﹒０５億元；主動買沽
比率５６：４４，資金淨主動買入９１９﹒８５萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券
，金額４６０﹒９３萬元，加權平均成交價２２﹒５２３元；現時最大淨被動賣出券商為花旗環
球金融亞洲，金額８７４﹒３８萬元，加權平均成交價２２﹒６４８元。
現時，恒生指數報２０４３６，升１３９點或０﹒６９％；恒生中國企業指數報７０１４，
升５６點或０﹒８２％；恒生科技指數報４４３０，跌９點或０﹒２１％；主板成交
２８３﹒９１億元。
上證綜合指數報３２４２，升１４點或０﹒４５％，成交１４１４﹒１億元人民幣。
深證成份指數報１２３５１，跌５９點或０﹒４８％，成交９３７﹒７４億元人民幣。
基本資料
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現價 ２２﹒８００ 變動 ＋２﹒７０％
最高價 ２２﹒９００ 最低價 ２２﹒１５０
成交股數 ４６７﹒５４萬股 成交金額 １﹒０５億
１０天平均 ２３﹒７９５ 歷史波幅％ ４５﹒３０６
２０天平均 ２３﹒７７４ 加權平均價 ２２﹒５３０
５０天平均 ２２﹒８５８ ＲＳＩ１４ ４５﹒６２２
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股份狀態：主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入９１９﹒８５萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中海外（００６８８） ２２﹒８００ ＋２﹒７０
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒４３０ ＋４﹒２９
龍湖（００９６０） ２８﹒８００ ＋２﹒８６
新城發展（０１０３０） ２﹒７２０ ＋５﹒８４
潤地（０１１０９） ３４﹒０５０ ＋１﹒９５
合景泰富集團（０１８１３） １﹒６４０ ＋５﹒１３
碧桂園（０２００７） ３﹒４５０ ＋４﹒２３
萬科企業（０２２０２） １５﹒８２０ ＋１﹒０２
綠城（０３９００） １６﹒１２０ ＋３﹒３３
正榮地產（０６１５８） ０﹒４７５ ＋１﹒０６
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（ｅｄ）
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