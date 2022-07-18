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00688 中國海外發展
即時 按盤價 升23.050 +0.850 (+3.829%)
大手異動

18/07/2022 10:05

《異動股》中海外（００６８８）升近３％，報２２﹒８元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中海外（００６８８）升２﹒７％，報２２﹒８元，最高價
２２﹒９元，最低價２２﹒１５元；成交４６７﹒５４萬股，成交金額１﹒０５億元；主動買沽
比率５６：４４，資金淨主動買入９１９﹒８５萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券
，金額４６０﹒９３萬元，加權平均成交價２２﹒５２３元；現時最大淨被動賣出券商為花旗環
球金融亞洲，金額８７４﹒３８萬元，加權平均成交價２２﹒６４８元。
　　現時，恒生指數報２０４３６，升１３９點或０﹒６９％；恒生中國企業指數報７０１４，
升５６點或０﹒８２％；恒生科技指數報４４３０，跌９點或０﹒２１％；主板成交
２８３﹒９１億元。
　　上證綜合指數報３２４２，升１４點或０﹒４５％，成交１４１４﹒１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３５１，跌５９點或０﹒４８％，成交９３７﹒７４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２２﹒８００　變動　　　　＋２﹒７０％
　　最高價　　　　　２２﹒９００　最低價　　　２２﹒１５０
　　成交股數　　４６７﹒５４萬股　成交金額　　　１﹒０５億
　　１０天平均　　　２３﹒７９５　歷史波幅％　４５﹒３０６
　　２０天平均　　　２３﹒７７４　加權平均價　２２﹒５３０
　　５０天平均　　　２２﹒８５８　ＲＳＩ１４　４５﹒６２２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入９１９﹒８５萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中海外（００６８８）　　　　２２﹒８００　＋２﹒７０
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒４３０　＋４﹒２９
　　龍湖（００９６０）　　　　　２８﹒８００　＋２﹒８６
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒７２０　＋５﹒８４
　　潤地（０１１０９）　　　　　３４﹒０５０　＋１﹒９５
　　合景泰富集團（０１８１３）　　１﹒６４０　＋５﹒１３
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒４５０　＋４﹒２３
　　萬科企業（０２２０２）　　　１５﹒８２０　＋１﹒０２
　　綠城（０３９００）　　　　　１６﹒１２０　＋３﹒３３
　　正榮地產（０６１５８）　　　　０﹒４７５　＋１﹒０６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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