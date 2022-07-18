《異動股》中海外（００６８８）升近３％，報２２﹒８元

《經濟通通訊社１８日專訊》中海外（００６８８）升２﹒７％，報２２﹒８元，最高價

２２﹒９元，最低價２２﹒１５元；成交４６７﹒５４萬股，成交金額１﹒０５億元；主動買沽

比率５６：４４，資金淨主動買入９１９﹒８５萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券

，金額４６０﹒９３萬元，加權平均成交價２２﹒５２３元；現時最大淨被動賣出券商為花旗環

球金融亞洲，金額８７４﹒３８萬元，加權平均成交價２２﹒６４８元。

現時，恒生指數報２０４３６，升１３９點或０﹒６９％；恒生中國企業指數報７０１４，

升５６點或０﹒８２％；恒生科技指數報４４３０，跌９點或０﹒２１％；主板成交

２８３﹒９１億元。

上證綜合指數報３２４２，升１４點或０﹒４５％，成交１４１４﹒１億元人民幣。

深證成份指數報１２３５１，跌５９點或０﹒４８％，成交９３７﹒７４億元人民幣。



基本資料

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現價 ２２﹒８００ 變動 ＋２﹒７０％

最高價 ２２﹒９００ 最低價 ２２﹒１５０

成交股數 ４６７﹒５４萬股 成交金額 １﹒０５億

１０天平均 ２３﹒７９５ 歷史波幅％ ４５﹒３０６

２０天平均 ２３﹒７７４ 加權平均價 ２２﹒５３０

５０天平均 ２２﹒８５８ ＲＳＩ１４ ４５﹒６２２

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股份狀態：主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入９１９﹒８５萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中海外（００６８８） ２２﹒８００ ＋２﹒７０

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒４３０ ＋４﹒２９

龍湖（００９６０） ２８﹒８００ ＋２﹒８６

新城發展（０１０３０） ２﹒７２０ ＋５﹒８４

潤地（０１１０９） ３４﹒０５０ ＋１﹒９５

合景泰富集團（０１８１３） １﹒６４０ ＋５﹒１３

碧桂園（０２００７） ３﹒４５０ ＋４﹒２３

萬科企業（０２２０２） １５﹒８２０ ＋１﹒０２

綠城（０３９００） １６﹒１２０ ＋３﹒３３

正榮地產（０６１５８） ０﹒４７５ ＋１﹒０６

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（ｅｄ）

