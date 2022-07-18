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00992 聯想集團
即時 按盤價 升7.180 +0.090 (+1.269%)
大手異動

18/07/2022 10:09

《大手成交》聯想集團一手９００萬股交叉盤，涉資６３０９萬元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》聯想集團（００９９２）於１０：０８ａｍ錄得１手９００萬
股交叉盤，每股造７﹒０１元，較上日收市價低１﹒１３％，涉資６３０９萬元。
　　聯想集團現價跌０﹒８５％，報７﹒０３元；成交２６５５﹒４２萬股，成交金額１﹒８７
億元，主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入４５０﹒３４萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
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