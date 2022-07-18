《異動股》順龍控股（００３６１）漲逾２３％，報０﹒０７４元

《經濟通通訊社１８日專訊》順龍控股（００３６１）升２３﹒３３％，報０﹒０７４元，

最高價０﹒０７４元，創１個月新高，最低價０﹒０５８元；成交２６７６萬股，成交金額

１８０﹒０７萬元；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入６４﹒８７萬元。現時最大淨被

動買入券商為富途證券國際，金額１３﹒４７萬元，加權平均成交價０﹒０６５元；現時最大淨

被動賣出券商為耀才證券國際，金額２３﹒９２萬元，加權平均成交價０﹒０６８元。以現價計

，該股暫連升３日，累計升幅８５％。

現時，恒生指數報２０４２５，升１２８點或０﹒６３％；恒生中國企業指數報７０１２，

升５４點或０﹒７８％；恒生科技指數報４４２９，跌１０點或０﹒２５％；主板成交

３３１﹒８３億元。

上證綜合指數報３２３９，升１１點或０﹒３４％，成交１６９４﹒１２億元人民幣。

深證成份指數報１２３１８，跌９２點或０﹒７５％，成交１１５４﹒３１億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒０７４ 變動 ＋２３﹒３３％

最高價 ０﹒０７４ 最低價 ０﹒０５８

成交股數 ２６７６萬股 成交金額 １８０﹒０７萬

１０天平均 ０﹒０４２ 歷史波幅％ １１５﹒３８５

２０天平均 ０﹒０３７ 加權平均價 ０﹒０６７

５０天平均 ０﹒０３７ ＲＳＩ１４ ９０﹒２８７

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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入６４﹒８７萬元；暫連升

３日，累計升幅８５％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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順龍控股（００３６１） ０﹒０７４ ＋２３﹒３３

裕元集團（００５５１） １０﹒４００ 無升跌

３６１度（０１３６１） ３﹒９８０ ＋１﹒２７

特步國際（０１３６８） １３﹒６００ －１﹒８８

安踏體育（０２０２０） ９１﹒３５０ －０﹒９２

李寧（０２３３１） ６６﹒２００ －０﹒４５

寶勝國際（０３８１３） ０﹒８３０ －２﹒３５

中國動向（０３８１８） ０﹒３９０ 無升跌

滔搏（０６１１０） ６﹒７３０ －１﹒６１

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（ｅｄ）

