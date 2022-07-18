《異動股》順龍控股（００３６１）漲逾２３％，報０﹒０７４元

《經濟通通訊社１８日專訊》順龍控股（００３６１）升２３﹒３３％，報０﹒０７４元，
最高價０﹒０７４元，創１個月新高，最低價０﹒０５８元；成交２６７６萬股，成交金額
１８０﹒０７萬元；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入６４﹒８７萬元。現時最大淨被
動買入券商為富途證券國際，金額１３﹒４７萬元，加權平均成交價０﹒０６５元；現時最大淨
被動賣出券商為耀才證券國際，金額２３﹒９２萬元，加權平均成交價０﹒０６８元。以現價計
，該股暫連升３日，累計升幅８５％。
現時，恒生指數報２０４２５，升１２８點或０﹒６３％；恒生中國企業指數報７０１２，
升５４點或０﹒７８％；恒生科技指數報４４２９，跌１０點或０﹒２５％；主板成交
３３１﹒８３億元。
上證綜合指數報３２３９，升１１點或０﹒３４％，成交１６９４﹒１２億元人民幣。
深證成份指數報１２３１８，跌９２點或０﹒７５％，成交１１５４﹒３１億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ０﹒０７４ 變動 ＋２３﹒３３％
最高價 ０﹒０７４ 最低價 ０﹒０５８
成交股數 ２６７６萬股 成交金額 １８０﹒０７萬
１０天平均 ０﹒０４２ 歷史波幅％ １１５﹒３８５
２０天平均 ０﹒０３７ 加權平均價 ０﹒０６７
５０天平均 ０﹒０３７ ＲＳＩ１４ ９０﹒２８７
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入６４﹒８７萬元；暫連升
３日，累計升幅８５％
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
順龍控股（００３６１） ０﹒０７４ ＋２３﹒３３
裕元集團（００５５１） １０﹒４００ 無升跌
３６１度（０１３６１） ３﹒９８０ ＋１﹒２７
特步國際（０１３６８） １３﹒６００ －１﹒８８
安踏體育（０２０２０） ９１﹒３５０ －０﹒９２
李寧（０２３３１） ６６﹒２００ －０﹒４５
寶勝國際（０３８１３） ０﹒８３０ －２﹒３５
中國動向（０３８１８） ０﹒３９０ 無升跌
滔搏（０６１１０） ６﹒７３０ －１﹒６１
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動