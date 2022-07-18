《異動股》龍湖（００９６０）升逾５％，報２９﹒４５元

《經濟通通訊社１８日專訊》龍湖（００９６０）升５﹒１８％，報２９﹒４５元，最高價

２９﹒４５元，最低價２８元；成交３２５﹒２３萬股，成交金額９２９３﹒８１萬元；主動買

沽比率６６：３４，資金淨主動買入２０９１﹒９４萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹

利，金額３９９﹒６２萬元，加權平均成交價２８﹒７４元；現時最大淨被動賣出券商為富瑞金

融集團，金額５５１﹒６６萬元，加權平均成交價２８﹒８元。

現時，恒生指數報２０４４２，升１４５點或０﹒７１％；恒生中國企業指數報７０１６，

升５８點或０﹒８４％；恒生科技指數報４４３１，跌８點或０﹒２％；主板成交３３５﹒０４

億元。

上證綜合指數報３２４２，升１４點或０﹒４６％，成交１７１２﹒４８億元人民幣。

深證成份指數報１２３３３，跌７７點或０﹒６３％，成交１１７１﹒０２億元人民幣。



基本資料

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現價 ２９﹒４５０ 變動 ＋５﹒１８％

最高價 ２９﹒４５０ 最低價 ２８﹒０００

成交股數 ３２５﹒２３萬股 成交金額 ９２９３﹒８１萬

１０天平均 ３２﹒３０８ 歷史波幅％ ５６﹒３７４

２０天平均 ３３﹒０４７ 加權平均價 ２８﹒５７６

５０天平均 ３４﹒４４９ ＲＳＩ１４ ３５﹒９３８

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股份狀態：主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入２０９１﹒９４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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龍湖（００９６０） ２９﹒４５ ＋５﹒１８

中海外（００６８８） ２２﹒８５ ＋２﹒９３

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒４６ ＋５﹒５８

新城發展（０１０３０） ２﹒７６ ＋７﹒３９

潤地（０１１０９） ３４﹒２５ ＋２﹒５４

合景泰富集團（０１８１３） １﹒６７ ＋７﹒０５

碧桂園（０２００７） ３﹒４６ ＋４﹒５３

萬科企業（０２２０２） １５﹒８８ ＋１﹒４０

富力地產（０２７７７） １﹒７７ ＋６﹒６３

綠城（０３９００） １６﹒１８ ＋３﹒７２

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（ｅｄ）

