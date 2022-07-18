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00960 龍湖集團
即時 按盤價 升29.150 +1.150 (+4.107%)
大手異動

18/07/2022 10:19

《異動股》龍湖（００９６０）升逾５％，報２９﹒４５元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》龍湖（００９６０）升５﹒１８％，報２９﹒４５元，最高價
２９﹒４５元，最低價２８元；成交３２５﹒２３萬股，成交金額９２９３﹒８１萬元；主動買
沽比率６６：３４，資金淨主動買入２０９１﹒９４萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹
利，金額３９９﹒６２萬元，加權平均成交價２８﹒７４元；現時最大淨被動賣出券商為富瑞金
融集團，金額５５１﹒６６萬元，加權平均成交價２８﹒８元。
　　現時，恒生指數報２０４４２，升１４５點或０﹒７１％；恒生中國企業指數報７０１６，
升５８點或０﹒８４％；恒生科技指數報４４３１，跌８點或０﹒２％；主板成交３３５﹒０４
億元。
　　上證綜合指數報３２４２，升１４點或０﹒４６％，成交１７１２﹒４８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３３３，跌７７點或０﹒６３％，成交１１７１﹒０２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２９﹒４５０　變動　　　　　　＋５﹒１８％
　　最高價　　　　　２９﹒４５０　最低價　　　　　２８﹒０００
　　成交股數　　３２５﹒２３萬股　成交金額　　９２９３﹒８１萬
　　１０天平均　　　３２﹒３０８　歷史波幅％　　　５６﹒３７４
　　２０天平均　　　３３﹒０４７　加權平均價　　　２８﹒５７６
　　５０天平均　　　３４﹒４４９　ＲＳＩ１４　　　３５﹒９３８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入２０９１﹒９４萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　龍湖（００９６０）　　　　　２９﹒４５　＋５﹒１８
　　中海外（００６８８）　　　　２２﹒８５　＋２﹒９３
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒４６　＋５﹒５８
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒７６　＋７﹒３９
　　潤地（０１１０９）　　　　　３４﹒２５　＋２﹒５４
　　合景泰富集團（０１８１３）　　１﹒６７　＋７﹒０５
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒４６　＋４﹒５３
　　萬科企業（０２２０２）　　　１５﹒８８　＋１﹒４０
　　富力地產（０２７７７）　　　　１﹒７７　＋６﹒６３
　　綠城（０３９００）　　　　　１６﹒１８　＋３﹒７２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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