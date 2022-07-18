《異動股》龍湖（００９６０）升逾５％，報２９﹒４５元

《經濟通通訊社１８日專訊》龍湖（００９６０）升５﹒１８％，報２９﹒４５元，最高價
２９﹒４５元，最低價２８元；成交３２５﹒２３萬股，成交金額９２９３﹒８１萬元；主動買
沽比率６６：３４，資金淨主動買入２０９１﹒９４萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹
利，金額３９９﹒６２萬元，加權平均成交價２８﹒７４元；現時最大淨被動賣出券商為富瑞金
融集團，金額５５１﹒６６萬元，加權平均成交價２８﹒８元。
現時，恒生指數報２０４４２，升１４５點或０﹒７１％；恒生中國企業指數報７０１６，
升５８點或０﹒８４％；恒生科技指數報４４３１，跌８點或０﹒２％；主板成交３３５﹒０４
億元。
上證綜合指數報３２４２，升１４點或０﹒４６％，成交１７１２﹒４８億元人民幣。
深證成份指數報１２３３３，跌７７點或０﹒６３％，成交１１７１﹒０２億元人民幣。
基本資料
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現價 ２９﹒４５０ 變動 ＋５﹒１８％
最高價 ２９﹒４５０ 最低價 ２８﹒０００
成交股數 ３２５﹒２３萬股 成交金額 ９２９３﹒８１萬
１０天平均 ３２﹒３０８ 歷史波幅％ ５６﹒３７４
２０天平均 ３３﹒０４７ 加權平均價 ２８﹒５７６
５０天平均 ３４﹒４４９ ＲＳＩ１４ ３５﹒９３８
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股份狀態：主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入２０９１﹒９４萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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龍湖（００９６０） ２９﹒４５ ＋５﹒１８
中海外（００６８８） ２２﹒８５ ＋２﹒９３
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒４６ ＋５﹒５８
新城發展（０１０３０） ２﹒７６ ＋７﹒３９
潤地（０１１０９） ３４﹒２５ ＋２﹒５４
合景泰富集團（０１８１３） １﹒６７ ＋７﹒０５
碧桂園（０２００７） ３﹒４６ ＋４﹒５３
萬科企業（０２２０２） １５﹒８８ ＋１﹒４０
富力地產（０２７７７） １﹒７７ ＋６﹒６３
綠城（０３９００） １６﹒１８ ＋３﹒７２
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（ｅｄ）
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