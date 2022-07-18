《異動股》中遠海能漲逾９％突破５０天線，報４﹒７９元

《經濟通通訊社１８日專訊》中遠海能（０１１３８）升９﹒３６％，報４﹒７９元，升穿

５０天線（４﹒６５元），最高價４﹒８２元，最低價４﹒２２元；成交１０６５萬股，成交金

額４９４９﹒８７萬元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入９７６﹒６９萬元。現時最

大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額５２２﹒０６萬元，加權平均成交價４﹒６５７元；現時

最大淨被動賣出券商為盈透證券香港，金額５３１﹒５萬元，加權平均成交價４﹒６８元。

現時，恒生指數報２０４４７，升１５０點或０﹒７４％；恒生中國企業指數報７０２０，

升６２點或０﹒９％；恒生科技指數報４４３３，跌６點或０﹒１５％；主板成交３３８﹒１５

億元。

上證綜合指數報３２４３，升１５點或０﹒４９％，成交１７３２﹒４９億元人民幣。

深證成份指數報１２３２８，跌８２點或０﹒６７％，成交１１８５﹒８億元人民幣。



基本資料

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現價 ４﹒７９０ 變動 ＋９﹒３６％

最高價 ４﹒８２０ 最低價 ４﹒２２０

成交股數 １０６５萬股 成交金額 ４９４９﹒８７萬

１０天平均 ４﹒４９２ 歷史波幅％ ７７﹒４４３

２０天平均 ４﹒６４８ 加權平均價 ４﹒６４８

５０天平均 ４﹒６５０ ＲＳＩ１４ ５３﹒４３７

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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入９７６﹒６９萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中遠海能（０１１３８） ４﹒７９ ＋９﹒３６

招商局港口（００１４４） １３﹒０６ ＋０﹒７７

東方海外（００３１６） ２４０﹒００ ＋２﹒５６

中遠海運港口（０１１９９） ５﹒４３ ＋０﹒５６

中遠海控（０１９１９） １１﹒６６ ＋３﹒３７

太平洋航運（０２３４３） ３﹒１５ ＋５﹒００

中遠海發（０２８６６） １﹒５３ 無升跌

遼港股份（０２８８０） ０﹒７４ ＋１﹒３７

廈門港務（０３３７８） ２﹒１３ －０﹒４７

天津港（０３３８２） ０﹒６２ ＋１﹒６４

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（ｅｄ）

