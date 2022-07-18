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01138 中遠海能
即時 按盤價 升5.100 +0.720 (+16.438%)
大手異動

18/07/2022 10:20

《異動股》中遠海能漲逾９％突破５０天線，報４﹒７９元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中遠海能（０１１３８）升９﹒３６％，報４﹒７９元，升穿
５０天線（４﹒６５元），最高價４﹒８２元，最低價４﹒２２元；成交１０６５萬股，成交金
額４９４９﹒８７萬元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入９７６﹒６９萬元。現時最
大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額５２２﹒０６萬元，加權平均成交價４﹒６５７元；現時
最大淨被動賣出券商為盈透證券香港，金額５３１﹒５萬元，加權平均成交價４﹒６８元。
　　現時，恒生指數報２０４４７，升１５０點或０﹒７４％；恒生中國企業指數報７０２０，
升６２點或０﹒９％；恒生科技指數報４４３３，跌６點或０﹒１５％；主板成交３３８﹒１５
億元。
　　上證綜合指數報３２４３，升１５點或０﹒４９％，成交１７３２﹒４９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３２８，跌８２點或０﹒６７％，成交１１８５﹒８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　４﹒７９０　變動　　　　　　＋９﹒３６％
　　最高價　　　　４﹒８２０　最低價　　　　　　４﹒２２０
　　成交股數　　１０６５萬股　成交金額　　４９４９﹒８７萬
　　１０天平均　　４﹒４９２　歷史波幅％　　　７７﹒４４３
　　２０天平均　　４﹒６４８　加權平均價　　　　４﹒６４８
　　５０天平均　　４﹒６５０　ＲＳＩ１４　　　５３﹒４３７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入９７６﹒６９萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中遠海能（０１１３８）　　　　　４﹒７９　＋９﹒３６
　　招商局港口（００１４４）　　　１３﹒０６　＋０﹒７７
　　東方海外（００３１６）　　　２４０﹒００　＋２﹒５６
　　中遠海運港口（０１１９９）　　　５﹒４３　＋０﹒５６
　　中遠海控（０１９１９）　　　　１１﹒６６　＋３﹒３７
　　太平洋航運（０２３４３）　　　　３﹒１５　＋５﹒００
　　中遠海發（０２８６６）　　　　　１﹒５３　　　無升跌
　　遼港股份（０２８８０）　　　　　０﹒７４　＋１﹒３７
　　廈門港務（０３３７８）　　　　　２﹒１３　－０﹒４７
　　天津港（０３３８２）　　　　　　０﹒６２　＋１﹒６４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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