《異動股》中遠海能漲逾９％突破５０天線，報４﹒７９元

《經濟通通訊社１８日專訊》中遠海能（０１１３８）升９﹒３６％，報４﹒７９元，升穿
５０天線（４﹒６５元），最高價４﹒８２元，最低價４﹒２２元；成交１０６５萬股，成交金
額４９４９﹒８７萬元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入９７６﹒６９萬元。現時最
大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額５２２﹒０６萬元，加權平均成交價４﹒６５７元；現時
最大淨被動賣出券商為盈透證券香港，金額５３１﹒５萬元，加權平均成交價４﹒６８元。
現時，恒生指數報２０４４７，升１５０點或０﹒７４％；恒生中國企業指數報７０２０，
升６２點或０﹒９％；恒生科技指數報４４３３，跌６點或０﹒１５％；主板成交３３８﹒１５
億元。
上證綜合指數報３２４３，升１５點或０﹒４９％，成交１７３２﹒４９億元人民幣。
深證成份指數報１２３２８，跌８２點或０﹒６７％，成交１１８５﹒８億元人民幣。
基本資料
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現價 ４﹒７９０ 變動 ＋９﹒３６％
最高價 ４﹒８２０ 最低價 ４﹒２２０
成交股數 １０６５萬股 成交金額 ４９４９﹒８７萬
１０天平均 ４﹒４９２ 歷史波幅％ ７７﹒４４３
２０天平均 ４﹒６４８ 加權平均價 ４﹒６４８
５０天平均 ４﹒６５０ ＲＳＩ１４ ５３﹒４３７
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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入９７６﹒６９萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中遠海能（０１１３８） ４﹒７９ ＋９﹒３６
招商局港口（００１４４） １３﹒０６ ＋０﹒７７
東方海外（００３１６） ２４０﹒００ ＋２﹒５６
中遠海運港口（０１１９９） ５﹒４３ ＋０﹒５６
中遠海控（０１９１９） １１﹒６６ ＋３﹒３７
太平洋航運（０２３４３） ３﹒１５ ＋５﹒００
中遠海發（０２８６６） １﹒５３ 無升跌
遼港股份（０２８８０） ０﹒７４ ＋１﹒３７
廈門港務（０３３７８） ２﹒１３ －０﹒４７
天津港（０３３８２） ０﹒６２ ＋１﹒６４
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（ｅｄ）
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