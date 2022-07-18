《異動股》順龍控股（００３６１）漲近４７％，報０﹒０８８元

《經濟通通訊社１８日專訊》順龍控股（００３６１）升４６﹒６７％，報０﹒０８８元，

最高價０﹒０９元，創１個月新高，最低價０﹒０５８元；成交３３９８萬股，成交金額

２３７﹒９８萬元；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入８９﹒８８萬元。現時最大淨被

動買入券商為富途證券國際，金額１１﹒１萬元，加權平均成交價０﹒０６７元；現時最大淨被

動賣出券商為耀才證券國際，金額２６﹒３２萬元，加權平均成交價０﹒０６９元。以現價計，

該股暫連升３日，累計升幅１２０％。

現時，恒生指數報２０４６０，升１６３點或０﹒８％；恒生中國企業指數報７０２７，升

６９點或０﹒９９％；恒生科技指數報４４４１，升不足１點；主板成交３４１﹒８億元。

上證綜合指數報３２４３，升１５點或０﹒４７％，成交１７５２﹒２４億元人民幣。

深證成份指數報１２３２３，跌８７點或０﹒７％，成交１１９８﹒７５億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒０８８ 變動 ＋４６﹒６７％

最高價 ０﹒０９０ 最低價 ０﹒０５８

成交股數 ３３９８萬股 成交金額 ２３７﹒９８萬

１０天平均 ０﹒０４４ 歷史波幅％ １１５﹒３８５

２０天平均 ０﹒０３８ 加權平均價 ０﹒０７０

５０天平均 ０﹒０３８ ＲＳＩ１４ ９２﹒５５５

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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入８９﹒８８萬元；暫連升

３日，累計升幅１２０％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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順龍控股（００３６１） ０﹒０８８ ＋４６﹒６７

裕元集團（００５５１） １０﹒４００ 無升跌

３６１度（０１３６１） ３﹒９８０ ＋１﹒２７

特步國際（０１３６８） １３﹒５８０ －２﹒０２

安踏體育（０２０２０） ９１﹒３５０ －０﹒９２

李寧（０２３３１） ６６﹒３５０ －０﹒２３

寶勝國際（０３８１３） ０﹒８３０ －２﹒３５

中國動向（０３８１８） ０﹒３９０ 無升跌

滔搏（０６１１０） ６﹒７３０ －１﹒６１

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（ｅｄ）

