《異動股》順龍控股（００３６１）漲近４７％，報０﹒０８８元

《經濟通通訊社１８日專訊》順龍控股（００３６１）升４６﹒６７％，報０﹒０８８元，
最高價０﹒０９元，創１個月新高，最低價０﹒０５８元；成交３３９８萬股，成交金額
２３７﹒９８萬元；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入８９﹒８８萬元。現時最大淨被
動買入券商為富途證券國際，金額１１﹒１萬元，加權平均成交價０﹒０６７元；現時最大淨被
動賣出券商為耀才證券國際，金額２６﹒３２萬元，加權平均成交價０﹒０６９元。以現價計，
該股暫連升３日，累計升幅１２０％。
現時，恒生指數報２０４６０，升１６３點或０﹒８％；恒生中國企業指數報７０２７，升
６９點或０﹒９９％；恒生科技指數報４４４１，升不足１點；主板成交３４１﹒８億元。
上證綜合指數報３２４３，升１５點或０﹒４７％，成交１７５２﹒２４億元人民幣。
深證成份指數報１２３２３，跌８７點或０﹒７％，成交１１９８﹒７５億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒０８８ 變動 ＋４６﹒６７％
最高價 ０﹒０９０ 最低價 ０﹒０５８
成交股數 ３３９８萬股 成交金額 ２３７﹒９８萬
１０天平均 ０﹒０４４ 歷史波幅％ １１５﹒３８５
２０天平均 ０﹒０３８ 加權平均價 ０﹒０７０
５０天平均 ０﹒０３８ ＲＳＩ１４ ９２﹒５５５
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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入８９﹒８８萬元；暫連升
３日，累計升幅１２０％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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順龍控股（００３６１） ０﹒０８８ ＋４６﹒６７
裕元集團（００５５１） １０﹒４００ 無升跌
３６１度（０１３６１） ３﹒９８０ ＋１﹒２７
特步國際（０１３６８） １３﹒５８０ －２﹒０２
安踏體育（０２０２０） ９１﹒３５０ －０﹒９２
李寧（０２３３１） ６６﹒３５０ －０﹒２３
寶勝國際（０３８１３） ０﹒８３０ －２﹒３５
中國動向（０３８１８） ０﹒３９０ 無升跌
滔搏（０６１１０） ６﹒７３０ －１﹒６１
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（ｅｄ）
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