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00361 順龍控股
即時 按盤價 升0.069 +0.009 (+15.000%)
大手異動

18/07/2022 10:21

《異動股》順龍控股（００３６１）漲近４７％，報０﹒０８８元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》順龍控股（００３６１）升４６﹒６７％，報０﹒０８８元，
最高價０﹒０９元，創１個月新高，最低價０﹒０５８元；成交３３９８萬股，成交金額
２３７﹒９８萬元；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入８９﹒８８萬元。現時最大淨被
動買入券商為富途證券國際，金額１１﹒１萬元，加權平均成交價０﹒０６７元；現時最大淨被
動賣出券商為耀才證券國際，金額２６﹒３２萬元，加權平均成交價０﹒０６９元。以現價計，
該股暫連升３日，累計升幅１２０％。
　　現時，恒生指數報２０４６０，升１６３點或０﹒８％；恒生中國企業指數報７０２７，升
６９點或０﹒９９％；恒生科技指數報４４４１，升不足１點；主板成交３４１﹒８億元。
　　上證綜合指數報３２４３，升１５點或０﹒４７％，成交１７５２﹒２４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３２３，跌８７點或０﹒７％，成交１１９８﹒７５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒０８８　變動　　　　＋４６﹒６７％
　　最高價　　　　０﹒０９０　最低價　　　　　０﹒０５８
　　成交股數　　３３９８萬股　成交金額　　２３７﹒９８萬
　　１０天平均　　０﹒０４４　歷史波幅％　１１５﹒３８５
　　２０天平均　　０﹒０３８　加權平均價　　　０﹒０７０
　　５０天平均　　０﹒０３８　ＲＳＩ１４　　９２﹒５５５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入８９﹒８８萬元；暫連升
３日，累計升幅１２０％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　順龍控股（００３６１）　　０﹒０８８　＋４６﹒６７
　　裕元集團（００５５１）　１０﹒４００　　　　無升跌
　　３６１度（０１３６１）　　３﹒９８０　　＋１﹒２７
　　特步國際（０１３６８）　１３﹒５８０　　－２﹒０２
　　安踏體育（０２０２０）　９１﹒３５０　　－０﹒９２
　　李寧（０２３３１）　　　６６﹒３５０　　－０﹒２３
　　寶勝國際（０３８１３）　　０﹒８３０　　－２﹒３５
　　中國動向（０３８１８）　　０﹒３９０　　　　無升跌
　　滔搏（０６１１０）　　　　６﹒７３０　　－１﹒６１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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