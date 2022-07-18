《異動股》碧桂園（０２００７）升近５％，報３﹒４７元

《經濟通通訊社１８日專訊》碧桂園（０２００７）升４﹒８３％，報３﹒４７元，最高價
３﹒４８元，最低價３﹒３３元；成交２５５２﹒７１萬股，成交金額８７２５﹒８５萬元；主
動買沽比率７８：２２，資金淨主動買入４７２５﹒７１萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根
士丹利，金額２４２﹒３７萬元，加權平均成交價３﹒４１４元；現時最大淨被動賣出券商為瑞
銀，金額２０６１﹒９萬元，加權平均成交價３﹒４２１元。
現時，恒生指數報２０４５６，升１５８點或０﹒７８％；恒生中國企業指數報７０２４，
升６６點或０﹒９５％；恒生科技指數報４４３９，跌不足１點；主板成交３４５﹒１４億元。
上證綜合指數報３２４４，升１６點或０﹒５％，成交１７７４﹒１１億元人民幣。
深證成份指數報１２３１９，跌９１點或０﹒７４％，成交１２０９﹒４３億元人民幣。
基本資料
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現價 ３﹒４７０ 變動 ＋４﹒８３％
最高價 ３﹒４８０ 最低價 ３﹒３３０
成交股數 ２５５２﹒７１萬股 成交金額 ８７２５﹒８５萬
１０天平均 ４﹒０４７ 歷史波幅％ ６３﹒３４６
２０天平均 ４﹒３７７ 加權平均價 ３﹒４１８
５０天平均 ４﹒５１１ ＲＳＩ１４ ２７﹒５４６
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股份狀態：主動買沽比率７８：２２，資金淨主動買入４７２５﹒７１萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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碧桂園（０２００７） ３﹒４７ ＋４﹒８３
中海外（００６８８） ２２﹒８０ ＋２﹒７０
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒４５ ＋５﹒１５
龍湖（００９６０） ２９﹒３５ ＋４﹒８２
新城發展（０１０３０） ２﹒７６ ＋７﹒３９
潤地（０１１０９） ３４﹒２５ ＋２﹒５４
合景泰富集團（０１８１３） １﹒６７ ＋７﹒０５
萬科企業（０２２０２） １５﹒９０ ＋１﹒５３
富力地產（０２７７７） １﹒７８ ＋７﹒２３
綠城（０３９００） １６﹒２０ ＋３﹒８５
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（ｅｄ）
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