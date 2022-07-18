《異動股》碧桂園（０２００７）升近５％，報３﹒４７元

《經濟通通訊社１８日專訊》碧桂園（０２００７）升４﹒８３％，報３﹒４７元，最高價

３﹒４８元，最低價３﹒３３元；成交２５５２﹒７１萬股，成交金額８７２５﹒８５萬元；主

動買沽比率７８：２２，資金淨主動買入４７２５﹒７１萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根

士丹利，金額２４２﹒３７萬元，加權平均成交價３﹒４１４元；現時最大淨被動賣出券商為瑞

銀，金額２０６１﹒９萬元，加權平均成交價３﹒４２１元。

現時，恒生指數報２０４５６，升１５８點或０﹒７８％；恒生中國企業指數報７０２４，

升６６點或０﹒９５％；恒生科技指數報４４３９，跌不足１點；主板成交３４５﹒１４億元。

上證綜合指數報３２４４，升１６點或０﹒５％，成交１７７４﹒１１億元人民幣。

深證成份指數報１２３１９，跌９１點或０﹒７４％，成交１２０９﹒４３億元人民幣。



基本資料

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現價 ３﹒４７０ 變動 ＋４﹒８３％

最高價 ３﹒４８０ 最低價 ３﹒３３０

成交股數 ２５５２﹒７１萬股 成交金額 ８７２５﹒８５萬

１０天平均 ４﹒０４７ 歷史波幅％ ６３﹒３４６

２０天平均 ４﹒３７７ 加權平均價 ３﹒４１８

５０天平均 ４﹒５１１ ＲＳＩ１４ ２７﹒５４６

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股份狀態：主動買沽比率７８：２２，資金淨主動買入４７２５﹒７１萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園（０２００７） ３﹒４７ ＋４﹒８３

中海外（００６８８） ２２﹒８０ ＋２﹒７０

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒４５ ＋５﹒１５

龍湖（００９６０） ２９﹒３５ ＋４﹒８２

新城發展（０１０３０） ２﹒７６ ＋７﹒３９

潤地（０１１０９） ３４﹒２５ ＋２﹒５４

合景泰富集團（０１８１３） １﹒６７ ＋７﹒０５

萬科企業（０２２０２） １５﹒９０ ＋１﹒５３

富力地產（０２７７７） １﹒７８ ＋７﹒２３

綠城（０３９００） １６﹒２０ ＋３﹒８５

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（ｅｄ）

