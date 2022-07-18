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02007 碧桂園
即時 按盤價 升3.510 +0.200 (+6.042%)
大手異動

18/07/2022 10:22

《異動股》碧桂園（０２００７）升近５％，報３﹒４７元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》碧桂園（０２００７）升４﹒８３％，報３﹒４７元，最高價
３﹒４８元，最低價３﹒３３元；成交２５５２﹒７１萬股，成交金額８７２５﹒８５萬元；主
動買沽比率７８：２２，資金淨主動買入４７２５﹒７１萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根
士丹利，金額２４２﹒３７萬元，加權平均成交價３﹒４１４元；現時最大淨被動賣出券商為瑞
銀，金額２０６１﹒９萬元，加權平均成交價３﹒４２１元。
　　現時，恒生指數報２０４５６，升１５８點或０﹒７８％；恒生中國企業指數報７０２４，
升６６點或０﹒９５％；恒生科技指數報４４３９，跌不足１點；主板成交３４５﹒１４億元。
　　上證綜合指數報３２４４，升１６點或０﹒５％，成交１７７４﹒１１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３１９，跌９１點或０﹒７４％，成交１２０９﹒４３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　３﹒４７０　變動　　　　　　＋４﹒８３％
　　最高價　　　　　　　３﹒４８０　最低價　　　　　　３﹒３３０
　　成交股數　　２５５２﹒７１萬股　成交金額　　８７２５﹒８５萬
　　１０天平均　　　　　４﹒０４７　歷史波幅％　　　６３﹒３４６
　　２０天平均　　　　　４﹒３７７　加權平均價　　　　３﹒４１８
　　５０天平均　　　　　４﹒５１１　ＲＳＩ１４　　　２７﹒５４６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率７８：２２，資金淨主動買入４７２５﹒７１萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒４７　＋４﹒８３
　　中海外（００６８８）　　　　２２﹒８０　＋２﹒７０
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒４５　＋５﹒１５
　　龍湖（００９６０）　　　　　２９﹒３５　＋４﹒８２
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒７６　＋７﹒３９
　　潤地（０１１０９）　　　　　３４﹒２５　＋２﹒５４
　　合景泰富集團（０１８１３）　　１﹒６７　＋７﹒０５
　　萬科企業（０２２０２）　　　１５﹒９０　＋１﹒５３
　　富力地產（０２７７７）　　　　１﹒７８　＋７﹒２３
　　綠城（０３９００）　　　　　１６﹒２０　＋３﹒８５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
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