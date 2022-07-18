《異動股》中石油升近３％突破１０天線，報３﹒５６元

《經濟通通訊社１８日專訊》中石油（００８５７）升２﹒８９％，報３﹒５６元，升穿
１０天線（３﹒５５元），最高價３﹒５７元，最低價３﹒４８元；成交２９３９﹒３萬股，成
交金額１﹒０３億元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入２３４８﹒０９萬元。現時最
大淨被動買入券商為美銀，金額４２６﹒５萬元，加權平均成交價３﹒５２７元；現時最大淨被
動賣出券商為摩根士丹利，金額５８７﹒７６萬元，加權平均成交價３﹒５３元。
現時，恒生指數報２０４６４，升１６７點或０﹒８２％；恒生中國企業指數報７０２９，
升７１點或１﹒０２％；恒生科技指數報４４４１，升１點或０﹒０４％；主板成交
３４８﹒０６億元。
上證綜合指數報３２４５，升１７點或０﹒５５％，成交１７９０﹒２７億元人民幣。
深證成份指數報１２３４１，跌６９點或０﹒５６％，成交１２２２﹒５億元人民幣。
基本資料
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現價 ３﹒５６０ 變動 ＋２﹒８９％
最高價 ３﹒５７０ 最低價 ３﹒４８０
成交股數 ２９３９﹒３萬股 成交金額 １﹒０３億
１０天平均 ３﹒５５０ 歷史波幅％ ２７﹒０９０
２０天平均 ３﹒６５０ 加權平均價 ３﹒５０４
５０天平均 ３﹒８１４ ＲＳＩ１４ ３９﹒５７３
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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入２３４８﹒０９萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中石油（００８５７） ３﹒５６０ ＋２﹒８９
上石化（００３３８） １﹒２６０ －０﹒７９
中石化（００３８６） ３﹒５２０ ＋２﹒９２
山東墨龍（００５６８） ２﹒９１０ ＋１﹒０４
中海油（００８８３） ９﹒５６０ ＋２﹒５８
中石化油服（０１０３３） ０﹒５７０ ＋３﹒６４
中煉化（０２３８６） ３﹒４００ 無升跌
中海油服（０２８８３） ７﹒２２０ ＋３﹒４４
Ｆ三星原油期（０３１７５） ７﹒１８５ ＋１﹒６３
中海油化（０３９８３） ２﹒０６０ ＋１﹒９８
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（ｅｄ）
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