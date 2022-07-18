《異動股》中石油升近３％突破１０天線，報３﹒５６元

《經濟通通訊社１８日專訊》中石油（００８５７）升２﹒８９％，報３﹒５６元，升穿

１０天線（３﹒５５元），最高價３﹒５７元，最低價３﹒４８元；成交２９３９﹒３萬股，成

交金額１﹒０３億元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入２３４８﹒０９萬元。現時最

大淨被動買入券商為美銀，金額４２６﹒５萬元，加權平均成交價３﹒５２７元；現時最大淨被

動賣出券商為摩根士丹利，金額５８７﹒７６萬元，加權平均成交價３﹒５３元。

現時，恒生指數報２０４６４，升１６７點或０﹒８２％；恒生中國企業指數報７０２９，

升７１點或１﹒０２％；恒生科技指數報４４４１，升１點或０﹒０４％；主板成交

３４８﹒０６億元。

上證綜合指數報３２４５，升１７點或０﹒５５％，成交１７９０﹒２７億元人民幣。

深證成份指數報１２３４１，跌６９點或０﹒５６％，成交１２２２﹒５億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ３﹒５６０ 變動 ＋２﹒８９％

最高價 ３﹒５７０ 最低價 ３﹒４８０

成交股數 ２９３９﹒３萬股 成交金額 １﹒０３億

１０天平均 ３﹒５５０ 歷史波幅％ ２７﹒０９０

２０天平均 ３﹒６５０ 加權平均價 ３﹒５０４

５０天平均 ３﹒８１４ ＲＳＩ１４ ３９﹒５７３

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入２３４８﹒０９萬元



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中石油（００８５７） ３﹒５６０ ＋２﹒８９

上石化（００３３８） １﹒２６０ －０﹒７９

中石化（００３８６） ３﹒５２０ ＋２﹒９２

山東墨龍（００５６８） ２﹒９１０ ＋１﹒０４

中海油（００８８３） ９﹒５６０ ＋２﹒５８

中石化油服（０１０３３） ０﹒５７０ ＋３﹒６４

中煉化（０２３８６） ３﹒４００ 無升跌

中海油服（０２８８３） ７﹒２２０ ＋３﹒４４

Ｆ三星原油期（０３１７５） ７﹒１８５ ＋１﹒６３

中海油化（０３９８３） ２﹒０６０ ＋１﹒９８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

