《異動股》中石化升逾３％突破２５０天線，報３﹒５３元

《經濟通通訊社１８日專訊》中石化（００３８６）升３﹒２２％，報３﹒５３元，升穿
２５０天線（３﹒４４２元），最高價３﹒５３元，最低價３﹒４４元；成交２８６９﹒９９萬
股，成交金額１億元；主動買沽比率８１：１９，資金淨主動買入５８７８﹒０８萬元。現時最
大淨被動買入券商為摩根大通，金額１８７﹒４１萬元，加權平均成交價３﹒４８９元；現時最
大淨被動賣出券商為美銀，金額１０１３﹒７３萬元，加權平均成交價３﹒４８３元。
現時，恒生指數報２０４７２，升１７４點或０﹒８６％；恒生中國企業指數報７０３１，
升７３點或１﹒０６％；恒生科技指數報４４４９，升９點或０﹒２２％；主板成交
３５９﹒８３億元。
上證綜合指數報３２４７，升１９點或０﹒６１％，成交１８５５﹒９３億元人民幣。
深證成份指數報１２３６７，跌４３點或０﹒３５％，成交１２６７﹒０６億元人民幣。
基本資料
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現價 ３﹒５３０ 變動 ＋３﹒２２％
最高價 ３﹒５３０ 最低價 ３﹒４４０
成交股數 ２８６９﹒９９萬股 成交金額 １億
１０天平均 ３﹒４７９ 歷史波幅％ １７﹒４２０
２０天平均 ３﹒４９７ 加權平均價 ３﹒４８９
５０天平均 ３﹒５８４ ＲＳＩ１４ ５０﹒５０３
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股份狀態：升穿２５０天線；主動買沽比率８１：１９，資金淨主動買入５８７８﹒０８萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中石化（００３８６） ３﹒５３ ＋３﹒２２
上石化（００３３８） １﹒２６ －０﹒７９
山東墨龍（００５６８） ２﹒９０ ＋０﹒６９
中石油（００８５７） ３﹒５５ ＋２﹒６０
中海油（００８８３） ９﹒５７ ＋２﹒６８
中石化油服（０１０３３） ０﹒５７ ＋３﹒６４
中煉化（０２３８６） ３﹒４０ 無升跌
中海油服（０２８８３） ７﹒２１ ＋３﹒３０
Ｆ三星原油期（０３１７５） ７﹒１９ ＋１﹒７０
中海油化（０３９８３） ２﹒０６ ＋１﹒９８
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（ｅｄ）
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