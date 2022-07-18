《異動股》中石化升逾３％突破２５０天線，報３﹒５３元

《經濟通通訊社１８日專訊》中石化（００３８６）升３﹒２２％，報３﹒５３元，升穿

２５０天線（３﹒４４２元），最高價３﹒５３元，最低價３﹒４４元；成交２８６９﹒９９萬

股，成交金額１億元；主動買沽比率８１：１９，資金淨主動買入５８７８﹒０８萬元。現時最

大淨被動買入券商為摩根大通，金額１８７﹒４１萬元，加權平均成交價３﹒４８９元；現時最

大淨被動賣出券商為美銀，金額１０１３﹒７３萬元，加權平均成交價３﹒４８３元。

現時，恒生指數報２０４７２，升１７４點或０﹒８６％；恒生中國企業指數報７０３１，

升７３點或１﹒０６％；恒生科技指數報４４４９，升９點或０﹒２２％；主板成交

３５９﹒８３億元。

上證綜合指數報３２４７，升１９點或０﹒６１％，成交１８５５﹒９３億元人民幣。

深證成份指數報１２３６７，跌４３點或０﹒３５％，成交１２６７﹒０６億元人民幣。



基本資料

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現價 ３﹒５３０ 變動 ＋３﹒２２％

最高價 ３﹒５３０ 最低價 ３﹒４４０

成交股數 ２８６９﹒９９萬股 成交金額 １億

１０天平均 ３﹒４７９ 歷史波幅％ １７﹒４２０

２０天平均 ３﹒４９７ 加權平均價 ３﹒４８９

５０天平均 ３﹒５８４ ＲＳＩ１４ ５０﹒５０３

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股份狀態：升穿２５０天線；主動買沽比率８１：１９，資金淨主動買入５８７８﹒０８萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中石化（００３８６） ３﹒５３ ＋３﹒２２

上石化（００３３８） １﹒２６ －０﹒７９

山東墨龍（００５６８） ２﹒９０ ＋０﹒６９

中石油（００８５７） ３﹒５５ ＋２﹒６０

中海油（００８８３） ９﹒５７ ＋２﹒６８

中石化油服（０１０３３） ０﹒５７ ＋３﹒６４

中煉化（０２３８６） ３﹒４０ 無升跌

中海油服（０２８８３） ７﹒２１ ＋３﹒３０

Ｆ三星原油期（０３１７５） ７﹒１９ ＋１﹒７０

中海油化（０３９８３） ２﹒０６ ＋１﹒９８

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（ｅｄ）

