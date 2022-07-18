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00386 中國石油化工股份
即時 按盤價 升3.580 +0.160 (+4.678%)
大手異動

18/07/2022 10:27

《異動股》中石化升逾３％突破２５０天線，報３﹒５３元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中石化（００３８６）升３﹒２２％，報３﹒５３元，升穿
２５０天線（３﹒４４２元），最高價３﹒５３元，最低價３﹒４４元；成交２８６９﹒９９萬
股，成交金額１億元；主動買沽比率８１：１９，資金淨主動買入５８７８﹒０８萬元。現時最
大淨被動買入券商為摩根大通，金額１８７﹒４１萬元，加權平均成交價３﹒４８９元；現時最
大淨被動賣出券商為美銀，金額１０１３﹒７３萬元，加權平均成交價３﹒４８３元。
　　現時，恒生指數報２０４７２，升１７４點或０﹒８６％；恒生中國企業指數報７０３１，
升７３點或１﹒０６％；恒生科技指數報４４４９，升９點或０﹒２２％；主板成交
３５９﹒８３億元。
　　上證綜合指數報３２４７，升１９點或０﹒６１％，成交１８５５﹒９３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３６７，跌４３點或０﹒３５％，成交１２６７﹒０６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　３﹒５３０　變動　　　　＋３﹒２２％
　　最高價　　　　　　　３﹒５３０　最低價　　　　３﹒４４０
　　成交股數　　２８６９﹒９９萬股　成交金額　　　　　　１億
　　１０天平均　　　　　３﹒４７９　歷史波幅％　１７﹒４２０
　　２０天平均　　　　　３﹒４９７　加權平均價　　３﹒４８９
　　５０天平均　　　　　３﹒５８４　ＲＳＩ１４　５０﹒５０３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２５０天線；主動買沽比率８１：１９，資金淨主動買入５８７８﹒０８萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中石化（００３８６）　　　　　３﹒５３　＋３﹒２２
　　上石化（００３３８）　　　　　１﹒２６　－０﹒７９
　　山東墨龍（００５６８）　　　　２﹒９０　＋０﹒６９
　　中石油（００８５７）　　　　　３﹒５５　＋２﹒６０
　　中海油（００８８３）　　　　　９﹒５７　＋２﹒６８
　　中石化油服（０１０３３）　　　０﹒５７　＋３﹒６４
　　中煉化（０２３８６）　　　　　３﹒４０　　　無升跌
　　中海油服（０２８８３）　　　　７﹒２１　＋３﹒３０
　　Ｆ三星原油期（０３１７５）　　７﹒１９　＋１﹒７０
　　中海油化（０３９８３）　　　　２﹒０６　＋１﹒９８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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