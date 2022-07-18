《異動股》諾輝健康（６６０６）升逾１０％，料中期收入增約四倍

《經濟通通訊社１８日專訊》諾輝健康（０６６０６）升１０﹒３１％，報２６﹒７５元，

升穿１０天線（２５﹒２３５元），最高價２６﹒７５元，創１個月新高，最低價２４﹒５元；

成交１８８﹒５１萬股，成交金額４９０３﹒２２萬元；主動買沽比率７５：２５，資金淨主動

買入２２７５﹒６萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額１７２﹒２３萬元，加權平均成

交價２６﹒１１２元；現時最大淨被動賣出券商為鼎珮證券，金額４８８﹒３２萬元，加權平均

成交價２６﹒０６１元。

諾輝健康發盈喜，預料上半年收入總額預期將介乎２﹒１７億至２﹒３２億人民幣，按年增

長約３﹒９５至４﹒２８倍。毛利預期將介乎１﹒８２億至１﹒９１億人民幣，按年增長

６﹒３８至６﹒７４倍。收入總額及毛利增加主要是因為產品（即常衛清及噗噗管）的收入及毛

利增加，以及於２０２２年１月新產品幽幽管上市。

現時，恒生指數報２０４５１，升１５４點或０﹒７６％；恒生中國企業指數報７０２３，

升６５點或０﹒９４％；恒生科技指數報４４４３，升３點或０﹒０７％；主板成交

３６５﹒１７億元。

上證綜合指數報３２４５，升１７點或０﹒５５％，成交１８８３﹒７４億元人民幣。

深證成份指數報１２３４９，跌６１點或０﹒４９％，成交１２８７﹒２３億元人民幣。



基本資料

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現價 ２６﹒７５０ 變動 ＋１０﹒３１％

最高價 ２６﹒７５０ 最低價 ２４﹒５００

成交股數 １８８﹒５１萬股 成交金額 ４９０３﹒２２萬

１０天平均 ２５﹒２３５ 歷史波幅％ ９９﹒８７９

２０天平均 ２３﹒６４６ 加權平均價 ２６﹒０１１

５０天平均 １９﹒０７１ ＲＳＩ１４ ７０﹒２１５

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股份狀態：升穿１０天線，創１個月新高；主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入

２２７５﹒６萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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諾輝健康（０６６０６） ２６﹒７５ ＋１０﹒３１

阿里健康（００２４１） ５﹒０３ 無升跌

中國中藥（００５７０） ３﹒５４ －１﹒１２

中國生物製藥（０１１７７） ４﹒９２ 無升跌

信達生物（０１８０１） ３５﹒５５ －３﹒５３

復星醫藥（０２１９６） ３０﹒２５ ＋１﹒００

藥明生物（０２２６９） ７４﹒１０ －２﹒５０

海吉亞醫療（０６０７８） ５０﹒１０ ＋０﹒２０

京東健康（０６６１８） ６０﹒７０ －１﹒１４

康方生物（０９９２６） ２２﹒７０ －０﹒２２

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（ｈｃ）

