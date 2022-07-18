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06606 諾輝健康－Ｂ
即時 按盤價 升26.800 +2.550 (+10.515%)
大手異動

18/07/2022 10:29

《異動股》諾輝健康（６６０６）升逾１０％，料中期收入增約四倍

　　《經濟通通訊社１８日專訊》諾輝健康（０６６０６）升１０﹒３１％，報２６﹒７５元，
升穿１０天線（２５﹒２３５元），最高價２６﹒７５元，創１個月新高，最低價２４﹒５元；
成交１８８﹒５１萬股，成交金額４９０３﹒２２萬元；主動買沽比率７５：２５，資金淨主動
買入２２７５﹒６萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額１７２﹒２３萬元，加權平均成
交價２６﹒１１２元；現時最大淨被動賣出券商為鼎珮證券，金額４８８﹒３２萬元，加權平均
成交價２６﹒０６１元。
　　諾輝健康發盈喜，預料上半年收入總額預期將介乎２﹒１７億至２﹒３２億人民幣，按年增
長約３﹒９５至４﹒２８倍。毛利預期將介乎１﹒８２億至１﹒９１億人民幣，按年增長
６﹒３８至６﹒７４倍。收入總額及毛利增加主要是因為產品（即常衛清及噗噗管）的收入及毛
利增加，以及於２０２２年１月新產品幽幽管上市。
　　現時，恒生指數報２０４５１，升１５４點或０﹒７６％；恒生中國企業指數報７０２３，
升６５點或０﹒９４％；恒生科技指數報４４４３，升３點或０﹒０７％；主板成交
３６５﹒１７億元。
　　上證綜合指數報３２４５，升１７點或０﹒５５％，成交１８８３﹒７４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３４９，跌６１點或０﹒４９％，成交１２８７﹒２３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２６﹒７５０　變動　　　　　＋１０﹒３１％
　　最高價　　　　　２６﹒７５０　最低價　　　　　２４﹒５００
　　成交股數　　１８８﹒５１萬股　成交金額　　４９０３﹒２２萬
　　１０天平均　　　２５﹒２３５　歷史波幅％　　　９９﹒８７９
　　２０天平均　　　２３﹒６４６　加權平均價　　　２６﹒０１１
　　５０天平均　　　１９﹒０７１　ＲＳＩ１４　　　７０﹒２１５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線，創１個月新高；主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入
２２７５﹒６萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　諾輝健康（０６６０６）　　　２６﹒７５　＋１０﹒３１
　　阿里健康（００２４１）　　　　５﹒０３　　　　無升跌
　　中國中藥（００５７０）　　　　３﹒５４　　－１﹒１２
　　中國生物製藥（０１１７７）　　４﹒９２　　　　無升跌
　　信達生物（０１８０１）　　　３５﹒５５　　－３﹒５３
　　復星醫藥（０２１９６）　　　３０﹒２５　　＋１﹒００
　　藥明生物（０２２６９）　　　７４﹒１０　　－２﹒５０
　　海吉亞醫療（０６０７８）　　５０﹒１０　　＋０﹒２０
　　京東健康（０６６１８）　　　６０﹒７０　　－１﹒１４
　　康方生物（０９９２６）　　　２２﹒７０　　－０﹒２２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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