《異動股》諾輝健康（６６０６）升逾１０％，料中期收入增約四倍

《經濟通通訊社１８日專訊》諾輝健康（０６６０６）升１０﹒３１％，報２６﹒７５元，
升穿１０天線（２５﹒２３５元），最高價２６﹒７５元，創１個月新高，最低價２４﹒５元；
成交１８８﹒５１萬股，成交金額４９０３﹒２２萬元；主動買沽比率７５：２５，資金淨主動
買入２２７５﹒６萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額１７２﹒２３萬元，加權平均成
交價２６﹒１１２元；現時最大淨被動賣出券商為鼎珮證券，金額４８８﹒３２萬元，加權平均
成交價２６﹒０６１元。
諾輝健康發盈喜，預料上半年收入總額預期將介乎２﹒１７億至２﹒３２億人民幣，按年增
長約３﹒９５至４﹒２８倍。毛利預期將介乎１﹒８２億至１﹒９１億人民幣，按年增長
６﹒３８至６﹒７４倍。收入總額及毛利增加主要是因為產品（即常衛清及噗噗管）的收入及毛
利增加，以及於２０２２年１月新產品幽幽管上市。
現時，恒生指數報２０４５１，升１５４點或０﹒７６％；恒生中國企業指數報７０２３，
升６５點或０﹒９４％；恒生科技指數報４４４３，升３點或０﹒０７％；主板成交
３６５﹒１７億元。
上證綜合指數報３２４５，升１７點或０﹒５５％，成交１８８３﹒７４億元人民幣。
深證成份指數報１２３４９，跌６１點或０﹒４９％，成交１２８７﹒２３億元人民幣。
基本資料
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現價 ２６﹒７５０ 變動 ＋１０﹒３１％
最高價 ２６﹒７５０ 最低價 ２４﹒５００
成交股數 １８８﹒５１萬股 成交金額 ４９０３﹒２２萬
１０天平均 ２５﹒２３５ 歷史波幅％ ９９﹒８７９
２０天平均 ２３﹒６４６ 加權平均價 ２６﹒０１１
５０天平均 １９﹒０７１ ＲＳＩ１４ ７０﹒２１５
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股份狀態：升穿１０天線，創１個月新高；主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入
２２７５﹒６萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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諾輝健康（０６６０６） ２６﹒７５ ＋１０﹒３１
阿里健康（００２４１） ５﹒０３ 無升跌
中國中藥（００５７０） ３﹒５４ －１﹒１２
中國生物製藥（０１１７７） ４﹒９２ 無升跌
信達生物（０１８０１） ３５﹒５５ －３﹒５３
復星醫藥（０２１９６） ３０﹒２５ ＋１﹒００
藥明生物（０２２６９） ７４﹒１０ －２﹒５０
海吉亞醫療（０６０７８） ５０﹒１０ ＋０﹒２０
京東健康（０６６１８） ６０﹒７０ －１﹒１４
康方生物（０９９２６） ２２﹒７０ －０﹒２２
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（ｈｃ）
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