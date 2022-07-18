《異動股》中海油（００８８３）升逾３％，報９﹒６１元

《經濟通通訊社１８日專訊》中海油（００８８３）升３﹒１１％，報９﹒６１元，最高價
９﹒６２元，最低價９﹒４３元；成交２４３２﹒２６萬股，成交金額２﹒３２億元；主動買沽
比率６４：３６，資金淨主動買入６１２５﹒２２萬元。現時最大淨被動買入券商為ＡＢＮ
ＡＭＲＯ ＣＬＥＡＲＩＮＧ ＨＫ，金額８２８﹒６３萬元，加權平均成交價９﹒４９１元；
現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額２７４６﹒２萬元，加權平均成交價９﹒５２４
元。
現時，恒生指數報２０４６６，升１６８點或０﹒８３％；恒生中國企業指數報７０２９，
升７１點或１﹒０３％；恒生科技指數報４４４６，升６點或０﹒１４％；主板成交
３７２﹒９３億元。
上證綜合指數報３２４７，升１９點或０﹒６％，成交１９１８﹒２３億元人民幣。
深證成份指數報１２３３８，跌７２點或０﹒５９％，成交１３０８﹒２５億元人民幣。
基本資料
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現價 ９﹒６１０ 變動 ＋３﹒１１％
最高價 ９﹒６２０ 最低價 ９﹒４３０
成交股數 ２４３２﹒２６萬股 成交金額 ２﹒３２億
１０天平均 ９﹒７６５ 歷史波幅％ ３２﹒７６０
２０天平均 ９﹒９６９ 加權平均價 ９﹒５１９
５０天平均 １０﹒２３０ ＲＳＩ１４ ４０﹒４９３
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股份狀態：主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入６１２５﹒２２萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中海油（００８８３） ９﹒６１ ＋３﹒１１
上石化（００３３８） １﹒２６ －０﹒７９
中石化（００３８６） ３﹒５３ ＋３﹒２２
山東墨龍（００５６８） ２﹒９０ ＋０﹒６９
中石油（００８５７） ３﹒５７ ＋３﹒１８
中石化油服（０１０３３） ０﹒５７ ＋３﹒６４
中煉化（０２３８６） ３﹒３９ －０﹒２９
中海油服（０２８８３） ７﹒２２ ＋３﹒４４
Ｆ三星原油期（０３１７５） ７﹒１９ ＋１﹒７０
中海油化（０３９８３） ２﹒０６ ＋１﹒９８
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（ｅｄ）
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