《異動股》中海油（００８８３）升逾３％，報９﹒６１元

《經濟通通訊社１８日專訊》中海油（００８８３）升３﹒１１％，報９﹒６１元，最高價

９﹒６２元，最低價９﹒４３元；成交２４３２﹒２６萬股，成交金額２﹒３２億元；主動買沽

比率６４：３６，資金淨主動買入６１２５﹒２２萬元。現時最大淨被動買入券商為ＡＢＮ

ＡＭＲＯ ＣＬＥＡＲＩＮＧ ＨＫ，金額８２８﹒６３萬元，加權平均成交價９﹒４９１元；

現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額２７４６﹒２萬元，加權平均成交價９﹒５２４

元。

現時，恒生指數報２０４６６，升１６８點或０﹒８３％；恒生中國企業指數報７０２９，

升７１點或１﹒０３％；恒生科技指數報４４４６，升６點或０﹒１４％；主板成交

３７２﹒９３億元。

上證綜合指數報３２４７，升１９點或０﹒６％，成交１９１８﹒２３億元人民幣。

深證成份指數報１２３３８，跌７２點或０﹒５９％，成交１３０８﹒２５億元人民幣。



基本資料

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現價 ９﹒６１０ 變動 ＋３﹒１１％

最高價 ９﹒６２０ 最低價 ９﹒４３０

成交股數 ２４３２﹒２６萬股 成交金額 ２﹒３２億

１０天平均 ９﹒７６５ 歷史波幅％ ３２﹒７６０

２０天平均 ９﹒９６９ 加權平均價 ９﹒５１９

５０天平均 １０﹒２３０ ＲＳＩ１４ ４０﹒４９３

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股份狀態：主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入６１２５﹒２２萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中海油（００８８３） ９﹒６１ ＋３﹒１１

上石化（００３３８） １﹒２６ －０﹒７９

中石化（００３８６） ３﹒５３ ＋３﹒２２

山東墨龍（００５６８） ２﹒９０ ＋０﹒６９

中石油（００８５７） ３﹒５７ ＋３﹒１８

中石化油服（０１０３３） ０﹒５７ ＋３﹒６４

中煉化（０２３８６） ３﹒３９ －０﹒２９

中海油服（０２８８３） ７﹒２２ ＋３﹒４４

Ｆ三星原油期（０３１７５） ７﹒１９ ＋１﹒７０

中海油化（０３９８３） ２﹒０６ ＋１﹒９８

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（ｅｄ）

