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00883 中國海洋石油
即時 按盤價 升9.850 +0.530 (+5.687%)
大手異動

18/07/2022 10:31

《異動股》中海油（００８８３）升逾３％，報９﹒６１元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中海油（００８８３）升３﹒１１％，報９﹒６１元，最高價
９﹒６２元，最低價９﹒４３元；成交２４３２﹒２６萬股，成交金額２﹒３２億元；主動買沽
比率６４：３６，資金淨主動買入６１２５﹒２２萬元。現時最大淨被動買入券商為ＡＢＮ　
ＡＭＲＯ　ＣＬＥＡＲＩＮＧ　ＨＫ，金額８２８﹒６３萬元，加權平均成交價９﹒４９１元；
現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額２７４６﹒２萬元，加權平均成交價９﹒５２４
元。
　　現時，恒生指數報２０４６６，升１６８點或０﹒８３％；恒生中國企業指數報７０２９，
升７１點或１﹒０３％；恒生科技指數報４４４６，升６點或０﹒１４％；主板成交
３７２﹒９３億元。
　　上證綜合指數報３２４７，升１９點或０﹒６％，成交１９１８﹒２３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３３８，跌７２點或０﹒５９％，成交１３０８﹒２５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　９﹒６１０　變動　　　　＋３﹒１１％
　　最高價　　　　　　　９﹒６２０　最低價　　　　９﹒４３０
　　成交股數　　２４３２﹒２６萬股　成交金額　　　２﹒３２億
　　１０天平均　　　　　９﹒７６５　歷史波幅％　３２﹒７６０
　　２０天平均　　　　　９﹒９６９　加權平均價　　９﹒５１９
　　５０天平均　　　　１０﹒２３０　ＲＳＩ１４　４０﹒４９３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入６１２５﹒２２萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中海油（００８８３）　　　　　９﹒６１　＋３﹒１１
　　上石化（００３３８）　　　　　１﹒２６　－０﹒７９
　　中石化（００３８６）　　　　　３﹒５３　＋３﹒２２
　　山東墨龍（００５６８）　　　　２﹒９０　＋０﹒６９
　　中石油（００８５７）　　　　　３﹒５７　＋３﹒１８
　　中石化油服（０１０３３）　　　０﹒５７　＋３﹒６４
　　中煉化（０２３８６）　　　　　３﹒３９　－０﹒２９
　　中海油服（０２８８３）　　　　７﹒２２　＋３﹒４４
　　Ｆ三星原油期（０３１７５）　　７﹒１９　＋１﹒７０
　　中海油化（０３９８３）　　　　２﹒０６　＋１﹒９８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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