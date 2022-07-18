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03690 美團－Ｗ
即時 按盤價 升189.700 +10.500 (+5.859%)
大手異動

18/07/2022 10:33

《中概異動》美團漲逾５％突破５０天線，報１８８﹒４元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》美團（０３６９０）升５﹒１３％，報１８８﹒４元，較
ＡＤＲ收市高出４﹒６９％，升穿５０天線（１８３﹒６３８元），最高價１８８﹒４元，最低
價１８３﹒６元；成交１２９４﹒６１萬股，成交金額２４﹒１２億元；主動買沽比率
５８：４２，資金淨主動買入３﹒５億元。現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券，金額
１﹒５５億元，加權平均成交價１８６﹒６６５元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額
１﹒１７億元，加權平均成交價１８６﹒７７８元。
　　北京餐飲消費券即將發放。據美團方面消息，為保障使用者體驗，美團已提前做好技術壓測
工作，並組織客服集中培訓，確保為消費者及時解答消費券相關問題。
　　美團表示，７月１８日到８月１６日每日１０時，北京市消費者可登錄美團、美團外賣
ＡＰＰ領取消費券，並可在消費者所在的各區域對應的線下商戶及美團平臺消費使用。值得注意
的是，領券後必須當日使用，餐飲消費券可以直接線上下單使用，堂食餐飲消費券線上下單之後
須在當日進店消費。
　　現時，恒生指數報２０５１８，升２２０點或１﹒０９％；恒生中國企業指數報７０４９，
升９１點或１﹒３２％；恒生科技指數報４４６０，升２０點或０﹒４５％；主板成交
３８１﹒８７億元。
　　上證綜合指數報３２５３，升２５點或０﹒７８％，成交１９５７﹒０３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３５８，跌５２點或０﹒４２％，成交１３２７﹒９５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１８８﹒４００　變動　　　　　＋５﹒１３％
　　最高價　　　　　１８８﹒４００　最低價　　　１８３﹒６００
　　成交股數　　１２９４﹒６１萬股　成交金額　　　２４﹒１２億
　　１０天平均　　　１８７﹒０５０　歷史波幅％　　４５﹒１１０
　　２０天平均　　　１９３﹒２１０　加權平均價　１８６﹒３４０
　　５０天平均　　　１８３﹒６３８　ＲＳＩ１４　　４９﹒８４５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入３﹒５億元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　　１８８﹒４　＋５﹒１３
　　騰訊（００７００）　　　３２４﹒０　－０﹒３１
　　快手（０１０２４）　　　　７９﹒０　＋１﹒２８
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒６　＋１﹒１２
　　理想汽車（０２０１５）　１４７﹒４　－２﹒３８
　　京東集團（０９６１８）　２３９﹒４　＋１﹒１８
　　小鵬汽車（０９８６８）　１０９﹒１　－５﹒７０
　　百度（０９８８８）　　　１３８﹒０　＋０﹒５１
　　阿里（０９９８８）　　　１０１﹒４　－０﹒７８
　　網易（０９９９９）　　　１３４﹒６　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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