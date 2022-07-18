《中概異動》美團漲逾５％突破５０天線，報１８８﹒４元

《經濟通通訊社１８日專訊》美團（０３６９０）升５﹒１３％，報１８８﹒４元，較

ＡＤＲ收市高出４﹒６９％，升穿５０天線（１８３﹒６３８元），最高價１８８﹒４元，最低

價１８３﹒６元；成交１２９４﹒６１萬股，成交金額２４﹒１２億元；主動買沽比率

５８：４２，資金淨主動買入３﹒５億元。現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券，金額

１﹒５５億元，加權平均成交價１８６﹒６６５元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額

１﹒１７億元，加權平均成交價１８６﹒７７８元。

北京餐飲消費券即將發放。據美團方面消息，為保障使用者體驗，美團已提前做好技術壓測

工作，並組織客服集中培訓，確保為消費者及時解答消費券相關問題。

美團表示，７月１８日到８月１６日每日１０時，北京市消費者可登錄美團、美團外賣

ＡＰＰ領取消費券，並可在消費者所在的各區域對應的線下商戶及美團平臺消費使用。值得注意

的是，領券後必須當日使用，餐飲消費券可以直接線上下單使用，堂食餐飲消費券線上下單之後

須在當日進店消費。

現時，恒生指數報２０５１８，升２２０點或１﹒０９％；恒生中國企業指數報７０４９，

升９１點或１﹒３２％；恒生科技指數報４４６０，升２０點或０﹒４５％；主板成交

３８１﹒８７億元。

上證綜合指數報３２５３，升２５點或０﹒７８％，成交１９５７﹒０３億元人民幣。

深證成份指數報１２３５８，跌５２點或０﹒４２％，成交１３２７﹒９５億元人民幣。



基本資料

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現價 １８８﹒４００ 變動 ＋５﹒１３％

最高價 １８８﹒４００ 最低價 １８３﹒６００

成交股數 １２９４﹒６１萬股 成交金額 ２４﹒１２億

１０天平均 １８７﹒０５０ 歷史波幅％ ４５﹒１１０

２０天平均 １９３﹒２１０ 加權平均價 １８６﹒３４０

５０天平均 １８３﹒６３８ ＲＳＩ１４ ４９﹒８４５

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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入３﹒５億元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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美團（０３６９０） １８８﹒４ ＋５﹒１３

騰訊（００７００） ３２４﹒０ －０﹒３１

快手（０１０２４） ７９﹒０ ＋１﹒２８

小米（０１８１０） １２﹒６ ＋１﹒１２

理想汽車（０２０１５） １４７﹒４ －２﹒３８

京東集團（０９６１８） ２３９﹒４ ＋１﹒１８

小鵬汽車（０９８６８） １０９﹒１ －５﹒７０

百度（０９８８８） １３８﹒０ ＋０﹒５１

阿里（０９９８８） １０１﹒４ －０﹒７８

網易（０９９９９） １３４﹒６ 無升跌

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（ｐｃ）

