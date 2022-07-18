《異動股》怡康泰工程集團漲逾２０％，報１﹒３６元

《經濟通通訊社１８日專訊》怡康泰工程集團（０８４４５）升２０﹒３５％，報１﹒３６

元，最高價１﹒３６元，創５２周新高，最低價１﹒１５元；成交２００﹒２萬股，成交金額

２５５﹒３２萬元；主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入２５﹒４７萬元。現時最大淨被

動買入券商為工銀亞洲証券，金額２５﹒６２萬元，加權平均成交價１﹒２５元；現時最大淨被

動賣出券商為安信國際證券，金額２３﹒９２萬元，加權平均成交價１﹒２５９元。以現價計，

該股暫連升５日，累計升幅７６﹒６２％。

現時，恒生指數報２０５３１，升２３３點或１﹒１５％；恒生中國企業指數報７０５２，

升９４點或１﹒３６％；恒生科技指數報４４６５，升２５點或０﹒５６％；主板成交

３８５﹒２９億元。

上證綜合指數報３２５１，升２３點或０﹒７２％，成交１９７０﹒５３億元人民幣。

深證成份指數報１２３５５，跌５５點或０﹒４４％，成交１３３７﹒８３億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒３６０ 變動 ＋２０﹒３５％

最高價 １﹒３６０ 最低價 １﹒１５０

成交股數 ２００﹒２萬股 成交金額 ２５５﹒３２萬

１０天平均 ０﹒９０９ 歷史波幅％ １９４﹒５７３

２０天平均 ０﹒６４４ 加權平均價 １﹒２７５

５０天平均 ０﹒４１７ ＲＳＩ１４ ９４﹒１８１

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股份狀態：創５２周新高；主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入２５﹒４７萬元；暫連升

５日，累計升幅７６﹒６２％



（ｅｄ）

