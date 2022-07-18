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08445 怡康泰工程集團
即時 按盤價 升1.330 +0.200 (+17.699%)
大手異動

18/07/2022 10:34

《異動股》怡康泰工程集團漲逾２０％，報１﹒３６元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》怡康泰工程集團（０８４４５）升２０﹒３５％，報１﹒３６
元，最高價１﹒３６元，創５２周新高，最低價１﹒１５元；成交２００﹒２萬股，成交金額
２５５﹒３２萬元；主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入２５﹒４７萬元。現時最大淨被
動買入券商為工銀亞洲証券，金額２５﹒６２萬元，加權平均成交價１﹒２５元；現時最大淨被
動賣出券商為安信國際證券，金額２３﹒９２萬元，加權平均成交價１﹒２５９元。以現價計，
該股暫連升５日，累計升幅７６﹒６２％。
　　現時，恒生指數報２０５３１，升２３３點或１﹒１５％；恒生中國企業指數報７０５２，
升９４點或１﹒３６％；恒生科技指數報４４６５，升２５點或０﹒５６％；主板成交
３８５﹒２９億元。
　　上證綜合指數報３２５１，升２３點或０﹒７２％，成交１９７０﹒５３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３５５，跌５５點或０﹒４４％，成交１３３７﹒８３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１﹒３６０　變動　　　　＋２０﹒３５％
　　最高價　　　　　１﹒３６０　最低價　　　　　１﹒１５０
　　成交股數　　２００﹒２萬股　成交金額　　２５５﹒３２萬
　　１０天平均　　　０﹒９０９　歷史波幅％　１９４﹒５７３
　　２０天平均　　　０﹒６４４　加權平均價　　　１﹒２７５
　　５０天平均　　　０﹒４１７　ＲＳＩ１４　　９４﹒１８１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創５２周新高；主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入２５﹒４７萬元；暫連升
５日，累計升幅７６﹒６２％
　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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