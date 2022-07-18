《異動股》東方海外（００３１６）升逾３％，報２４１﹒２元

《經濟通通訊社１８日專訊》東方海外（００３１６）升３﹒０８％，報２４１﹒２元，最
高價２４１﹒２元，最低價２３２﹒６元；成交３４﹒４萬股，成交金額８１８６﹒２９萬元；
主動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入４５２２﹒１萬元。現時最大淨被動買入券商為馬銀
證券香港，金額９３﹒９６萬元，加權平均成交價２３４﹒９元；現時最大淨被動賣出券商為瑞
銀，金額９７２﹒５８萬元，加權平均成交價２３７﹒４０７元。以現價計，該股暫連升４日，
累計升幅１４﹒５３％。
現時，恒生指數報２０５６６，升２６８點或１﹒３２％；恒生中國企業指數報７０６２，
升１０４點或１﹒５％；恒生科技指數報４４７３，升３３點或０﹒７６％；主板成交
４０２﹒２２億元。
上證綜合指數報３２５６，升２８點或０﹒８９％，成交２０３９﹒９２億元人民幣。
深證成份指數報１２４０３，跌７點或０﹒０６％，成交１３８１﹒８２億元人民幣。
基本資料
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現價 ２４１﹒２００ 變動 ＋３﹒０８％
最高價 ２４１﹒２００ 最低價 ２３２﹒６００
成交股數 ３４﹒４萬股 成交金額 ８１８６﹒２９萬
１０天平均 ２２０﹒７２０ 歷史波幅％ ４７﹒３７５
２０天平均 ２２１﹒０９０ 加權平均價 ２３７﹒９７４
５０天平均 ２２６﹒５７６ ＲＳＩ１４ ５９﹒７８２
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股份狀態：主動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入４５２２﹒１萬元；暫連升４日，累計升
幅１４﹒５３％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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東方海外（００３１６） ２４１﹒２０ ＋３﹒０８
招商局港口（００１４４） １３﹒１２ ＋１﹒２３
中遠海能（０１１３８） ４﹒８０ ＋９﹒５９
中遠海運港口（０１１９９） ５﹒４５ ＋０﹒９３
中遠海控（０１９１９） １１﹒７４ ＋４﹒０８
太平洋航運（０２３４３） ３﹒１５ ＋５﹒００
中遠海發（０２８６６） １﹒５４ ＋０﹒６５
遼港股份（０２８８０） ０﹒７４ ＋１﹒３７
廈門港務（０３３７８） ２﹒１３ －０﹒４７
天津港（０３３８２） ０﹒６１ 無升跌
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（ｅｄ）
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