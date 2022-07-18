《異動股》東方海外（００３１６）升逾３％，報２４１﹒２元

《經濟通通訊社１８日專訊》東方海外（００３１６）升３﹒０８％，報２４１﹒２元，最

高價２４１﹒２元，最低價２３２﹒６元；成交３４﹒４萬股，成交金額８１８６﹒２９萬元；

主動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入４５２２﹒１萬元。現時最大淨被動買入券商為馬銀

證券香港，金額９３﹒９６萬元，加權平均成交價２３４﹒９元；現時最大淨被動賣出券商為瑞

銀，金額９７２﹒５８萬元，加權平均成交價２３７﹒４０７元。以現價計，該股暫連升４日，

累計升幅１４﹒５３％。

現時，恒生指數報２０５６６，升２６８點或１﹒３２％；恒生中國企業指數報７０６２，

升１０４點或１﹒５％；恒生科技指數報４４７３，升３３點或０﹒７６％；主板成交

４０２﹒２２億元。

上證綜合指數報３２５６，升２８點或０﹒８９％，成交２０３９﹒９２億元人民幣。

深證成份指數報１２４０３，跌７點或０﹒０６％，成交１３８１﹒８２億元人民幣。



基本資料

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現價 ２４１﹒２００ 變動 ＋３﹒０８％

最高價 ２４１﹒２００ 最低價 ２３２﹒６００

成交股數 ３４﹒４萬股 成交金額 ８１８６﹒２９萬

１０天平均 ２２０﹒７２０ 歷史波幅％ ４７﹒３７５

２０天平均 ２２１﹒０９０ 加權平均價 ２３７﹒９７４

５０天平均 ２２６﹒５７６ ＲＳＩ１４ ５９﹒７８２

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股份狀態：主動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入４５２２﹒１萬元；暫連升４日，累計升

幅１４﹒５３％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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東方海外（００３１６） ２４１﹒２０ ＋３﹒０８

招商局港口（００１４４） １３﹒１２ ＋１﹒２３

中遠海能（０１１３８） ４﹒８０ ＋９﹒５９

中遠海運港口（０１１９９） ５﹒４５ ＋０﹒９３

中遠海控（０１９１９） １１﹒７４ ＋４﹒０８

太平洋航運（０２３４３） ３﹒１５ ＋５﹒００

中遠海發（０２８６６） １﹒５４ ＋０﹒６５

遼港股份（０２８８０） ０﹒７４ ＋１﹒３７

廈門港務（０３３７８） ２﹒１３ －０﹒４７

天津港（０３３８２） ０﹒６１ 無升跌

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（ｅｄ）

