《異動股》富力地產漲逾１０％突破１０天線，報１﹒８３元

《經濟通通訊社１８日專訊》富力地產（０２７７７）升１０﹒２４％，報１﹒８３元，升
穿１０天線（１﹒８１元），最高價１﹒８３元，最低價１﹒６６元；成交８０５﹒２４萬股，
成交金額１４１３﹒１２萬元；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入７０８﹒３４萬元。
現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額２４﹒７２萬元，加權平均成交價１﹒７３１元；現時最
大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額１１３﹒５４萬元，加權平均成交價１﹒７４３元。
現時，恒生指數報２０５６５，升２６７點或１﹒３２％；恒生中國企業指數報７０６３，
升１０５點或１﹒５２％；恒生科技指數報４４７２，升３２點或０﹒７３％；主板成交
４１３﹒５９億元。
上證綜合指數報３２６０，升３２點或１﹒０２％，成交２１０１﹒７８億元人民幣。
深證成份指數報１２４２８，升１７點或０﹒１４％，成交１４２４﹒３１億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒８３０ 變動 ＋１０﹒２４％
最高價 １﹒８３０ 最低價 １﹒６６０
成交股數 ８０５﹒２４萬股 成交金額 １４１３﹒１２萬
１０天平均 １﹒８１０ 歷史波幅％ ６０﹒２５０
２０天平均 １﹒９４５ 加權平均價 １﹒７５５
５０天平均 ２﹒３２１ ＲＳＩ１４ ３９﹒８５３
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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入７０８﹒３４萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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富力地產（０２７７７） １﹒８３ ＋１０﹒２４
中海外（００６８８） ２３﹒０５ ＋３﹒８３
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒５４ ＋９﹒０１
龍湖（００９６０） ２９﹒５０ ＋５﹒３６
新城發展（０１０３０） ２﹒７６ ＋７﹒３９
潤地（０１１０９） ３４﹒５０ ＋３﹒２９
合景泰富集團（０１８１３） １﹒７０ ＋８﹒９７
碧桂園（０２００７） ３﹒５３ ＋６﹒６５
萬科企業（０２２０２） １６﹒０４ ＋２﹒４３
綠城（０３９００） １６﹒３２ ＋４﹒６２
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（ｅｄ）
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