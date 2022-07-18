《異動股》富力地產漲逾１０％突破１０天線，報１﹒８３元

《經濟通通訊社１８日專訊》富力地產（０２７７７）升１０﹒２４％，報１﹒８３元，升

穿１０天線（１﹒８１元），最高價１﹒８３元，最低價１﹒６６元；成交８０５﹒２４萬股，

成交金額１４１３﹒１２萬元；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入７０８﹒３４萬元。

現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額２４﹒７２萬元，加權平均成交價１﹒７３１元；現時最

大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額１１３﹒５４萬元，加權平均成交價１﹒７４３元。

現時，恒生指數報２０５６５，升２６７點或１﹒３２％；恒生中國企業指數報７０６３，

升１０５點或１﹒５２％；恒生科技指數報４４７２，升３２點或０﹒７３％；主板成交

４１３﹒５９億元。

上證綜合指數報３２６０，升３２點或１﹒０２％，成交２１０１﹒７８億元人民幣。

深證成份指數報１２４２８，升１７點或０﹒１４％，成交１４２４﹒３１億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒８３０ 變動 ＋１０﹒２４％

最高價 １﹒８３０ 最低價 １﹒６６０

成交股數 ８０５﹒２４萬股 成交金額 １４１３﹒１２萬

１０天平均 １﹒８１０ 歷史波幅％ ６０﹒２５０

２０天平均 １﹒９４５ 加權平均價 １﹒７５５

５０天平均 ２﹒３２１ ＲＳＩ１４ ３９﹒８５３

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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入７０８﹒３４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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富力地產（０２７７７） １﹒８３ ＋１０﹒２４

中海外（００６８８） ２３﹒０５ ＋３﹒８３

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒５４ ＋９﹒０１

龍湖（００９６０） ２９﹒５０ ＋５﹒３６

新城發展（０１０３０） ２﹒７６ ＋７﹒３９

潤地（０１１０９） ３４﹒５０ ＋３﹒２９

合景泰富集團（０１８１３） １﹒７０ ＋８﹒９７

碧桂園（０２００７） ３﹒５３ ＋６﹒６５

萬科企業（０２２０２） １６﹒０４ ＋２﹒４３

綠城（０３９００） １６﹒３２ ＋４﹒６２

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（ｅｄ）

