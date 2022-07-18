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02777 富力地產
即時 按盤價 升1.810 +0.150 (+9.036%)
大手異動

18/07/2022 10:43

《異動股》富力地產漲逾１０％突破１０天線，報１﹒８３元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》富力地產（０２７７７）升１０﹒２４％，報１﹒８３元，升
穿１０天線（１﹒８１元），最高價１﹒８３元，最低價１﹒６６元；成交８０５﹒２４萬股，
成交金額１４１３﹒１２萬元；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入７０８﹒３４萬元。
現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額２４﹒７２萬元，加權平均成交價１﹒７３１元；現時最
大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額１１３﹒５４萬元，加權平均成交價１﹒７４３元。
　　現時，恒生指數報２０５６５，升２６７點或１﹒３２％；恒生中國企業指數報７０６３，
升１０５點或１﹒５２％；恒生科技指數報４４７２，升３２點或０﹒７３％；主板成交
４１３﹒５９億元。
　　上證綜合指數報３２６０，升３２點或１﹒０２％，成交２１０１﹒７８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４２８，升１７點或０﹒１４％，成交１４２４﹒３１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１﹒８３０　變動　　　　　＋１０﹒２４％
　　最高價　　　　　　１﹒８３０　最低價　　　　　　１﹒６６０
　　成交股數　　８０５﹒２４萬股　成交金額　　１４１３﹒１２萬
　　１０天平均　　　　１﹒８１０　歷史波幅％　　　６０﹒２５０
　　２０天平均　　　　１﹒９４５　加權平均價　　　　１﹒７５５
　　５０天平均　　　　２﹒３２１　ＲＳＩ１４　　　３９﹒８５３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入７０８﹒３４萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　富力地產（０２７７７）　　　　１﹒８３　＋１０﹒２４
　　中海外（００６８８）　　　　２３﹒０５　　＋３﹒８３
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒５４　　＋９﹒０１
　　龍湖（００９６０）　　　　　２９﹒５０　　＋５﹒３６
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒７６　　＋７﹒３９
　　潤地（０１１０９）　　　　　３４﹒５０　　＋３﹒２９
　　合景泰富集團（０１８１３）　　１﹒７０　　＋８﹒９７
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒５３　　＋６﹒６５
　　萬科企業（０２２０２）　　　１６﹒０４　　＋２﹒４３
　　綠城（０３９００）　　　　　１６﹒３２　　＋４﹒６２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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