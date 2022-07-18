《異動股》潤地升逾３％突破５０天線，報３４﹒５元

《經濟通通訊社１８日專訊》潤地（０１１０９）升３﹒２９％，報３４﹒５元，升穿５０

天線（３３﹒７８５元），最高價３４﹒５５元，最低價３３﹒３元；成交３２６﹒１８萬股，

成交金額１﹒１億元；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入２０７４﹒５１萬元。現時最

大淨被動買入券商為美銀，金額１１４﹒０６萬元，加權平均成交價３４﹒０５９元；現時最大

淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額８３７﹒８４萬元，加權平均成交價３３﹒９１４元。

現時，恒生指數報２０５６９，升２７２點或１﹒３４％；恒生中國企業指數報７０６４，

升１０６點或１﹒５４％；恒生科技指數報４４７３，升３３點或０﹒７５％；主板成交

４１６﹒７６億元。

上證綜合指數報３２６１，升３３點或１﹒０３％，成交２１１５﹒１億元人民幣。

深證成份指數報１２４３２，升２１點或０﹒１７％，成交１４３５﹒６７億元人民幣。



基本資料

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現價 ３４﹒５００ 變動 ＋３﹒２９％

最高價 ３４﹒５５０ 最低價 ３３﹒３００

成交股數 ３２６﹒１８萬股 成交金額 １﹒１億

１０天平均 ３５﹒４５５ 歷史波幅％ ３９﹒３９７

２０天平均 ３５﹒４４５ 加權平均價 ３３﹒６６５

５０天平均 ３３﹒７８５ ＲＳＩ１４ ４８﹒５１１

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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入２０７４﹒５１萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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潤地（０１１０９） ３４﹒５０ ＋３﹒２９

中海外（００６８８） ２３﹒０５ ＋３﹒８３

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒５４ ＋９﹒０１

龍湖（００９６０） ２９﹒５０ ＋５﹒３６

新城發展（０１０３０） ２﹒７７ ＋７﹒７８

合景泰富集團（０１８１３） １﹒７１ ＋９﹒６２

碧桂園（０２００７） ３﹒５４ ＋６﹒９５

萬科企業（０２２０２） １６﹒０４ ＋２﹒４３

富力地產（０２７７７） １﹒８５ ＋１１﹒４５

綠城（０３９００） １６﹒３４ ＋４﹒７４

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（ｅｄ）

