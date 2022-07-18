《異動股》潤地升逾３％突破５０天線，報３４﹒５元

《經濟通通訊社１８日專訊》潤地（０１１０９）升３﹒２９％，報３４﹒５元，升穿５０
天線（３３﹒７８５元），最高價３４﹒５５元，最低價３３﹒３元；成交３２６﹒１８萬股，
成交金額１﹒１億元；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入２０７４﹒５１萬元。現時最
大淨被動買入券商為美銀，金額１１４﹒０６萬元，加權平均成交價３４﹒０５９元；現時最大
淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額８３７﹒８４萬元，加權平均成交價３３﹒９１４元。
現時，恒生指數報２０５６９，升２７２點或１﹒３４％；恒生中國企業指數報７０６４，
升１０６點或１﹒５４％；恒生科技指數報４４７３，升３３點或０﹒７５％；主板成交
４１６﹒７６億元。
上證綜合指數報３２６１，升３３點或１﹒０３％，成交２１１５﹒１億元人民幣。
深證成份指數報１２４３２，升２１點或０﹒１７％，成交１４３５﹒６７億元人民幣。
基本資料
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現價 ３４﹒５００ 變動 ＋３﹒２９％
最高價 ３４﹒５５０ 最低價 ３３﹒３００
成交股數 ３２６﹒１８萬股 成交金額 １﹒１億
１０天平均 ３５﹒４５５ 歷史波幅％ ３９﹒３９７
２０天平均 ３５﹒４４５ 加權平均價 ３３﹒６６５
５０天平均 ３３﹒７８５ ＲＳＩ１４ ４８﹒５１１
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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入２０７４﹒５１萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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潤地（０１１０９） ３４﹒５０ ＋３﹒２９
中海外（００６８８） ２３﹒０５ ＋３﹒８３
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒５４ ＋９﹒０１
龍湖（００９６０） ２９﹒５０ ＋５﹒３６
新城發展（０１０３０） ２﹒７７ ＋７﹒７８
合景泰富集團（０１８１３） １﹒７１ ＋９﹒６２
碧桂園（０２００７） ３﹒５４ ＋６﹒９５
萬科企業（０２２０２） １６﹒０４ ＋２﹒４３
富力地產（０２７７７） １﹒８５ ＋１１﹒４５
綠城（０３９００） １６﹒３４ ＋４﹒７４
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（ｅｄ）
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