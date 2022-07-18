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01109 華潤置地
即時 按盤價 升34.400 +1.000 (+2.994%)
大手異動

18/07/2022 10:44

《異動股》潤地升逾３％突破５０天線，報３４﹒５元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》潤地（０１１０９）升３﹒２９％，報３４﹒５元，升穿５０
天線（３３﹒７８５元），最高價３４﹒５５元，最低價３３﹒３元；成交３２６﹒１８萬股，
成交金額１﹒１億元；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入２０７４﹒５１萬元。現時最
大淨被動買入券商為美銀，金額１１４﹒０６萬元，加權平均成交價３４﹒０５９元；現時最大
淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額８３７﹒８４萬元，加權平均成交價３３﹒９１４元。
　　現時，恒生指數報２０５６９，升２７２點或１﹒３４％；恒生中國企業指數報７０６４，
升１０６點或１﹒５４％；恒生科技指數報４４７３，升３３點或０﹒７５％；主板成交
４１６﹒７６億元。
　　上證綜合指數報３２６１，升３３點或１﹒０３％，成交２１１５﹒１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４３２，升２１點或０﹒１７％，成交１４３５﹒６７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　３４﹒５００　變動　　　　＋３﹒２９％
　　最高價　　　　　３４﹒５５０　最低價　　　３３﹒３００
　　成交股數　　３２６﹒１８萬股　成交金額　　　　１﹒１億
　　１０天平均　　　３５﹒４５５　歷史波幅％　３９﹒３９７
　　２０天平均　　　３５﹒４４５　加權平均價　３３﹒６６５
　　５０天平均　　　３３﹒７８５　ＲＳＩ１４　４８﹒５１１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入２０７４﹒５１萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　潤地（０１１０９）　　　　　３４﹒５０　　＋３﹒２９
　　中海外（００６８８）　　　　２３﹒０５　　＋３﹒８３
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒５４　　＋９﹒０１
　　龍湖（００９６０）　　　　　２９﹒５０　　＋５﹒３６
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒７７　　＋７﹒７８
　　合景泰富集團（０１８１３）　　１﹒７１　　＋９﹒６２
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒５４　　＋６﹒９５
　　萬科企業（０２２０２）　　　１６﹒０４　　＋２﹒４３
　　富力地產（０２７７７）　　　　１﹒８５　＋１１﹒４５
　　綠城（０３９００）　　　　　１６﹒３４　　＋４﹒７４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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