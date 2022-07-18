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01813 合景泰富集團
即時 按盤價 升1.730 +0.170 (+10.897%)
大手異動

18/07/2022 10:46

《異動股》合景泰富集團（１８１３）升近１２％，報１﹒７４元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》合景泰富集團（０１８１３）升１１﹒５４％，報１﹒７４元
，最高價１﹒７４元，最低價１﹒５９元；成交１０３７﹒８５萬股，成交金額１７１６萬元；
主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入５６０﹒９４萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞士
信貸證券香港，金額８２﹒５２萬元，加權平均成交價１﹒６５３元；現時最大淨被動賣出券商
為摩根大通，金額２３５﹒５８萬元，加權平均成交價１﹒６５７元。
　　現時，恒生指數報２０５６９，升２７１點或１﹒３４％；恒生中國企業指數報７０６４，
升１０６點或１﹒５４％；恒生科技指數報４４７２，升３２點或０﹒７４％；主板成交
４２１﹒５億元。
　　上證綜合指數報３２６２，升３４點或１﹒０５％，成交２１４４﹒１３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４４０，升２９點或０﹒２４％，成交１４５５﹒４１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　１﹒７４０　變動　　　　＋１１﹒５４％
　　最高價　　　　　　　１﹒７４０　最低價　　　　　１﹒５９０
　　成交股數　　１０３７﹒８５萬股　成交金額　　　　１７１６萬
　　１０天平均　　　　　１﹒９７４　歷史波幅％　　８８﹒４１９
　　２０天平均　　　　　２﹒１９６　加權平均價　　　１﹒６５３
　　５０天平均　　　　　２﹒３３６　ＲＳＩ１４　　３４﹒２３６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入５６０﹒９４萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　合景泰富集團（０１８１３）　　１﹒７４　＋１１﹒５４
　　中海外（００６８８）　　　　２３﹒００　　＋３﹒６０
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒５５　　＋９﹒４４
　　龍湖（００９６０）　　　　　２９﹒５０　　＋５﹒３６
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒７７　　＋７﹒７８
　　潤地（０１１０９）　　　　　３４﹒４０　　＋２﹒９９
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒５４　　＋６﹒９５
　　萬科企業（０２２０２）　　　１６﹒０２　　＋２﹒３０
　　富力地產（０２７７７）　　　　１﹒８６　＋１２﹒０５
　　綠城（０３９００）　　　　　１６﹒４２　　＋５﹒２６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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10/06/2022 09:06  《大手成交》網易等６家公司上午９：０５市前大手交易

01/06/2022 09:03  《大手成交》友邦等多家公司上午９：０２市前大手交易

備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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