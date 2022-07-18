《異動股》合景泰富集團（１８１３）升近１２％，報１﹒７４元

《經濟通通訊社１８日專訊》合景泰富集團（０１８１３）升１１﹒５４％，報１﹒７４元
，最高價１﹒７４元，最低價１﹒５９元；成交１０３７﹒８５萬股，成交金額１７１６萬元；
主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入５６０﹒９４萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞士
信貸證券香港，金額８２﹒５２萬元，加權平均成交價１﹒６５３元；現時最大淨被動賣出券商
為摩根大通，金額２３５﹒５８萬元，加權平均成交價１﹒６５７元。
現時，恒生指數報２０５６９，升２７１點或１﹒３４％；恒生中國企業指數報７０６４，
升１０６點或１﹒５４％；恒生科技指數報４４７２，升３２點或０﹒７４％；主板成交
４２１﹒５億元。
上證綜合指數報３２６２，升３４點或１﹒０５％，成交２１４４﹒１３億元人民幣。
深證成份指數報１２４４０，升２９點或０﹒２４％，成交１４５５﹒４１億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒７４０ 變動 ＋１１﹒５４％
最高價 １﹒７４０ 最低價 １﹒５９０
成交股數 １０３７﹒８５萬股 成交金額 １７１６萬
１０天平均 １﹒９７４ 歷史波幅％ ８８﹒４１９
２０天平均 ２﹒１９６ 加權平均價 １﹒６５３
５０天平均 ２﹒３３６ ＲＳＩ１４ ３４﹒２３６
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股份狀態：主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入５６０﹒９４萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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合景泰富集團（０１８１３） １﹒７４ ＋１１﹒５４
中海外（００６８８） ２３﹒００ ＋３﹒６０
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒５５ ＋９﹒４４
龍湖（００９６０） ２９﹒５０ ＋５﹒３６
新城發展（０１０３０） ２﹒７７ ＋７﹒７８
潤地（０１１０９） ３４﹒４０ ＋２﹒９９
碧桂園（０２００７） ３﹒５４ ＋６﹒９５
萬科企業（０２２０２） １６﹒０２ ＋２﹒３０
富力地產（０２７７７） １﹒８６ ＋１２﹒０５
綠城（０３９００） １６﹒４２ ＋５﹒２６
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（ｅｄ）
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