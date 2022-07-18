《異動股》合景泰富集團（１８１３）升近１２％，報１﹒７４元

《經濟通通訊社１８日專訊》合景泰富集團（０１８１３）升１１﹒５４％，報１﹒７４元

，最高價１﹒７４元，最低價１﹒５９元；成交１０３７﹒８５萬股，成交金額１７１６萬元；

主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入５６０﹒９４萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞士

信貸證券香港，金額８２﹒５２萬元，加權平均成交價１﹒６５３元；現時最大淨被動賣出券商

為摩根大通，金額２３５﹒５８萬元，加權平均成交價１﹒６５７元。

現時，恒生指數報２０５６９，升２７１點或１﹒３４％；恒生中國企業指數報７０６４，

升１０６點或１﹒５４％；恒生科技指數報４４７２，升３２點或０﹒７４％；主板成交

４２１﹒５億元。

上證綜合指數報３２６２，升３４點或１﹒０５％，成交２１４４﹒１３億元人民幣。

深證成份指數報１２４４０，升２９點或０﹒２４％，成交１４５５﹒４１億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒７４０ 變動 ＋１１﹒５４％

最高價 １﹒７４０ 最低價 １﹒５９０

成交股數 １０３７﹒８５萬股 成交金額 １７１６萬

１０天平均 １﹒９７４ 歷史波幅％ ８８﹒４１９

２０天平均 ２﹒１９６ 加權平均價 １﹒６５３

５０天平均 ２﹒３３６ ＲＳＩ１４ ３４﹒２３６

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股份狀態：主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入５６０﹒９４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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合景泰富集團（０１８１３） １﹒７４ ＋１１﹒５４

中海外（００６８８） ２３﹒００ ＋３﹒６０

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒５５ ＋９﹒４４

龍湖（００９６０） ２９﹒５０ ＋５﹒３６

新城發展（０１０３０） ２﹒７７ ＋７﹒７８

潤地（０１１０９） ３４﹒４０ ＋２﹒９９

碧桂園（０２００７） ３﹒５４ ＋６﹒９５

萬科企業（０２２０２） １６﹒０２ ＋２﹒３０

富力地產（０２７７７） １﹒８６ ＋１２﹒０５

綠城（０３９００） １６﹒４２ ＋５﹒２６

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（ｅｄ）

