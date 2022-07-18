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00884 旭輝控股集團
即時 按盤價 升2.360 +0.030 (+1.288%)
大手異動

18/07/2022 10:48

《異動股》旭輝控股集團（８８４）升逾１０％，報２﹒５７元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》旭輝控股集團（００８８４）升１０﹒３％，報２﹒５７元，
最高價２﹒５７元，最低價２﹒３３元；成交４６６９﹒７８萬股，成交金額１﹒１４億元；主
動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入３２６５﹒７９萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀
，金額２１７﹒６７萬元，加權平均成交價２﹒４２９元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈
市場服務，金額８３６﹒２９萬元，加權平均成交價２﹒４３５元。
　　現時，恒生指數報２０５８５，升２８７點或１﹒４２％；恒生中國企業指數報７０７０，
升１１２點或１﹒６１％；恒生科技指數報４４７６，升３６點或０﹒８１％；主板成交
４２８﹒２２億元。
　　上證綜合指數報３２６１，升３３點或１﹒０３％，成交２１６６﹒９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４４７，升３６點或０﹒３％，成交１４７４﹒２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　２﹒５７０　變動　　　　＋１０﹒３０％
　　最高價　　　　　　　２﹒５７０　最低價　　　　　２﹒３３０
　　成交股數　　４６６９﹒７８萬股　成交金額　　　　１﹒１４億
　　１０天平均　　　　　３﹒０２６　歷史波幅％　１００﹒５９４
　　２０天平均　　　　　３﹒３６８　加權平均價　　　２﹒４４１
　　５０天平均　　　　　３﹒２６６　ＲＳＩ１４　　３５﹒０１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入３２６５﹒７９萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒５７　＋１０﹒３０
　　中海外（００６８８）　　　　２３﹒１０　　＋４﹒０５
　　龍湖（００９６０）　　　　　２９﹒５５　　＋５﹒５４
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒７８　　＋８﹒１７
　　潤地（０１１０９）　　　　　３４﹒４５　　＋３﹒１４
　　合景泰富集團（０１８１３）　　１﹒７３　＋１０﹒９０
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒５３　　＋６﹒６５
　　萬科企業（０２２０２）　　　１６﹒０４　　＋２﹒４３
　　富力地產（０２７７７）　　　　１﹒８４　＋１０﹒８４
　　綠城（０３９００）　　　　　１６﹒５０　　＋５﹒７７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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