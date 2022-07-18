《異動股》旭輝控股集團（８８４）升逾１０％，報２﹒５７元

《經濟通通訊社１８日專訊》旭輝控股集團（００８８４）升１０﹒３％，報２﹒５７元，

最高價２﹒５７元，最低價２﹒３３元；成交４６６９﹒７８萬股，成交金額１﹒１４億元；主

動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入３２６５﹒７９萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀

，金額２１７﹒６７萬元，加權平均成交價２﹒４２９元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈

市場服務，金額８３６﹒２９萬元，加權平均成交價２﹒４３５元。

現時，恒生指數報２０５８５，升２８７點或１﹒４２％；恒生中國企業指數報７０７０，

升１１２點或１﹒６１％；恒生科技指數報４４７６，升３６點或０﹒８１％；主板成交

４２８﹒２２億元。

上證綜合指數報３２６１，升３３點或１﹒０３％，成交２１６６﹒９億元人民幣。

深證成份指數報１２４４７，升３６點或０﹒３％，成交１４７４﹒２億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒５７０ 變動 ＋１０﹒３０％

最高價 ２﹒５７０ 最低價 ２﹒３３０

成交股數 ４６６９﹒７８萬股 成交金額 １﹒１４億

１０天平均 ３﹒０２６ 歷史波幅％ １００﹒５９４

２０天平均 ３﹒３６８ 加權平均價 ２﹒４４１

５０天平均 ３﹒２６６ ＲＳＩ１４ ３５﹒０１４

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股份狀態：主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入３２６５﹒７９萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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旭輝控股集團（００８８４） ２﹒５７ ＋１０﹒３０

中海外（００６８８） ２３﹒１０ ＋４﹒０５

龍湖（００９６０） ２９﹒５５ ＋５﹒５４

新城發展（０１０３０） ２﹒７８ ＋８﹒１７

潤地（０１１０９） ３４﹒４５ ＋３﹒１４

合景泰富集團（０１８１３） １﹒７３ ＋１０﹒９０

碧桂園（０２００７） ３﹒５３ ＋６﹒６５

萬科企業（０２２０２） １６﹒０４ ＋２﹒４３

富力地產（０２７７７） １﹒８４ ＋１０﹒８４

綠城（０３９００） １６﹒５０ ＋５﹒７７

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（ｅｄ）

