《異動股》旭輝控股集團（８８４）升逾１０％，報２﹒５７元

《經濟通通訊社１８日專訊》旭輝控股集團（００８８４）升１０﹒３％，報２﹒５７元，
最高價２﹒５７元，最低價２﹒３３元；成交４６６９﹒７８萬股，成交金額１﹒１４億元；主
動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入３２６５﹒７９萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀
，金額２１７﹒６７萬元，加權平均成交價２﹒４２９元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈
市場服務，金額８３６﹒２９萬元，加權平均成交價２﹒４３５元。
現時，恒生指數報２０５８５，升２８７點或１﹒４２％；恒生中國企業指數報７０７０，
升１１２點或１﹒６１％；恒生科技指數報４４７６，升３６點或０﹒８１％；主板成交
４２８﹒２２億元。
上證綜合指數報３２６１，升３３點或１﹒０３％，成交２１６６﹒９億元人民幣。
深證成份指數報１２４４７，升３６點或０﹒３％，成交１４７４﹒２億元人民幣。
基本資料
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現價 ２﹒５７０ 變動 ＋１０﹒３０％
最高價 ２﹒５７０ 最低價 ２﹒３３０
成交股數 ４６６９﹒７８萬股 成交金額 １﹒１４億
１０天平均 ３﹒０２６ 歷史波幅％ １００﹒５９４
２０天平均 ３﹒３６８ 加權平均價 ２﹒４４１
５０天平均 ３﹒２６６ ＲＳＩ１４ ３５﹒０１４
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股份狀態：主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入３２６５﹒７９萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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旭輝控股集團（００８８４） ２﹒５７ ＋１０﹒３０
中海外（００６８８） ２３﹒１０ ＋４﹒０５
龍湖（００９６０） ２９﹒５５ ＋５﹒５４
新城發展（０１０３０） ２﹒７８ ＋８﹒１７
潤地（０１１０９） ３４﹒４５ ＋３﹒１４
合景泰富集團（０１８１３） １﹒７３ ＋１０﹒９０
碧桂園（０２００７） ３﹒５３ ＋６﹒６５
萬科企業（０２２０２） １６﹒０４ ＋２﹒４３
富力地產（０２７７７） １﹒８４ ＋１０﹒８４
綠城（０３９００） １６﹒５０ ＋５﹒７７
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（ｅｄ）
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