《中資異動》中國金茂（００８１７）升逾５％，報１﹒９３元

《經濟通通訊社１８日專訊》中國金茂（００８１７）升５﹒４６％，報１﹒９３元，最高
價１﹒９３元，最低價１﹒８５元；成交６６０﹒８萬股，成交金額１２５１﹒４４萬元；主動
買沽比率７９：２１，資金淨主動買入７１７﹒５７萬元。現時最大淨被動買入券商為星展唯高
達，金額４９﹒７８萬元，加權平均成交價１﹒９元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額
１８３﹒１５萬元，加權平均成交價１﹒９元。
現時，恒生指數報２０６１１，升３１３點或１﹒５５％；恒生中國企業指數報７０７９，
升１２１點或１﹒７５％；恒生科技指數報４４８６，升４６點或１﹒０４％；主板成交
４４１﹒４７億元。
上證綜合指數報３２６３，升３５點或１﹒１１％，成交２２２１﹒０９億元人民幣。
深證成份指數報１２４６２，升５１點或０﹒４２％，成交１５１４﹒０６億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒９３０ 變動 ＋５﹒４６％
最高價 １﹒９３０ 最低價 １﹒８５０
成交股數 ６６０﹒８萬股 成交金額 １２５１﹒４４萬
１０天平均 １﹒９９０ 歷史波幅％ ４３﹒６５８
２０天平均 ２﹒００８ 加權平均價 １﹒８９４
５０天平均 ２﹒０９８ ＲＳＩ１４ ４２﹒５９８
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股份狀態：主動買沽比率７９：２１，資金淨主動買入７１７﹒５７萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國金茂（００８１７） １﹒９３ ＋５﹒４６
中海外（００６８８） ２３﹒１０ ＋４﹒０５
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒５５ ＋９﹒４４
龍湖（００９６０） ２９﹒６０ ＋５﹒７１
潤地（０１１０９） ３４﹒５０ ＋３﹒２９
合景泰富集團（０１８１３） １﹒７２ ＋１０﹒２６
碧桂園（０２００７） ３﹒５３ ＋６﹒６５
萬科企業（０２２０２） １６﹒０２ ＋２﹒３０
富力地產（０２７７７） １﹒８６ ＋１２﹒０５
綠城（０３９００） １６﹒４６ ＋５﹒５１
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（ｅｄ）
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