《中資異動》中國金茂（００８１７）升逾５％，報１﹒９３元

《經濟通通訊社１８日專訊》中國金茂（００８１７）升５﹒４６％，報１﹒９３元，最高

價１﹒９３元，最低價１﹒８５元；成交６６０﹒８萬股，成交金額１２５１﹒４４萬元；主動

買沽比率７９：２１，資金淨主動買入７１７﹒５７萬元。現時最大淨被動買入券商為星展唯高

達，金額４９﹒７８萬元，加權平均成交價１﹒９元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額

１８３﹒１５萬元，加權平均成交價１﹒９元。

現時，恒生指數報２０６１１，升３１３點或１﹒５５％；恒生中國企業指數報７０７９，

升１２１點或１﹒７５％；恒生科技指數報４４８６，升４６點或１﹒０４％；主板成交

４４１﹒４７億元。

上證綜合指數報３２６３，升３５點或１﹒１１％，成交２２２１﹒０９億元人民幣。

深證成份指數報１２４６２，升５１點或０﹒４２％，成交１５１４﹒０６億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒９３０ 變動 ＋５﹒４６％

最高價 １﹒９３０ 最低價 １﹒８５０

成交股數 ６６０﹒８萬股 成交金額 １２５１﹒４４萬

１０天平均 １﹒９９０ 歷史波幅％ ４３﹒６５８

２０天平均 ２﹒００８ 加權平均價 １﹒８９４

５０天平均 ２﹒０９８ ＲＳＩ１４ ４２﹒５９８

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股份狀態：主動買沽比率７９：２１，資金淨主動買入７１７﹒５７萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國金茂（００８１７） １﹒９３ ＋５﹒４６

中海外（００６８８） ２３﹒１０ ＋４﹒０５

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒５５ ＋９﹒４４

龍湖（００９６０） ２９﹒６０ ＋５﹒７１

潤地（０１１０９） ３４﹒５０ ＋３﹒２９

合景泰富集團（０１８１３） １﹒７２ ＋１０﹒２６

碧桂園（０２００７） ３﹒５３ ＋６﹒６５

萬科企業（０２２０２） １６﹒０２ ＋２﹒３０

富力地產（０２７７７） １﹒８６ ＋１２﹒０５

綠城（０３９００） １６﹒４６ ＋５﹒５１

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（ｅｄ）

