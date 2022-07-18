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00817 中國金茂
即時 按盤價 升1.900 +0.070 (+3.825%)
大手異動

18/07/2022 10:52

《中資異動》中國金茂（００８１７）升逾５％，報１﹒９３元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中國金茂（００８１７）升５﹒４６％，報１﹒９３元，最高
價１﹒９３元，最低價１﹒８５元；成交６６０﹒８萬股，成交金額１２５１﹒４４萬元；主動
買沽比率７９：２１，資金淨主動買入７１７﹒５７萬元。現時最大淨被動買入券商為星展唯高
達，金額４９﹒７８萬元，加權平均成交價１﹒９元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額
１８３﹒１５萬元，加權平均成交價１﹒９元。
　　現時，恒生指數報２０６１１，升３１３點或１﹒５５％；恒生中國企業指數報７０７９，
升１２１點或１﹒７５％；恒生科技指數報４４８６，升４６點或１﹒０４％；主板成交
４４１﹒４７億元。
　　上證綜合指數報３２６３，升３５點或１﹒１１％，成交２２２１﹒０９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４６２，升５１點或０﹒４２％，成交１５１４﹒０６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１﹒９３０　變動　　　　　　＋５﹒４６％
　　最高價　　　　　１﹒９３０　最低價　　　　　　１﹒８５０
　　成交股數　　６６０﹒８萬股　成交金額　　１２５１﹒４４萬
　　１０天平均　　　１﹒９９０　歷史波幅％　　　４３﹒６５８
　　２０天平均　　　２﹒００８　加權平均價　　　　１﹒８９４
　　５０天平均　　　２﹒０９８　ＲＳＩ１４　　　４２﹒５９８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率７９：２１，資金淨主動買入７１７﹒５７萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國金茂（００８１７）　　　　１﹒９３　　＋５﹒４６
　　中海外（００６８８）　　　　２３﹒１０　　＋４﹒０５
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒５５　　＋９﹒４４
　　龍湖（００９６０）　　　　　２９﹒６０　　＋５﹒７１
　　潤地（０１１０９）　　　　　３４﹒５０　　＋３﹒２９
　　合景泰富集團（０１８１３）　　１﹒７２　＋１０﹒２６
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒５３　　＋６﹒６５
　　萬科企業（０２２０２）　　　１６﹒０２　　＋２﹒３０
　　富力地產（０２７７７）　　　　１﹒８６　＋１２﹒０５
　　綠城（０３９００）　　　　　１６﹒４６　　＋５﹒５１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
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