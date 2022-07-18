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09698 萬國數據－ＳＷ
即時 按盤價 升27.750 +1.800 (+6.936%)
大手異動

18/07/2022 10:54

《中概異動》萬國數據（０９６９８）漲逾５％，報２７﹒２５元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》萬國數據（０９６９８）升５﹒０１％，報２７﹒２５元，較
ＡＤＲ收市高出３﹒６１％，最高價２７﹒２５元，最低價２５﹒６５元，創１個月新低；成交
７３﹒９９萬股，成交金額１９７１﹒０４萬元；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入
６５９﹒６１萬元。現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券，金額１２０﹒０５萬元，加權平
均成交價２６﹒７０８元；現時最大淨被動賣出券商為海通國際證券，金額２１２﹒８３萬元，
加權平均成交價２６﹒６５２元。
　　現時，恒生指數報２０６００，升３０２點或１﹒４９％；恒生中國企業指數報７０７７，
升１１９點或１﹒７１％；恒生科技指數報４４８４，升４４點或０﹒９９％；主板成交
４４６﹒７９億元。
　　上證綜合指數報３２６３，升３４點或１﹒０８％，成交２２４５﹒４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４６０，升４９點或０﹒４％，成交１５３０﹒８３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　２７﹒２５０　變動　　　　　　＋５﹒０１％
　　最高價　　　　２７﹒２５０　最低價　　　　　２５﹒６５０
　　成交股數　　７３﹒９９萬股　成交金額　　１９７１﹒０４萬
　　１０天平均　　２９﹒４８０　歷史波幅％　　　６７﹒４４３
　　２０天平均　　３０﹒８８８　加權平均價　　　２６﹒６３８
　　５０天平均　　２９﹒３４７　ＲＳＩ１４　　　４０﹒８７３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入６５９﹒６１萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　萬國數據（０９６９８）　　２７﹒２５　＋５﹒０１
　　騰訊（００７００）　　　３２６﹒４０　＋０﹒４３
　　快手（０１０２４）　　　　７８﹒９５　＋１﹒２２
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒７０　＋１﹒９３
　　理想汽車（０２０１５）　１４８﹒４０　－１﹒７２
　　美團（０３６９０）　　　１８９﹒１０　＋５﹒５２
　　京東集團（０９６１８）　２４０﹒８０　＋１﹒７８
　　小鵬汽車（０９８６８）　１１０﹒３０　－４﹒６７
　　阿里（０９９８８）　　　１０１﹒８０　－０﹒３９
　　網易（０９９９９）　　　１３５﹒００　＋０﹒３０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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