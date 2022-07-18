《中概異動》萬國數據（０９６９８）漲逾５％，報２７﹒２５元

《經濟通通訊社１８日專訊》萬國數據（０９６９８）升５﹒０１％，報２７﹒２５元，較
ＡＤＲ收市高出３﹒６１％，最高價２７﹒２５元，最低價２５﹒６５元，創１個月新低；成交
７３﹒９９萬股，成交金額１９７１﹒０４萬元；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入
６５９﹒６１萬元。現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券，金額１２０﹒０５萬元，加權平
均成交價２６﹒７０８元；現時最大淨被動賣出券商為海通國際證券，金額２１２﹒８３萬元，
加權平均成交價２６﹒６５２元。
現時，恒生指數報２０６００，升３０２點或１﹒４９％；恒生中國企業指數報７０７７，
升１１９點或１﹒７１％；恒生科技指數報４４８４，升４４點或０﹒９９％；主板成交
４４６﹒７９億元。
上證綜合指數報３２６３，升３４點或１﹒０８％，成交２２４５﹒４億元人民幣。
深證成份指數報１２４６０，升４９點或０﹒４％，成交１５３０﹒８３億元人民幣。
基本資料
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現價 ２７﹒２５０ 變動 ＋５﹒０１％
最高價 ２７﹒２５０ 最低價 ２５﹒６５０
成交股數 ７３﹒９９萬股 成交金額 １９７１﹒０４萬
１０天平均 ２９﹒４８０ 歷史波幅％ ６７﹒４４３
２０天平均 ３０﹒８８８ 加權平均價 ２６﹒６３８
５０天平均 ２９﹒３４７ ＲＳＩ１４ ４０﹒８７３
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入６５９﹒６１萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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萬國數據（０９６９８） ２７﹒２５ ＋５﹒０１
騰訊（００７００） ３２６﹒４０ ＋０﹒４３
快手（０１０２４） ７８﹒９５ ＋１﹒２２
小米（０１８１０） １２﹒７０ ＋１﹒９３
理想汽車（０２０１５） １４８﹒４０ －１﹒７２
美團（０３６９０） １８９﹒１０ ＋５﹒５２
京東集團（０９６１８） ２４０﹒８０ ＋１﹒７８
小鵬汽車（０９８６８） １１０﹒３０ －４﹒６７
阿里（０９９８８） １０１﹒８０ －０﹒３９
網易（０９９９９） １３５﹒００ ＋０﹒３０
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（ｅｄ）
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