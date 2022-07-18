《中概異動》萬國數據（０９６９８）漲逾５％，報２７﹒２５元

《經濟通通訊社１８日專訊》萬國數據（０９６９８）升５﹒０１％，報２７﹒２５元，較

ＡＤＲ收市高出３﹒６１％，最高價２７﹒２５元，最低價２５﹒６５元，創１個月新低；成交

７３﹒９９萬股，成交金額１９７１﹒０４萬元；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入

６５９﹒６１萬元。現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券，金額１２０﹒０５萬元，加權平

均成交價２６﹒７０８元；現時最大淨被動賣出券商為海通國際證券，金額２１２﹒８３萬元，

加權平均成交價２６﹒６５２元。

現時，恒生指數報２０６００，升３０２點或１﹒４９％；恒生中國企業指數報７０７７，

升１１９點或１﹒７１％；恒生科技指數報４４８４，升４４點或０﹒９９％；主板成交

４４６﹒７９億元。

上證綜合指數報３２６３，升３４點或１﹒０８％，成交２２４５﹒４億元人民幣。

深證成份指數報１２４６０，升４９點或０﹒４％，成交１５３０﹒８３億元人民幣。



基本資料

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現價 ２７﹒２５０ 變動 ＋５﹒０１％

最高價 ２７﹒２５０ 最低價 ２５﹒６５０

成交股數 ７３﹒９９萬股 成交金額 １９７１﹒０４萬

１０天平均 ２９﹒４８０ 歷史波幅％ ６７﹒４４３

２０天平均 ３０﹒８８８ 加權平均價 ２６﹒６３８

５０天平均 ２９﹒３４７ ＲＳＩ１４ ４０﹒８７３

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入６５９﹒６１萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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萬國數據（０９６９８） ２７﹒２５ ＋５﹒０１

騰訊（００７００） ３２６﹒４０ ＋０﹒４３

快手（０１０２４） ７８﹒９５ ＋１﹒２２

小米（０１８１０） １２﹒７０ ＋１﹒９３

理想汽車（０２０１５） １４８﹒４０ －１﹒７２

美團（０３６９０） １８９﹒１０ ＋５﹒５２

京東集團（０９６１８） ２４０﹒８０ ＋１﹒７８

小鵬汽車（０９８６８） １１０﹒３０ －４﹒６７

阿里（０９９８８） １０１﹒８０ －０﹒３９

網易（０９９９９） １３５﹒００ ＋０﹒３０

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（ｅｄ）

