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01995 旭輝永升服務
即時 按盤價 升6.560 +0.460 (+7.541%)
大手異動

18/07/2022 10:56

《異動股》旭輝永升服務（１９９５）升逾１０％，報６﹒７４元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》旭輝永升服務（０１９９５）升１０﹒４９％，報６﹒７４元
，最高價６﹒７４元，最低價６﹒１元；成交６３８﹒６萬股，成交金額４０９０﹒２３萬元；
主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入１１０６﹒１９萬元。現時最大淨被動買入券商為花
旗環球金融亞洲，金額２０４﹒８１萬元，加權平均成交價６﹒４０８元；現時最大淨被動賣出
券商為瑞銀，金額３８６﹒９９萬元，加權平均成交價６﹒３９９元。
　　現時，恒生指數報２０６０６，升３０９點或１﹒５２％；恒生中國企業指數報７０７９，
升１２０點或１﹒７４％；恒生科技指數報４４８７，升４７點或１﹒０６％；主板成交
４５１﹒６７億元。
　　上證綜合指數報３２６３，升３５點或１﹒０９％，成交２２６９﹒２８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４７３，升６２點或０﹒５１％，成交１５４９﹒８１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　６﹒７４０　變動　　　　　＋１０﹒４９％
　　最高價　　　　　６﹒７４０　最低價　　　　　　６﹒１００
　　成交股數　　６３８﹒６萬股　成交金額　　４０９０﹒２３萬
　　１０天平均　　　７﹒６２９　歷史波幅％　　　８５﹒６３８
　　２０天平均　　　８﹒６５０　加權平均價　　　　６﹒４０５
　　５０天平均　　　８﹒７１０　ＲＳＩ１４　　　３３﹒４６６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入１１０６﹒１９萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　旭輝永升服務（０１９９５）　　６﹒７４　＋１０﹒４９
　　世茂服務（００８７３）　　　　２﹒７８　　＋４﹒１２
　　華潤萬象生活（０１２０９）　３５﹒４５　　＋２﹒６０
　　融創服務（０１５１６）　　　　３﹒６３　　＋７﹒４０
　　中海物業（０２６６９）　　　　８﹒５５　　＋０﹒１２
　　綠城服務（０２８６９）　　　　７﹒７７　　＋２﹒６４
　　雅生活（０３３１９）　　　　１０﹒１６　　＋４﹒３１
　　保利物業（０６０４９）　　　４７﹒３０　　＋１﹒６１
　　碧桂園服務（０６０９８）　　２４﹒８５　　＋８﹒９９
　　金科服務（０９６６６）　　　１６﹒０８　　＋７﹒０６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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