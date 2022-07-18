《異動股》旭輝永升服務（１９９５）升逾１０％，報６﹒７４元

《經濟通通訊社１８日專訊》旭輝永升服務（０１９９５）升１０﹒４９％，報６﹒７４元
，最高價６﹒７４元，最低價６﹒１元；成交６３８﹒６萬股，成交金額４０９０﹒２３萬元；
主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入１１０６﹒１９萬元。現時最大淨被動買入券商為花
旗環球金融亞洲，金額２０４﹒８１萬元，加權平均成交價６﹒４０８元；現時最大淨被動賣出
券商為瑞銀，金額３８６﹒９９萬元，加權平均成交價６﹒３９９元。
現時，恒生指數報２０６０６，升３０９點或１﹒５２％；恒生中國企業指數報７０７９，
升１２０點或１﹒７４％；恒生科技指數報４４８７，升４７點或１﹒０６％；主板成交
４５１﹒６７億元。
上證綜合指數報３２６３，升３５點或１﹒０９％，成交２２６９﹒２８億元人民幣。
深證成份指數報１２４７３，升６２點或０﹒５１％，成交１５４９﹒８１億元人民幣。
基本資料
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現價 ６﹒７４０ 變動 ＋１０﹒４９％
最高價 ６﹒７４０ 最低價 ６﹒１００
成交股數 ６３８﹒６萬股 成交金額 ４０９０﹒２３萬
１０天平均 ７﹒６２９ 歷史波幅％ ８５﹒６３８
２０天平均 ８﹒６５０ 加權平均價 ６﹒４０５
５０天平均 ８﹒７１０ ＲＳＩ１４ ３３﹒４６６
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股份狀態：主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入１１０６﹒１９萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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旭輝永升服務（０１９９５） ６﹒７４ ＋１０﹒４９
世茂服務（００８７３） ２﹒７８ ＋４﹒１２
華潤萬象生活（０１２０９） ３５﹒４５ ＋２﹒６０
融創服務（０１５１６） ３﹒６３ ＋７﹒４０
中海物業（０２６６９） ８﹒５５ ＋０﹒１２
綠城服務（０２８６９） ７﹒７７ ＋２﹒６４
雅生活（０３３１９） １０﹒１６ ＋４﹒３１
保利物業（０６０４９） ４７﹒３０ ＋１﹒６１
碧桂園服務（０６０９８） ２４﹒８５ ＋８﹒９９
金科服務（０９６６６） １６﹒０８ ＋７﹒０６
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（ｅｄ）
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