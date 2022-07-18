《異動股》旭輝永升服務（１９９５）升逾１０％，報６﹒７４元

《經濟通通訊社１８日專訊》旭輝永升服務（０１９９５）升１０﹒４９％，報６﹒７４元

，最高價６﹒７４元，最低價６﹒１元；成交６３８﹒６萬股，成交金額４０９０﹒２３萬元；

主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入１１０６﹒１９萬元。現時最大淨被動買入券商為花

旗環球金融亞洲，金額２０４﹒８１萬元，加權平均成交價６﹒４０８元；現時最大淨被動賣出

券商為瑞銀，金額３８６﹒９９萬元，加權平均成交價６﹒３９９元。

現時，恒生指數報２０６０６，升３０９點或１﹒５２％；恒生中國企業指數報７０７９，

升１２０點或１﹒７４％；恒生科技指數報４４８７，升４７點或１﹒０６％；主板成交

４５１﹒６７億元。

上證綜合指數報３２６３，升３５點或１﹒０９％，成交２２６９﹒２８億元人民幣。

深證成份指數報１２４７３，升６２點或０﹒５１％，成交１５４９﹒８１億元人民幣。



基本資料

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現價 ６﹒７４０ 變動 ＋１０﹒４９％

最高價 ６﹒７４０ 最低價 ６﹒１００

成交股數 ６３８﹒６萬股 成交金額 ４０９０﹒２３萬

１０天平均 ７﹒６２９ 歷史波幅％ ８５﹒６３８

２０天平均 ８﹒６５０ 加權平均價 ６﹒４０５

５０天平均 ８﹒７１０ ＲＳＩ１４ ３３﹒４６６

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股份狀態：主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入１１０６﹒１９萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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旭輝永升服務（０１９９５） ６﹒７４ ＋１０﹒４９

世茂服務（００８７３） ２﹒７８ ＋４﹒１２

華潤萬象生活（０１２０９） ３５﹒４５ ＋２﹒６０

融創服務（０１５１６） ３﹒６３ ＋７﹒４０

中海物業（０２６６９） ８﹒５５ ＋０﹒１２

綠城服務（０２８６９） ７﹒７７ ＋２﹒６４

雅生活（０３３１９） １０﹒１６ ＋４﹒３１

保利物業（０６０４９） ４７﹒３０ ＋１﹒６１

碧桂園服務（０６０９８） ２４﹒８５ ＋８﹒９９

金科服務（０９６６６） １６﹒０８ ＋７﹒０６

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（ｅｄ）

