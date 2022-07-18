《經濟通通訊社１８日專訊》海螺水泥（００９１４）於１０：５９ａｍ錄得１手５０﹒４
萬股交叉盤，每股造３４﹒４２５元，較上日收市價高１﹒１％，涉資１７３５﹒０２萬元。
海螺水泥現價升１﹒１７％，報３４﹒４５元；成交２３３﹒１７萬股，成交金額
８００２﹒５２萬元，主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入２４３５﹒４４萬元。
（ｒｗ）
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18/07/2022 11:00
《大手成交》海螺水泥一手約５０萬股交叉盤，涉資１７３５萬元
《經濟通通訊社１８日專訊》海螺水泥（００９１４）於１０：５９ａｍ錄得１手５０﹒４
萬股交叉盤，每股造３４﹒４２５元，較上日收市價高１﹒１％，涉資１７３５﹒０２萬元。
海螺水泥現價升１﹒１７％，報３４﹒４５元；成交２３３﹒１７萬股，成交金額
８００２﹒５２萬元，主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入２４３５﹒４４萬元。
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|備註：
|即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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