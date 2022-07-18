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00914 海螺水泥
即時 按盤價 升34.750 +0.700 (+2.056%)
大手異動

18/07/2022 11:00

《大手成交》海螺水泥一手約５０萬股交叉盤，涉資１７３５萬元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》海螺水泥（００９１４）於１０：５９ａｍ錄得１手５０﹒４
萬股交叉盤，每股造３４﹒４２５元，較上日收市價高１﹒１％，涉資１７３５﹒０２萬元。
　　海螺水泥現價升１﹒１７％，報３４﹒４５元；成交２３３﹒１７萬股，成交金額
８００２﹒５２萬元，主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入２４３５﹒４４萬元。
（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
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