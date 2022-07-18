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01299 友邦保險
即時 按盤價 升83.700 +1.750 (+2.135%)
大手異動

18/07/2022 11:04

《大手成交》友邦一手１００萬股交叉盤，涉資８３１２萬元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》友邦（０１２９９）於１１：０３ａｍ錄得１手１００萬股交
叉盤，每股造８３﹒１２５元，較上日收市價高１﹒４３％，涉資８３１２﹒５萬元。
　　友邦現價升１﹒４％，報８３﹒１元；成交８１５﹒６１萬股，成交金額６﹒７２億元，主
動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入５４００﹒６９萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
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