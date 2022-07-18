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00241 阿里健康
即時 按盤價 升5.210 +0.180 (+3.579%)
大手異動

18/07/2022 11:05

《異動股》阿里健康（００２４１）升近３％，報５﹒１８元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》阿里健康（００２４１）升２﹒９８％，報５﹒１８元，最高
價５﹒１９元，最低價４﹒９元；成交１４３８﹒０２萬股，成交金額７２５８﹒５３萬元；主
動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入７２７﹒３萬元。現時最大淨被動買入券商為中信里昂
證券，金額５７９﹒２９萬元，加權平均成交價５﹒０５７元；現時最大淨被動賣出券商為摩根
大通，金額５８７﹒２７萬元，加權平均成交價５﹒０３８元。
　　現時，恒生指數報２０６７４，升３７６點或１﹒８６％；恒生中國企業指數報７１０４，
升１４６點或２﹒１％；恒生科技指數報４５０７，升６７點或１﹒５１％；主板成交
４８３﹒８３億元。
　　上證綜合指數報３２６０，升３２點或１﹒０１％，成交２３８０﹒０９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４５６，升４５點或０﹒３７％，成交１６２５﹒１１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　５﹒１８０　變動　　　　　　＋２﹒９８％
　　最高價　　　　　　　５﹒１９０　最低價　　　　　　４﹒９００
　　成交股數　　１４３８﹒０２萬股　成交金額　　７２５８﹒５３萬
　　１０天平均　　　　　５﹒３７５　歷史波幅％　　　９０﹒９２５
　　２０天平均　　　　　５﹒３５６　加權平均價　　　　５﹒０４８
　　５０天平均　　　　　４﹒６７９　ＲＳＩ１４　　　５０﹒８８３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入７２７﹒３萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里健康（００２４１）　　　５﹒１８　＋２﹒９８
　　騰訊（００７００）　　　３２８﹒００　＋０﹒９２
　　快手（０１０２４）　　　　７９﹒３５　＋１﹒７３
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒７８　＋２﹒５７
　　美團（０３６９０）　　　１９０﹒１０　＋６﹒０８
　　京東集團（０９６１８）　２４１﹒８０　＋２﹒２０
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１８４﹒９０　＋４﹒６４
　　百度（０９８８８）　　　１３９﹒４０　＋１﹒５３
　　阿里（０９９８８）　　　１０２﹒００　－０﹒２０
　　網易（０９９９９）　　　１３５﹒６０　＋０﹒７４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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