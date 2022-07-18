《異動股》阿里健康（００２４１）升近３％，報５﹒１８元

《經濟通通訊社１８日專訊》阿里健康（００２４１）升２﹒９８％，報５﹒１８元，最高
價５﹒１９元，最低價４﹒９元；成交１４３８﹒０２萬股，成交金額７２５８﹒５３萬元；主
動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入７２７﹒３萬元。現時最大淨被動買入券商為中信里昂
證券，金額５７９﹒２９萬元，加權平均成交價５﹒０５７元；現時最大淨被動賣出券商為摩根
大通，金額５８７﹒２７萬元，加權平均成交價５﹒０３８元。
現時，恒生指數報２０６７４，升３７６點或１﹒８６％；恒生中國企業指數報７１０４，
升１４６點或２﹒１％；恒生科技指數報４５０７，升６７點或１﹒５１％；主板成交
４８３﹒８３億元。
上證綜合指數報３２６０，升３２點或１﹒０１％，成交２３８０﹒０９億元人民幣。
深證成份指數報１２４５６，升４５點或０﹒３７％，成交１６２５﹒１１億元人民幣。
基本資料
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現價 ５﹒１８０ 變動 ＋２﹒９８％
最高價 ５﹒１９０ 最低價 ４﹒９００
成交股數 １４３８﹒０２萬股 成交金額 ７２５８﹒５３萬
１０天平均 ５﹒３７５ 歷史波幅％ ９０﹒９２５
２０天平均 ５﹒３５６ 加權平均價 ５﹒０４８
５０天平均 ４﹒６７９ ＲＳＩ１４ ５０﹒８８３
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股份狀態：主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入７２７﹒３萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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阿里健康（００２４１） ５﹒１８ ＋２﹒９８
騰訊（００７００） ３２８﹒００ ＋０﹒９２
快手（０１０２４） ７９﹒３５ ＋１﹒７３
小米（０１８１０） １２﹒７８ ＋２﹒５７
美團（０３６９０） １９０﹒１０ ＋６﹒０８
京東集團（０９６１８） ２４１﹒８０ ＋２﹒２０
嗶哩嗶哩（０９６２６） １８４﹒９０ ＋４﹒６４
百度（０９８８８） １３９﹒４０ ＋１﹒５３
阿里（０９９８８） １０２﹒００ －０﹒２０
網易（０９９９９） １３５﹒６０ ＋０﹒７４
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（ｅｄ）
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