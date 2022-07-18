《異動股》阿里健康（００２４１）升近３％，報５﹒１８元

《經濟通通訊社１８日專訊》阿里健康（００２４１）升２﹒９８％，報５﹒１８元，最高

價５﹒１９元，最低價４﹒９元；成交１４３８﹒０２萬股，成交金額７２５８﹒５３萬元；主

動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入７２７﹒３萬元。現時最大淨被動買入券商為中信里昂

證券，金額５７９﹒２９萬元，加權平均成交價５﹒０５７元；現時最大淨被動賣出券商為摩根

大通，金額５８７﹒２７萬元，加權平均成交價５﹒０３８元。

現時，恒生指數報２０６７４，升３７６點或１﹒８６％；恒生中國企業指數報７１０４，

升１４６點或２﹒１％；恒生科技指數報４５０７，升６７點或１﹒５１％；主板成交

４８３﹒８３億元。

上證綜合指數報３２６０，升３２點或１﹒０１％，成交２３８０﹒０９億元人民幣。

深證成份指數報１２４５６，升４５點或０﹒３７％，成交１６２５﹒１１億元人民幣。



基本資料

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現價 ５﹒１８０ 變動 ＋２﹒９８％

最高價 ５﹒１９０ 最低價 ４﹒９００

成交股數 １４３８﹒０２萬股 成交金額 ７２５８﹒５３萬

１０天平均 ５﹒３７５ 歷史波幅％ ９０﹒９２５

２０天平均 ５﹒３５６ 加權平均價 ５﹒０４８

５０天平均 ４﹒６７９ ＲＳＩ１４ ５０﹒８８３

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股份狀態：主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入７２７﹒３萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里健康（００２４１） ５﹒１８ ＋２﹒９８

騰訊（００７００） ３２８﹒００ ＋０﹒９２

快手（０１０２４） ７９﹒３５ ＋１﹒７３

小米（０１８１０） １２﹒７８ ＋２﹒５７

美團（０３６９０） １９０﹒１０ ＋６﹒０８

京東集團（０９６１８） ２４１﹒８０ ＋２﹒２０

嗶哩嗶哩（０９６２６） １８４﹒９０ ＋４﹒６４

百度（０９８８８） １３９﹒４０ ＋１﹒５３

阿里（０９９８８） １０２﹒００ －０﹒２０

網易（０９９９９） １３５﹒６０ ＋０﹒７４

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（ｅｄ）

