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09626 嗶哩嗶哩－ＳＷ
即時 按盤價 升187.400 +10.700 (+6.055%)
大手異動

18/07/2022 11:06

《中概異動》嗶哩嗶哩（０９６２６）升逾５％，報１８５﹒７元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》嗶哩嗶哩（０９６２６）升５﹒０９％，報１８５﹒７元，較
ＡＤＲ收市高出３﹒４％，最高價１８５﹒７元，最低價１７７﹒２元；成交７１﹒３８萬股，
成交金額１﹒３億元；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入２０３６﹒７２萬元。現時最
大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額１００５﹒９萬元，加權平均成交價１８２﹒０８６元
；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額１６０５﹒１８萬元，加權平均成交價
１８０﹒７６１元。
　　現時，恒生指數報２０６９３，升３９５點或１﹒９５％；恒生中國企業指數報７１１２，
升１５４點或２﹒２２％；恒生科技指數報４５１５，升７５點或１﹒７１％；主板成交
４８８﹒４９億元。
　　上證綜合指數報３２６４，升３６點或１﹒１２％，成交２３９５﹒０２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４７８，升６７點或０﹒５４％，成交１６３５﹒０７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　１８５﹒７００　變動　　　　　＋５﹒０９％
　　最高價　　　１８５﹒７００　最低價　　　１７７﹒２００
　　成交股數　　７１﹒３８萬股　成交金額　　　　　１﹒３億
　　１０天平均　１９７﹒３４０　歷史波幅％　　６５﹒４８３
　　２０天平均　２０５﹒８７０　加權平均價　１８１﹒６４４
　　５０天平均　１９０﹒１１２　ＲＳＩ１４　　４３﹒８０３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入２０３６﹒７２萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１８５﹒７０　＋５﹒０９
　　騰訊（００７００）　　　３２８﹒８０　＋１﹒１７
　　快手（０１０２４）　　　　７９﹒５０　＋１﹒９２
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒８２　＋２﹒８９
　　理想汽車（０２０１５）　１４９﹒６０　－０﹒９３
　　美團（０３６９０）　　　１９０﹒４０　＋６﹒２５
　　京東集團（０９６１８）　２４３﹒００　＋２﹒７０
　　小鵬汽車（０９８６８）　１１１﹒３０　－３﹒８０
　　阿里（０９９８８）　　　１０２﹒４０　＋０﹒２０
　　網易（０９９９９）　　　１３５﹒９０　＋０﹒９７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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