《中概異動》嗶哩嗶哩（０９６２６）升逾５％，報１８５﹒７元

《經濟通通訊社１８日專訊》嗶哩嗶哩（０９６２６）升５﹒０９％，報１８５﹒７元，較
ＡＤＲ收市高出３﹒４％，最高價１８５﹒７元，最低價１７７﹒２元；成交７１﹒３８萬股，
成交金額１﹒３億元；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入２０３６﹒７２萬元。現時最
大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額１００５﹒９萬元，加權平均成交價１８２﹒０８６元
；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額１６０５﹒１８萬元，加權平均成交價
１８０﹒７６１元。
現時，恒生指數報２０６９３，升３９５點或１﹒９５％；恒生中國企業指數報７１１２，
升１５４點或２﹒２２％；恒生科技指數報４５１５，升７５點或１﹒７１％；主板成交
４８８﹒４９億元。
上證綜合指數報３２６４，升３６點或１﹒１２％，成交２３９５﹒０２億元人民幣。
深證成份指數報１２４７８，升６７點或０﹒５４％，成交１６３５﹒０７億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 １８５﹒７００ 變動 ＋５﹒０９％
最高價 １８５﹒７００ 最低價 １７７﹒２００
成交股數 ７１﹒３８萬股 成交金額 １﹒３億
１０天平均 １９７﹒３４０ 歷史波幅％ ６５﹒４８３
２０天平均 ２０５﹒８７０ 加權平均價 １８１﹒６４４
５０天平均 １９０﹒１１２ ＲＳＩ１４ ４３﹒８０３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入２０３６﹒７２萬元
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
嗶哩嗶哩（０９６２６） １８５﹒７０ ＋５﹒０９
騰訊（００７００） ３２８﹒８０ ＋１﹒１７
快手（０１０２４） ７９﹒５０ ＋１﹒９２
小米（０１８１０） １２﹒８２ ＋２﹒８９
理想汽車（０２０１５） １４９﹒６０ －０﹒９３
美團（０３６９０） １９０﹒４０ ＋６﹒２５
京東集團（０９６１８） ２４３﹒００ ＋２﹒７０
小鵬汽車（０９８６８） １１１﹒３０ －３﹒８０
阿里（０９９８８） １０２﹒４０ ＋０﹒２０
網易（０９９９９） １３５﹒９０ ＋０﹒９７
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動