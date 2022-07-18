《中概異動》嗶哩嗶哩（０９６２６）升逾５％，報１８５﹒７元

《經濟通通訊社１８日專訊》嗶哩嗶哩（０９６２６）升５﹒０９％，報１８５﹒７元，較

ＡＤＲ收市高出３﹒４％，最高價１８５﹒７元，最低價１７７﹒２元；成交７１﹒３８萬股，

成交金額１﹒３億元；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入２０３６﹒７２萬元。現時最

大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額１００５﹒９萬元，加權平均成交價１８２﹒０８６元

；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額１６０５﹒１８萬元，加權平均成交價

１８０﹒７６１元。

現時，恒生指數報２０６９３，升３９５點或１﹒９５％；恒生中國企業指數報７１１２，

升１５４點或２﹒２２％；恒生科技指數報４５１５，升７５點或１﹒７１％；主板成交

４８８﹒４９億元。

上證綜合指數報３２６４，升３６點或１﹒１２％，成交２３９５﹒０２億元人民幣。

深證成份指數報１２４７８，升６７點或０﹒５４％，成交１６３５﹒０７億元人民幣。



基本資料

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現價 １８５﹒７００ 變動 ＋５﹒０９％

最高價 １８５﹒７００ 最低價 １７７﹒２００

成交股數 ７１﹒３８萬股 成交金額 １﹒３億

１０天平均 １９７﹒３４０ 歷史波幅％ ６５﹒４８３

２０天平均 ２０５﹒８７０ 加權平均價 １８１﹒６４４

５０天平均 １９０﹒１１２ ＲＳＩ１４ ４３﹒８０３

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股份狀態：主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入２０３６﹒７２萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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嗶哩嗶哩（０９６２６） １８５﹒７０ ＋５﹒０９

騰訊（００７００） ３２８﹒８０ ＋１﹒１７

快手（０１０２４） ７９﹒５０ ＋１﹒９２

小米（０１８１０） １２﹒８２ ＋２﹒８９

理想汽車（０２０１５） １４９﹒６０ －０﹒９３

美團（０３６９０） １９０﹒４０ ＋６﹒２５

京東集團（０９６１８） ２４３﹒００ ＋２﹒７０

小鵬汽車（０９８６８） １１１﹒３０ －３﹒８０

阿里（０９９８８） １０２﹒４０ ＋０﹒２０

網易（０９９９９） １３５﹒９０ ＋０﹒９７

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（ｅｄ）

