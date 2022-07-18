《中概異動》小米升近３％突破１００天線，報１２﹒８２元

《經濟通通訊社１８日專訊》小米（０１８１０）升２﹒８９％，報１２﹒８２元，較

ＡＤＲ收市高出４﹒８２％，升穿１００天線（１２﹒７７２元），最高價１２﹒８４元，最低

價１２﹒４２元；成交１９９４﹒２８萬股，成交金額２﹒５２億元；主動買沽比率５９：４１

，資金淨主動買入４３５８﹒９１萬元。現時最大淨被動買入券商為ＡＢＮ ＡＭＲＯ

ＣＬＥＡＲＩＮＧ ＨＫ，金額１２２９﹒３１萬元，加權平均成交價１２﹒５９３元；現時最

大淨被動賣出券商為美銀，金額１１００﹒７５萬元，加權平均成交價１２﹒６４３元。

現時，恒生指數報２０７０６，升４０８點或２﹒０１％；恒生中國企業指數報７１１７，

升１５９點或２﹒２９％；恒生科技指數報４５２１，升８１點或１﹒８４％；主板成交

４９３﹒４７億元。

上證綜合指數報３２６５，升３７點或１﹒１５％，成交２４０５﹒７１億元人民幣。

深證成份指數報１２４８８，升７７點或０﹒６２％，成交１６４３﹒９億元人民幣。



基本資料

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現價 １２﹒８２０ 變動 ＋２﹒８９％

最高價 １２﹒８４０ 最低價 １２﹒４２０

成交股數 １９９４﹒２８萬股 成交金額 ２﹒５２億

１０天平均 １２﹒９８４ 歷史波幅％ ５５﹒８８８

２０天平均 １２﹒９２８ 加權平均價 １２﹒６３２

５０天平均 １２﹒１３３ ＲＳＩ１４ ５１﹒３５５

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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入４３５８﹒９１萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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小米（０１８１０） １２﹒８２ ＋２﹒８９

騰訊（００７００） ３２９﹒４０ ＋１﹒３５

快手（０１０２４） ７９﹒５０ ＋１﹒９２

理想汽車（０２０１５） １５０﹒００ －０﹒６６

美團（０３６９０） １９０﹒５０ ＋６﹒３１

京東集團（０９６１８） ２４３﹒００ ＋２﹒７０

小鵬汽車（０９８６８） １１１﹒５０ －３﹒６３

百度（０９８８８） １４０﹒１０ ＋２﹒０４

阿里（０９９８８） １０２﹒３０ ＋０﹒１０

網易（０９９９９） １３６﹒１０ ＋１﹒１１

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（ｅｄ）

