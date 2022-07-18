《中概異動》小米升近３％突破１００天線，報１２﹒８２元

《經濟通通訊社１８日專訊》小米（０１８１０）升２﹒８９％，報１２﹒８２元，較
ＡＤＲ收市高出４﹒８２％，升穿１００天線（１２﹒７７２元），最高價１２﹒８４元，最低
價１２﹒４２元；成交１９９４﹒２８萬股，成交金額２﹒５２億元；主動買沽比率５９：４１
，資金淨主動買入４３５８﹒９１萬元。現時最大淨被動買入券商為ＡＢＮ ＡＭＲＯ
ＣＬＥＡＲＩＮＧ ＨＫ，金額１２２９﹒３１萬元，加權平均成交價１２﹒５９３元；現時最
大淨被動賣出券商為美銀，金額１１００﹒７５萬元，加權平均成交價１２﹒６４３元。
現時，恒生指數報２０７０６，升４０８點或２﹒０１％；恒生中國企業指數報７１１７，
升１５９點或２﹒２９％；恒生科技指數報４５２１，升８１點或１﹒８４％；主板成交
４９３﹒４７億元。
上證綜合指數報３２６５，升３７點或１﹒１５％，成交２４０５﹒７１億元人民幣。
深證成份指數報１２４８８，升７７點或０﹒６２％，成交１６４３﹒９億元人民幣。
基本資料
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現價 １２﹒８２０ 變動 ＋２﹒８９％
最高價 １２﹒８４０ 最低價 １２﹒４２０
成交股數 １９９４﹒２８萬股 成交金額 ２﹒５２億
１０天平均 １２﹒９８４ 歷史波幅％ ５５﹒８８８
２０天平均 １２﹒９２８ 加權平均價 １２﹒６３２
５０天平均 １２﹒１３３ ＲＳＩ１４ ５１﹒３５５
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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入４３５８﹒９１萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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小米（０１８１０） １２﹒８２ ＋２﹒８９
騰訊（００７００） ３２９﹒４０ ＋１﹒３５
快手（０１０２４） ７９﹒５０ ＋１﹒９２
理想汽車（０２０１５） １５０﹒００ －０﹒６６
美團（０３６９０） １９０﹒５０ ＋６﹒３１
京東集團（０９６１８） ２４３﹒００ ＋２﹒７０
小鵬汽車（０９８６８） １１１﹒５０ －３﹒６３
百度（０９８８８） １４０﹒１０ ＋２﹒０４
阿里（０９９８８） １０２﹒３０ ＋０﹒１０
網易（０９９９９） １３６﹒１０ ＋１﹒１１
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（ｅｄ）
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