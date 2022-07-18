《異動股》創科實業升逾３％突破２０天線，報８５﹒０５元

《經濟通通訊社１８日專訊》創科實業（００６６９）升３﹒０３％，報８５﹒０５元，升
穿２０天線（８４﹒７２５元），最高價８５﹒２元，最低價８３﹒２５元；成交６１﹒２４萬
股，成交金額５１５２﹒９萬元；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出５０﹒６４萬元。
現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額２６３﹒１４萬元，加權平均成交價８４﹒１１元；
現時最大淨被動賣出券商為法國巴黎證券，金額１２４﹒５３萬元，加權平均成交價
８３﹒７５３元。
現時，恒生指數報２０７２９，升４３２點或２﹒１３％；恒生中國企業指數報７１２６，
升１６８點或２﹒４２％；恒生科技指數報４５２８，升８７點或１﹒９８％；主板成交
５１２﹒６７億元。
上證綜合指數報３２６５，升３７點或１﹒１６％，成交２４５４﹒２２億元人民幣。
深證成份指數報１２４９２，升８１點或０﹒６６％，成交１６８２﹒７億元人民幣。
基本資料
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現價 ８５﹒０５０ 變動 ＋３﹒０３％
最高價 ８５﹒２００ 最低價 ８３﹒２５０
成交股數 ６１﹒２４萬股 成交金額 ５１５２﹒９萬
１０天平均 ８６﹒０６５ 歷史波幅％ ４１﹒６２６
２０天平均 ８４﹒７２５ 加權平均價 ８４﹒１３６
５０天平均 ９２﹒５７０ ＲＳＩ１４ ４３﹒９０８
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出５０﹒６４萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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創科實業（００６６９） ８５﹒０５０ ＋３﹒０３
中國海外諾信（００４６４） ０﹒３１０ 無升跌
國美零售（００４９３） ０﹒３２５ ＋１﹒５６
海信家電（００９２１） ８﹒８２０ ＋３﹒１６
ＪＳ環球生活（０１６９１） ９﹒４１０ ＋４﹒３２
ＶＥＳＹＮＣ（０２１４８） ５﹒０２０ ＋４﹒５８
泉峰控股（０２２８５） ３８﹒８５０ ＋２﹒５１
友和集團（０２３４７） １﹒５８０ ＋１﹒２８
海爾智家（０６６９０） ２５﹒６００ ＋１﹒５９
思摩爾（０６９６９） ２０﹒０００ －４﹒５３
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（ｅｄ）
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