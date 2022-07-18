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00669 創科實業
即時 按盤價 升87.700 +5.150 (+6.239%)
大手異動

18/07/2022 11:12

《異動股》創科實業升逾３％突破２０天線，報８５﹒０５元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》創科實業（００６６９）升３﹒０３％，報８５﹒０５元，升
穿２０天線（８４﹒７２５元），最高價８５﹒２元，最低價８３﹒２５元；成交６１﹒２４萬
股，成交金額５１５２﹒９萬元；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出５０﹒６４萬元。
現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額２６３﹒１４萬元，加權平均成交價８４﹒１１元；
現時最大淨被動賣出券商為法國巴黎證券，金額１２４﹒５３萬元，加權平均成交價
８３﹒７５３元。
　　現時，恒生指數報２０７２９，升４３２點或２﹒１３％；恒生中國企業指數報７１２６，
升１６８點或２﹒４２％；恒生科技指數報４５２８，升８７點或１﹒９８％；主板成交
５１２﹒６７億元。
　　上證綜合指數報３２６５，升３７點或１﹒１６％，成交２４５４﹒２２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４９２，升８１點或０﹒６６％，成交１６８２﹒７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　８５﹒０５０　變動　　　　　＋３﹒０３％
　　最高價　　　　８５﹒２００　最低價　　　　８３﹒２５０
　　成交股數　　６１﹒２４萬股　成交金額　　５１５２﹒９萬
　　１０天平均　　８６﹒０６５　歷史波幅％　　４１﹒６２６
　　２０天平均　　８４﹒７２５　加權平均價　　８４﹒１３６
　　５０天平均　　９２﹒５７０　ＲＳＩ１４　　４３﹒９０８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出５０﹒６４萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　創科實業（００６６９）　　　８５﹒０５０　＋３﹒０３
　　中國海外諾信（００４６４）　　０﹒３１０　　　無升跌
　　國美零售（００４９３）　　　　０﹒３２５　＋１﹒５６
　　海信家電（００９２１）　　　　８﹒８２０　＋３﹒１６
　　ＪＳ環球生活（０１６９１）　　９﹒４１０　＋４﹒３２
　　ＶＥＳＹＮＣ（０２１４８）　　５﹒０２０　＋４﹒５８
　　泉峰控股（０２２８５）　　　３８﹒８５０　＋２﹒５１
　　友和集團（０２３４７）　　　　１﹒５８０　＋１﹒２８
　　海爾智家（０６６９０）　　　２５﹒６００　＋１﹒５９
　　思摩爾（０６９６９）　　　　２０﹒０００　－４﹒５３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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