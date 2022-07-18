《異動股》創科實業升逾３％突破２０天線，報８５﹒０５元

《經濟通通訊社１８日專訊》創科實業（００６６９）升３﹒０３％，報８５﹒０５元，升

穿２０天線（８４﹒７２５元），最高價８５﹒２元，最低價８３﹒２５元；成交６１﹒２４萬

股，成交金額５１５２﹒９萬元；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出５０﹒６４萬元。

現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額２６３﹒１４萬元，加權平均成交價８４﹒１１元；

現時最大淨被動賣出券商為法國巴黎證券，金額１２４﹒５３萬元，加權平均成交價

８３﹒７５３元。

現時，恒生指數報２０７２９，升４３２點或２﹒１３％；恒生中國企業指數報７１２６，

升１６８點或２﹒４２％；恒生科技指數報４５２８，升８７點或１﹒９８％；主板成交

５１２﹒６７億元。

上證綜合指數報３２６５，升３７點或１﹒１６％，成交２４５４﹒２２億元人民幣。

深證成份指數報１２４９２，升８１點或０﹒６６％，成交１６８２﹒７億元人民幣。



基本資料

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現價 ８５﹒０５０ 變動 ＋３﹒０３％

最高價 ８５﹒２００ 最低價 ８３﹒２５０

成交股數 ６１﹒２４萬股 成交金額 ５１５２﹒９萬

１０天平均 ８６﹒０６５ 歷史波幅％ ４１﹒６２６

２０天平均 ８４﹒７２５ 加權平均價 ８４﹒１３６

５０天平均 ９２﹒５７０ ＲＳＩ１４ ４３﹒９０８

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出５０﹒６４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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創科實業（００６６９） ８５﹒０５０ ＋３﹒０３

中國海外諾信（００４６４） ０﹒３１０ 無升跌

國美零售（００４９３） ０﹒３２５ ＋１﹒５６

海信家電（００９２１） ８﹒８２０ ＋３﹒１６

ＪＳ環球生活（０１６９１） ９﹒４１０ ＋４﹒３２

ＶＥＳＹＮＣ（０２１４８） ５﹒０２０ ＋４﹒５８

泉峰控股（０２２８５） ３８﹒８５０ ＋２﹒５１

友和集團（０２３４７） １﹒５８０ ＋１﹒２８

海爾智家（０６６９０） ２５﹒６００ ＋１﹒５９

思摩爾（０６９６９） ２０﹒０００ －４﹒５３

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（ｅｄ）

