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09618 京東集團－ＳＷ
即時 按盤價 升244.000 +7.400 (+3.128%)
大手異動

18/07/2022 11:16

《中概異動》京東集團升近３％突破１０天線，報２４３﹒４元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》京東集團（０９６１８）升２﹒８７％，報２４３﹒４元，較
ＡＤＲ收市高出２﹒９１％，升穿１０天線（２４３﹒０６元），最高價２４３﹒８元，最低價
２３４﹒６元；成交１４１﹒３５萬股，成交金額３﹒３７億元；主動買沽比率６４：３６，資
金淨主動買入８０３２﹒７１萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額９０１﹒４７萬
元，加權平均成交價２３９﹒４４元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額２７７２﹒５６萬
元，加權平均成交價２３８﹒６３２元。
　　據內媒１５日報道，ＬＶＭＨ集團旗下又一時尚品牌ＦＥＮＤＩ入駐京東，開設ＦＥＮＤＩ
京東官方旗艦店，至此，京東已成為首家與ＬＶＭＨ集團旗下九大頂級時尚品牌全面合作企業。
此前，ＬＯＵＩＳ　ＶＵＩＴＴＯＮ、ＤＩＯＲ、ＢＶＬＧＡＲＩ、ＣＥＬＩＮＥ、ＬＯＥＷＥ
、ＧＩＶＥＮＣＨＹ、ＢＥＲＬＵＴＩ、ＲＩＭＯＷＡ已通過多種模式入駐京東。
　　現時，恒生指數報２０７５９，升４６１點或２﹒２８％；恒生中國企業指數報７１３７，
升１７８點或２﹒５７％；恒生科技指數報４５３４，升９３點或２﹒１１％；主板成交
５３０﹒１７億元。
　　上證綜合指數報３２６６，升３８點或１﹒２％，成交２４９８﹒５５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５０６，升９５點或０﹒７７％，成交１７１８﹒５７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　２４３﹒４００　變動　　　　　＋２﹒８７％
　　最高價　　　　２４３﹒８００　最低價　　　２３４﹒６００
　　成交股數　　１４１﹒３５萬股　成交金額　　　　３﹒３７億
　　１０天平均　　２４３﹒０６０　歷史波幅％　　５３﹒７６６
　　２０天平均　　２４８﹒３５０　加權平均價　２３８﹒４９０
　　５０天平均　　２３２﹒２６７　ＲＳＩ１４　　５０﹒３６５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入８０３２﹒７１萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　京東集團（０９６１８）　２４３﹒４０　＋２﹒８７
　　騰訊（００７００）　　　３２９﹒００　＋１﹒２３
　　快手（０１０２４）　　　　８０﹒４０　＋３﹒０８
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒８６　＋３﹒２１
　　理想汽車（０２０１５）　１５０﹒７０　－０﹒２０
　　美團（０３６９０）　　　１９１﹒００　＋６﹒５８
　　小鵬汽車（０９８６８）　１１２﹒３０　－２﹒９４
　　百度（０９８８８）　　　１４０﹒３０　＋２﹒１８
　　阿里（０９９８８）　　　１０３﹒１０　＋０﹒８８
　　網易（０９９９９）　　　１３６﹒３０　＋１﹒２６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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