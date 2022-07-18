《中概異動》京東集團升近３％突破１０天線，報２４３﹒４元

《經濟通通訊社１８日專訊》京東集團（０９６１８）升２﹒８７％，報２４３﹒４元，較

ＡＤＲ收市高出２﹒９１％，升穿１０天線（２４３﹒０６元），最高價２４３﹒８元，最低價

２３４﹒６元；成交１４１﹒３５萬股，成交金額３﹒３７億元；主動買沽比率６４：３６，資

金淨主動買入８０３２﹒７１萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額９０１﹒４７萬

元，加權平均成交價２３９﹒４４元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額２７７２﹒５６萬

元，加權平均成交價２３８﹒６３２元。

據內媒１５日報道，ＬＶＭＨ集團旗下又一時尚品牌ＦＥＮＤＩ入駐京東，開設ＦＥＮＤＩ

京東官方旗艦店，至此，京東已成為首家與ＬＶＭＨ集團旗下九大頂級時尚品牌全面合作企業。

此前，ＬＯＵＩＳ ＶＵＩＴＴＯＮ、ＤＩＯＲ、ＢＶＬＧＡＲＩ、ＣＥＬＩＮＥ、ＬＯＥＷＥ

、ＧＩＶＥＮＣＨＹ、ＢＥＲＬＵＴＩ、ＲＩＭＯＷＡ已通過多種模式入駐京東。

現時，恒生指數報２０７５９，升４６１點或２﹒２８％；恒生中國企業指數報７１３７，

升１７８點或２﹒５７％；恒生科技指數報４５３４，升９３點或２﹒１１％；主板成交

５３０﹒１７億元。

上證綜合指數報３２６６，升３８點或１﹒２％，成交２４９８﹒５５億元人民幣。

深證成份指數報１２５０６，升９５點或０﹒７７％，成交１７１８﹒５７億元人民幣。



基本資料

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現價 ２４３﹒４００ 變動 ＋２﹒８７％

最高價 ２４３﹒８００ 最低價 ２３４﹒６００

成交股數 １４１﹒３５萬股 成交金額 ３﹒３７億

１０天平均 ２４３﹒０６０ 歷史波幅％ ５３﹒７６６

２０天平均 ２４８﹒３５０ 加權平均價 ２３８﹒４９０

５０天平均 ２３２﹒２６７ ＲＳＩ１４ ５０﹒３６５

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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入８０３２﹒７１萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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京東集團（０９６１８） ２４３﹒４０ ＋２﹒８７

騰訊（００７００） ３２９﹒００ ＋１﹒２３

快手（０１０２４） ８０﹒４０ ＋３﹒０８

小米（０１８１０） １２﹒８６ ＋３﹒２１

理想汽車（０２０１５） １５０﹒７０ －０﹒２０

美團（０３６９０） １９１﹒００ ＋６﹒５８

小鵬汽車（０９８６８） １１２﹒３０ －２﹒９４

百度（０９８８８） １４０﹒３０ ＋２﹒１８

阿里（０９９８８） １０３﹒１０ ＋０﹒８８

網易（０９９９９） １３６﹒３０ ＋１﹒２６

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（ｐｃ）

