《中概異動》京東集團升近３％突破１０天線，報２４３﹒４元

《經濟通通訊社１８日專訊》京東集團（０９６１８）升２﹒８７％，報２４３﹒４元，較
ＡＤＲ收市高出２﹒９１％，升穿１０天線（２４３﹒０６元），最高價２４３﹒８元，最低價
２３４﹒６元；成交１４１﹒３５萬股，成交金額３﹒３７億元；主動買沽比率６４：３６，資
金淨主動買入８０３２﹒７１萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額９０１﹒４７萬
元，加權平均成交價２３９﹒４４元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額２７７２﹒５６萬
元，加權平均成交價２３８﹒６３２元。
據內媒１５日報道，ＬＶＭＨ集團旗下又一時尚品牌ＦＥＮＤＩ入駐京東，開設ＦＥＮＤＩ
京東官方旗艦店，至此，京東已成為首家與ＬＶＭＨ集團旗下九大頂級時尚品牌全面合作企業。
此前，ＬＯＵＩＳ ＶＵＩＴＴＯＮ、ＤＩＯＲ、ＢＶＬＧＡＲＩ、ＣＥＬＩＮＥ、ＬＯＥＷＥ
、ＧＩＶＥＮＣＨＹ、ＢＥＲＬＵＴＩ、ＲＩＭＯＷＡ已通過多種模式入駐京東。
現時，恒生指數報２０７５９，升４６１點或２﹒２８％；恒生中國企業指數報７１３７，
升１７８點或２﹒５７％；恒生科技指數報４５３４，升９３點或２﹒１１％；主板成交
５３０﹒１７億元。
上證綜合指數報３２６６，升３８點或１﹒２％，成交２４９８﹒５５億元人民幣。
深證成份指數報１２５０６，升９５點或０﹒７７％，成交１７１８﹒５７億元人民幣。
基本資料
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現價 ２４３﹒４００ 變動 ＋２﹒８７％
最高價 ２４３﹒８００ 最低價 ２３４﹒６００
成交股數 １４１﹒３５萬股 成交金額 ３﹒３７億
１０天平均 ２４３﹒０６０ 歷史波幅％ ５３﹒７６６
２０天平均 ２４８﹒３５０ 加權平均價 ２３８﹒４９０
５０天平均 ２３２﹒２６７ ＲＳＩ１４ ５０﹒３６５
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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入８０３２﹒７１萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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京東集團（０９６１８） ２４３﹒４０ ＋２﹒８７
騰訊（００７００） ３２９﹒００ ＋１﹒２３
快手（０１０２４） ８０﹒４０ ＋３﹒０８
小米（０１８１０） １２﹒８６ ＋３﹒２１
理想汽車（０２０１５） １５０﹒７０ －０﹒２０
美團（０３６９０） １９１﹒００ ＋６﹒５８
小鵬汽車（０９８６８） １１２﹒３０ －２﹒９４
百度（０９８８８） １４０﹒３０ ＋２﹒１８
阿里（０９９８８） １０３﹒１０ ＋０﹒８８
網易（０９９９９） １３６﹒３０ ＋１﹒２６
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（ｐｃ）
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