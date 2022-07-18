《異動股》建業地產升逾８％突破５０天線，報０﹒６５元

《經濟通通訊社１８日專訊》建業地產（００８３２）升８﹒３３％，報０﹒６５元，升穿
５０天線（０﹒６３９元），最高價０﹒６６元，最低價０﹒５９元；成交５６５﹒８萬股，成
交金額３５７﹒０４萬元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入１１８﹒６５萬元。現時
最大淨被動買入券商為摩根大通，金額１４﹒７７萬元，加權平均成交價０﹒６３元；現時最大
淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額４２﹒６１萬元，加權平均成交價０﹒６３元。以現價計
，該股暫連升２日，累計升幅１４﹒０４％。
現時，恒生指數報２０７５２，升４５５點或２﹒２４％；恒生中國企業指數報７１３２，
升１７４點或２﹒５１％；恒生科技指數報４５３２，升９２點或２﹒０７％；主板成交
５３２﹒９７億元。
上證綜合指數報３２６７，升３９點或１﹒２１％，成交２５１０﹒６８億元人民幣。
深證成份指數報１２５０６，升９５點或０﹒７７％，成交１７２６﹒１１億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒６５０ 變動 ＋８﹒３３％
最高價 ０﹒６６０ 最低價 ０﹒５９０
成交股數 ５６５﹒８萬股 成交金額 ３５７﹒０４萬
１０天平均 ０﹒６２５ 歷史波幅％ ５５﹒８９３
２０天平均 ０﹒６７３ 加權平均價 ０﹒６３１
５０天平均 ０﹒６３９ ＲＳＩ１４ ４９﹒９１７
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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入１１８﹒６５萬元；暫連
升２日，累計升幅１４﹒０４％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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建業地產（００８３２） ０﹒６５ ＋８﹒３３
新地（０００１６） ９２﹒８５ ＋１﹒３６
中海外（００６８８） ２３﹒１０ ＋４﹒０５
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒４９ ＋６﹒８７
龍湖（００９６０） ２９﹒７０ ＋６﹒０７
潤地（０１１０９） ３４﹒８０ ＋４﹒１９
長實（０１１１３） ５６﹒１５ ＋１﹒５４
碧桂園（０２００７） ３﹒５９ ＋８﹒４６
萬科企業（０２２０２） １６﹒０４ ＋２﹒４３
綠城（０３９００） １６﹒６０ ＋６﹒４１
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（ｅｄ）
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