《異動股》建業地產升逾８％突破５０天線，報０﹒６５元

《經濟通通訊社１８日專訊》建業地產（００８３２）升８﹒３３％，報０﹒６５元，升穿

５０天線（０﹒６３９元），最高價０﹒６６元，最低價０﹒５９元；成交５６５﹒８萬股，成

交金額３５７﹒０４萬元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入１１８﹒６５萬元。現時

最大淨被動買入券商為摩根大通，金額１４﹒７７萬元，加權平均成交價０﹒６３元；現時最大

淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額４２﹒６１萬元，加權平均成交價０﹒６３元。以現價計

，該股暫連升２日，累計升幅１４﹒０４％。

現時，恒生指數報２０７５２，升４５５點或２﹒２４％；恒生中國企業指數報７１３２，

升１７４點或２﹒５１％；恒生科技指數報４５３２，升９２點或２﹒０７％；主板成交

５３２﹒９７億元。

上證綜合指數報３２６７，升３９點或１﹒２１％，成交２５１０﹒６８億元人民幣。

深證成份指數報１２５０６，升９５點或０﹒７７％，成交１７２６﹒１１億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒６５０ 變動 ＋８﹒３３％

最高價 ０﹒６６０ 最低價 ０﹒５９０

成交股數 ５６５﹒８萬股 成交金額 ３５７﹒０４萬

１０天平均 ０﹒６２５ 歷史波幅％ ５５﹒８９３

２０天平均 ０﹒６７３ 加權平均價 ０﹒６３１

５０天平均 ０﹒６３９ ＲＳＩ１４ ４９﹒９１７

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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入１１８﹒６５萬元；暫連

升２日，累計升幅１４﹒０４％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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建業地產（００８３２） ０﹒６５ ＋８﹒３３

新地（０００１６） ９２﹒８５ ＋１﹒３６

中海外（００６８８） ２３﹒１０ ＋４﹒０５

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒４９ ＋６﹒８７

龍湖（００９６０） ２９﹒７０ ＋６﹒０７

潤地（０１１０９） ３４﹒８０ ＋４﹒１９

長實（０１１１３） ５６﹒１５ ＋１﹒５４

碧桂園（０２００７） ３﹒５９ ＋８﹒４６

萬科企業（０２２０２） １６﹒０４ ＋２﹒４３

綠城（０３９００） １６﹒６０ ＋６﹒４１

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（ｅｄ）

