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00832 建業地產
即時 按盤價 升0.650 +0.050 (+8.333%)
大手異動

18/07/2022 11:17

《異動股》建業地產升逾８％突破５０天線，報０﹒６５元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》建業地產（００８３２）升８﹒３３％，報０﹒６５元，升穿
５０天線（０﹒６３９元），最高價０﹒６６元，最低價０﹒５９元；成交５６５﹒８萬股，成
交金額３５７﹒０４萬元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入１１８﹒６５萬元。現時
最大淨被動買入券商為摩根大通，金額１４﹒７７萬元，加權平均成交價０﹒６３元；現時最大
淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額４２﹒６１萬元，加權平均成交價０﹒６３元。以現價計
，該股暫連升２日，累計升幅１４﹒０４％。
　　現時，恒生指數報２０７５２，升４５５點或２﹒２４％；恒生中國企業指數報７１３２，
升１７４點或２﹒５１％；恒生科技指數報４５３２，升９２點或２﹒０７％；主板成交
５３２﹒９７億元。
　　上證綜合指數報３２６７，升３９點或１﹒２１％，成交２５１０﹒６８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５０６，升９５點或０﹒７７％，成交１７２６﹒１１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　０﹒６５０　變動　　　　　＋８﹒３３％
　　最高價　　　　　０﹒６６０　最低價　　　　　０﹒５９０
　　成交股數　　５６５﹒８萬股　成交金額　　３５７﹒０４萬
　　１０天平均　　　０﹒６２５　歷史波幅％　　５５﹒８９３
　　２０天平均　　　０﹒６７３　加權平均價　　　０﹒６３１
　　５０天平均　　　０﹒６３９　ＲＳＩ１４　　４９﹒９１７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入１１８﹒６５萬元；暫連
升２日，累計升幅１４﹒０４％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　建業地產（００８３２）　　　　０﹒６５　＋８﹒３３
　　新地（０００１６）　　　　　９２﹒８５　＋１﹒３６
　　中海外（００６８８）　　　　２３﹒１０　＋４﹒０５
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒４９　＋６﹒８７
　　龍湖（００９６０）　　　　　２９﹒７０　＋６﹒０７
　　潤地（０１１０９）　　　　　３４﹒８０　＋４﹒１９
　　長實（０１１１３）　　　　　５６﹒１５　＋１﹒５４
　　碧桂園（０２００７）　　　　　３﹒５９　＋８﹒４６
　　萬科企業（０２２０２）　　　１６﹒０４　＋２﹒４３
　　綠城（０３９００）　　　　　１６﹒６０　＋６﹒４１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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