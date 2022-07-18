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00883 中國海洋石油
即時 按盤價 升9.850 +0.530 (+5.687%)
大手異動

18/07/2022 11:21

《異動股》中海油（００８８３）升近５％，報９﹒７７元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中海油（００８８３）升４﹒８３％，報９﹒７７元，最高價
９﹒７９元，最低價９﹒４３元；成交５０７５﹒０６萬股，成交金額４﹒８８億元；主動買沽
比率６９：３１，資金淨主動買入１﹒８４億元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額
１２４９﹒９６萬元，加權平均成交價９﹒６８２元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息
，金額４７２６﹒９９萬元，加權平均成交價９﹒５８７元。
　　現時，恒生指數報２０７７２，升４７５點或２﹒３４％；恒生中國企業指數報７１４１，
升１８３點或２﹒６４％；恒生科技指數報４５４４，升１０４點或２﹒３５％；主板成交
５４８﹒６億元。
　　上證綜合指數報３２６６，升３８點或１﹒１９％，成交２５５５﹒５８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５００，升８９點或０﹒７２％，成交１７５８﹒３７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　９﹒７７０　變動　　　　＋４﹒８３％
　　最高價　　　　　　　９﹒７９０　最低價　　　　９﹒４３０
　　成交股數　　５０７５﹒０６萬股　成交金額　　　４﹒８８億
　　１０天平均　　　　　９﹒７８１　歷史波幅％　３２﹒７６０
　　２０天平均　　　　　９﹒９７７　加權平均價　　９﹒６１６
　　５０天平均　　　　１０﹒２３３　ＲＳＩ１４　４４﹒１７７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入１﹒８４億元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中海油（００８８３）　　　　９﹒７７０　＋４﹒８３
　　上石化（００３３８）　　　　１﹒２７０　　　無升跌
　　中石化（００３８６）　　　　３﹒５２０　＋２﹒９２
　　中石油（００８５７）　　　　３﹒６００　＋４﹒０５
　　中石化油服（０１０３３）　　０﹒５７０　＋３﹒６４
　　中煉化（０２３８６）　　　　３﹒４２０　＋０﹒５９
　　中海油服（０２８８３）　　　７﹒３１０　＋４﹒７３
　　Ｆ三星原油期（０３１７５）　７﹒２７５　＋２﹒９０
　　安東油田（０３３３７）　　　０﹒４２０　＋２﹒４４
　　中海油化（０３９８３）　　　２﹒１００　＋３﹒９６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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