《異動股》中海油（００８８３）升近５％，報９﹒７７元

《經濟通通訊社１８日專訊》中海油（００８８３）升４﹒８３％，報９﹒７７元，最高價

９﹒７９元，最低價９﹒４３元；成交５０７５﹒０６萬股，成交金額４﹒８８億元；主動買沽

比率６９：３１，資金淨主動買入１﹒８４億元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額

１２４９﹒９６萬元，加權平均成交價９﹒６８２元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息

，金額４７２６﹒９９萬元，加權平均成交價９﹒５８７元。

現時，恒生指數報２０７７２，升４７５點或２﹒３４％；恒生中國企業指數報７１４１，

升１８３點或２﹒６４％；恒生科技指數報４５４４，升１０４點或２﹒３５％；主板成交

５４８﹒６億元。

上證綜合指數報３２６６，升３８點或１﹒１９％，成交２５５５﹒５８億元人民幣。

深證成份指數報１２５００，升８９點或０﹒７２％，成交１７５８﹒３７億元人民幣。



基本資料

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現價 ９﹒７７０ 變動 ＋４﹒８３％

最高價 ９﹒７９０ 最低價 ９﹒４３０

成交股數 ５０７５﹒０６萬股 成交金額 ４﹒８８億

１０天平均 ９﹒７８１ 歷史波幅％ ３２﹒７６０

２０天平均 ９﹒９７７ 加權平均價 ９﹒６１６

５０天平均 １０﹒２３３ ＲＳＩ１４ ４４﹒１７７

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股份狀態：主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入１﹒８４億元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中海油（００８８３） ９﹒７７０ ＋４﹒８３

上石化（００３３８） １﹒２７０ 無升跌

中石化（００３８６） ３﹒５２０ ＋２﹒９２

中石油（００８５７） ３﹒６００ ＋４﹒０５

中石化油服（０１０３３） ０﹒５７０ ＋３﹒６４

中煉化（０２３８６） ３﹒４２０ ＋０﹒５９

中海油服（０２８８３） ７﹒３１０ ＋４﹒７３

Ｆ三星原油期（０３１７５） ７﹒２７５ ＋２﹒９０

安東油田（０３３３７） ０﹒４２０ ＋２﹒４４

中海油化（０３９８３） ２﹒１００ ＋３﹒９６

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（ｅｄ）

