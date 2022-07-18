《異動股》中海油（００８８３）升近５％，報９﹒７７元

《經濟通通訊社１８日專訊》中海油（００８８３）升４﹒８３％，報９﹒７７元，最高價
９﹒７９元，最低價９﹒４３元；成交５０７５﹒０６萬股，成交金額４﹒８８億元；主動買沽
比率６９：３１，資金淨主動買入１﹒８４億元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額
１２４９﹒９６萬元，加權平均成交價９﹒６８２元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息
，金額４７２６﹒９９萬元，加權平均成交價９﹒５８７元。
現時，恒生指數報２０７７２，升４７５點或２﹒３４％；恒生中國企業指數報７１４１，
升１８３點或２﹒６４％；恒生科技指數報４５４４，升１０４點或２﹒３５％；主板成交
５４８﹒６億元。
上證綜合指數報３２６６，升３８點或１﹒１９％，成交２５５５﹒５８億元人民幣。
深證成份指數報１２５００，升８９點或０﹒７２％，成交１７５８﹒３７億元人民幣。
基本資料
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現價 ９﹒７７０ 變動 ＋４﹒８３％
最高價 ９﹒７９０ 最低價 ９﹒４３０
成交股數 ５０７５﹒０６萬股 成交金額 ４﹒８８億
１０天平均 ９﹒７８１ 歷史波幅％ ３２﹒７６０
２０天平均 ９﹒９７７ 加權平均價 ９﹒６１６
５０天平均 １０﹒２３３ ＲＳＩ１４ ４４﹒１７７
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股份狀態：主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入１﹒８４億元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中海油（００８８３） ９﹒７７０ ＋４﹒８３
上石化（００３３８） １﹒２７０ 無升跌
中石化（００３８６） ３﹒５２０ ＋２﹒９２
中石油（００８５７） ３﹒６００ ＋４﹒０５
中石化油服（０１０３３） ０﹒５７０ ＋３﹒６４
中煉化（０２３８６） ３﹒４２０ ＋０﹒５９
中海油服（０２８８３） ７﹒３１０ ＋４﹒７３
Ｆ三星原油期（０３１７５） ７﹒２７５ ＋２﹒９０
安東油田（０３３３７） ０﹒４２０ ＋２﹒４４
中海油化（０３９８３） ２﹒１００ ＋３﹒９６
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（ｅｄ）
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