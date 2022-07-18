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00857 中國石油股份
即時 按盤價 升3.610 +0.150 (+4.335%)
大手異動

18/07/2022 09:30

《異動股》中石油（００８５７）開升逾１％，料中期多賺最少五成

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中石油（００８５７）Ｈ股現價升１﹒４５％，報３﹒５１元
，該股成交約９２０萬股，涉資３１７８萬元。Ａ股（滬：６０１８５７）現價５﹒０６元人民
幣，升０﹒０５元人民幣，或升１％，成交１２６８萬元人民幣，涉及２５１萬股。現價Ａ股對
Ｈ股呈溢價６７﹒６７％。
　　中國石油公布，按照中國企業會計準則，預計今年上半年淨利潤按年增加介乎２６５億至
３２０億人民幣，增長５０％到６０％；以去年上半年純利５３０﹒３６億人民幣計，今年上半
年純利介乎約７９５億至８５０億人民幣。
　　集團指，公司加大油氣勘探開發力度，積極推進增儲上產，堅持提質增效和低成本發展，以
及國際油價上漲，原油、天然氣產銷量同比增長。上年同期歸屬於公司股東的淨利潤為
５３０﹒３６億人民幣。
　
＊油股造好＊
　
　　上周五紐約期油升１﹒９％或１﹒８１美元，收報每桶９７﹒５９美元；布蘭特期油升
２﹒１％或２﹒０６美元，收報每桶１０１﹒１６美元。三桶油高開；中石化（００３８６）開
升１﹒１７％，報３﹒４６元；中海油（００８８３）開升１﹒６１％，報９﹒４７元。
　　現時，恒生指數報２０４７９，升１８１點或升０﹒９０％，主板成交２６﹒４０億元。國
企指數報７０１６，升５８點或升０﹒８３％。恒生科技指數報４４５４，升１４點或升
０﹒３３％。
　　即月期指新報２０４９１，升２０９點，高水１１點。即月國指期貨報７０２８，升８０點
，高水１２點。即月科指期貨新報４４７０，升２８點，高水１０點。
　　上證綜合指數報３２３５，升７點或升０﹒２２％，成交２６﹒７７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４５６，升４５點或升０﹒３６％，成交４９﹒７４億元人民幣。
　
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中石油（００８５７）　３﹒５１元　升１﹒４５％
　　中石化（００３８６）　３﹒４６元　升１﹒１７％
　　中海油（００８８３）　９﹒４７元　升１﹒６１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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