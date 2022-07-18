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09988 阿里巴巴－ＳＷ
即時 按盤價 升103.900 +1.700 (+1.663%)
大手異動

18/07/2022 09:41

《中概異動》阿里跌逾１％領跌科技股，人行罰滴滴４２７萬人幣

　　《經濟通通訊社１８日專訊》阿里（０９９８８）現價跌１﹒８６％，報１００﹒３元，以
現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅７﹒７３％。該股成交約６９２萬股，涉資６﹒９８億元。
　　人民銀行營業管理部１５日發布行政處罰信息公示顯示，北京滴滴支付技術有限公司因上傳
交易信息錯誤，未落實交易信息真實、完整、可追溯的要求；未嚴格落實客戶身份實名制要求，
未按規定開展法人開戶意願核實工作；違規設置收單結算帳戶；為金融企業或從事金融業務的企
業開立支付帳戶等違法行為，被處以警告，並罰款４２７萬元人民幣。
　
＊科技股向淡惟美團造好＊
　
　　一眾科技股向淡；騰訊（００７００）跌０﹒９８％，報３２１﹒８元，以現價計，該股暫
連跌６日，累計跌幅８﹒７４％；網易（０９９９９）跌０﹒８２％，報１３３﹒５元，以現價
計，該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒０５％；京東集團（０９６１８）跌０﹒２５％，報２３６
元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅３﹒２８％；百度（０９８８８）跌１﹒０９％，報
１３５﹒８元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒８９％；惟美團（０３６９０）獨領
風騷造好，現升３﹒７９％，報１８６元。
　　現時，恒生指數報２０３３２，升３４點或升０﹒１７％，主板成交１２２﹒０８億元。國
企指數報６９７３，升１５點或升０﹒２２％。恒生科技指數報４４０５，跌３５點或跌
０﹒７９％。
　　即月期指新報２０３２４，升４２點，低水８點。即月國指期貨報６９７４，升２６點，平
水。即月科指期貨新報４４０９，跌３３點，高水５點。
　　上證綜合指數報３２３２，升３點或升０﹒１２％，成交５５７﹒１４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３３８，跌７２點或跌０﹒５９％，成交８５１﹒６８億元人民幣。
　
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里（０９９８８）　　　１００﹒３０元　跌１﹒８６％
　　騰訊（００７００）　　　３２１﹒８０元　跌０﹒９８％
　　美團（０３６９０）　　　１８６﹒００元　升３﹒７９％
　　網易（０９９９９）　　　１３３﹒５０元　跌０﹒８２％
　　京東集團（０９６１８）　２３６﹒００元　跌０﹒２５％
　　百度（０９８８８）　　　１３５﹒８０元　跌１﹒０９％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１７８﹒２０元　升０﹒８５％
　　商湯（０００２０）　　　　　２﹒１２元　跌１﹒８５％
　　金蝶（００２６８）　　　　１６﹒３６元　跌５﹒３２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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