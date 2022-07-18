《中概異動》阿里跌逾１％領跌科技股，人行罰滴滴４２７萬人幣

《經濟通通訊社１８日專訊》阿里（０９９８８）現價跌１﹒８６％，報１００﹒３元，以
現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅７﹒７３％。該股成交約６９２萬股，涉資６﹒９８億元。
人民銀行營業管理部１５日發布行政處罰信息公示顯示，北京滴滴支付技術有限公司因上傳
交易信息錯誤，未落實交易信息真實、完整、可追溯的要求；未嚴格落實客戶身份實名制要求，
未按規定開展法人開戶意願核實工作；違規設置收單結算帳戶；為金融企業或從事金融業務的企
業開立支付帳戶等違法行為，被處以警告，並罰款４２７萬元人民幣。
＊科技股向淡惟美團造好＊
一眾科技股向淡；騰訊（００７００）跌０﹒９８％，報３２１﹒８元，以現價計，該股暫
連跌６日，累計跌幅８﹒７４％；網易（０９９９９）跌０﹒８２％，報１３３﹒５元，以現價
計，該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒０５％；京東集團（０９６１８）跌０﹒２５％，報２３６
元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅３﹒２８％；百度（０９８８８）跌１﹒０９％，報
１３５﹒８元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒８９％；惟美團（０３６９０）獨領
風騷造好，現升３﹒７９％，報１８６元。
現時，恒生指數報２０３３２，升３４點或升０﹒１７％，主板成交１２２﹒０８億元。國
企指數報６９７３，升１５點或升０﹒２２％。恒生科技指數報４４０５，跌３５點或跌
０﹒７９％。
即月期指新報２０３２４，升４２點，低水８點。即月國指期貨報６９７４，升２６點，平
水。即月科指期貨新報４４０９，跌３３點，高水５點。
上證綜合指數報３２３２，升３點或升０﹒１２％，成交５５７﹒１４億元人民幣。
深證成份指數報１２３３８，跌７２點或跌０﹒５９％，成交８５１﹒６８億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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阿里（０９９８８） １００﹒３０元 跌１﹒８６％
騰訊（００７００） ３２１﹒８０元 跌０﹒９８％
美團（０３６９０） １８６﹒００元 升３﹒７９％
網易（０９９９９） １３３﹒５０元 跌０﹒８２％
京東集團（０９６１８） ２３６﹒００元 跌０﹒２５％
百度（０９８８８） １３５﹒８０元 跌１﹒０９％
嗶哩嗶哩（０９６２６） １７８﹒２０元 升０﹒８５％
商湯（０００２０） ２﹒１２元 跌１﹒８５％
金蝶（００２６８） １６﹒３６元 跌５﹒３２％
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（ｈｃ）
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