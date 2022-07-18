《異動股》華能國電（００９０２）開跌逾２％，料中期虧損收窄

《經濟通通訊社１８日專訊》華能國電（００９０２）現價跌２﹒５５％，報３﹒８２元，

以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１０﹒１２％。該股成交約３４０萬股，涉資１２９９萬

元。

華能國電公布，預期截至６月３０日止中期虧損介乎２７億至３２﹒４億人民幣，比去年同

期虧損約４３億人民幣有所收窄。

該集團指，扣除非經常性損益之虧損３５億至４０﹒４億人民幣，去年同期虧損約

３８﹒６８億人民幣。該集團指，業績預虧主因燃料價格同比大幅上漲影響燃料成本增加。今年

以來，該集團量價統籌，不斷加大電力批發市場與零售市場協同、中長期交易和現貨交易協同力

度，鞏固提升綜合電價水平，上半年內地各運行電廠平均上網結算電價同比上漲２０﹒７０％。

現時，恒生指數報２０４７９，升１８１點或升０﹒９０％，主板成交２６﹒４０億元。國

企指數報７０１６，升５８點或升０﹒８３％。恒生科技指數報４４５４，升１４點或升

０﹒３３％。

即月期指新報２０４７５，升１９３點，低水５點。即月國指期貨報７０２０，升７２點，

高水４點。即月科指期貨新報４４６１，升１９點，高水１０點。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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華能國電（００９０２） ３﹒８２元 跌２﹒５５％

龍源電力（００９１６） １３﹒８２元 升１﹒１７％

華潤燃氣（０１１９３） ３５﹒１０元 跌０﹒４３％

大唐發電（００９９１） １﹒４６元 升２﹒１０％

潤電（００８３６） １５﹒６２元 無升跌

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（ｈｃ）

