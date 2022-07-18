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00902 華能國際電力股份
即時 按盤價 跌3.910 -0.010 (-0.255%)
大手異動

18/07/2022 09:28

《異動股》華能國電（００９０２）開跌逾２％，料中期虧損收窄

　　《經濟通通訊社１８日專訊》華能國電（００９０２）現價跌２﹒５５％，報３﹒８２元，
以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１０﹒１２％。該股成交約３４０萬股，涉資１２９９萬
元。
　　華能國電公布，預期截至６月３０日止中期虧損介乎２７億至３２﹒４億人民幣，比去年同
期虧損約４３億人民幣有所收窄。
　　該集團指，扣除非經常性損益之虧損３５億至４０﹒４億人民幣，去年同期虧損約
３８﹒６８億人民幣。該集團指，業績預虧主因燃料價格同比大幅上漲影響燃料成本增加。今年
以來，該集團量價統籌，不斷加大電力批發市場與零售市場協同、中長期交易和現貨交易協同力
度，鞏固提升綜合電價水平，上半年內地各運行電廠平均上網結算電價同比上漲２０﹒７０％。
　　現時，恒生指數報２０４７９，升１８１點或升０﹒９０％，主板成交２６﹒４０億元。國
企指數報７０１６，升５８點或升０﹒８３％。恒生科技指數報４４５４，升１４點或升
０﹒３３％。
　　即月期指新報２０４７５，升１９３點，低水５點。即月國指期貨報７０２０，升７２點，
高水４點。即月科指期貨新報４４６１，升１９點，高水１０點。
　
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華能國電（００９０２）　　３﹒８２元　跌２﹒５５％
　　龍源電力（００９１６）　１３﹒８２元　升１﹒１７％
　　華潤燃氣（０１１９３）　３５﹒１０元　跌０﹒４３％
　　大唐發電（００９９１）　　１﹒４６元　升２﹒１０％
　　潤電（００８３６）　　　１５﹒６２元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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