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06098 碧桂園服務
即時 按盤價 升24.250 +1.450 (+6.360%)
大手異動

18/07/2022 09:39

《異動股》碧服升逾５％冠藍籌，回購近３３萬股兼獲摩通增持

　　《經濟通通訊社１８日專訊》碧桂園服務（０６０９８）現價升５﹒２６％暫為最佳表現藍
籌，報２４元，該股成交約１４１萬股，涉資３３２２萬元。碧桂園（０２００７）升
１﹒２１％，報３﹒３５元。
　　碧桂園服務公布，於上周五（１５日）以約７４３萬元於公開市場購買合共３２﹒６萬股本
公司股份，佔０﹒０１％股權，每股平均價格約２２﹒７８元，將繼續關注市況，於近期擇機於
公開市場購回股份。此外，根據聯交所資料顯示，摩根大通於上周二（１２日）增持碧桂園服務
１８４萬股或０﹒０５％，每股平均價２７﹒２６９４元，涉資５０１７﹒６萬元，最新持股量
增至５﹒０２％。
　　現時，恒生指數報２０３８７，升８９點或升０﹒４４％，主板成交５６﹒９８億元。國企
指數報６９９８，升４０點或升０﹒５８％。恒生科技指數報４４４６，升６點或升０﹒１４％

　　即月期指新報２０４０１，升１１９點，高水１４點。即月國指期貨報７００２，升５４點
，高水４點。即月科指期貨新報４４５３，升１１點，高水３點。
　　上證綜合指數報３２３８，升１０點或升０﹒３１％，成交１６６﹒４０億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４０５，跌５點或跌０﹒０５％，成交３３３﹒９４億元人民幣。
（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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