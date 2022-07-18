《異動股》碧服升逾５％冠藍籌，回購近３３萬股兼獲摩通增持

《經濟通通訊社１８日專訊》碧桂園服務（０６０９８）現價升５﹒２６％暫為最佳表現藍

籌，報２４元，該股成交約１４１萬股，涉資３３２２萬元。碧桂園（０２００７）升

１﹒２１％，報３﹒３５元。

碧桂園服務公布，於上周五（１５日）以約７４３萬元於公開市場購買合共３２﹒６萬股本

公司股份，佔０﹒０１％股權，每股平均價格約２２﹒７８元，將繼續關注市況，於近期擇機於

公開市場購回股份。此外，根據聯交所資料顯示，摩根大通於上周二（１２日）增持碧桂園服務

１８４萬股或０﹒０５％，每股平均價２７﹒２６９４元，涉資５０１７﹒６萬元，最新持股量

增至５﹒０２％。

現時，恒生指數報２０３８７，升８９點或升０﹒４４％，主板成交５６﹒９８億元。國企

指數報６９９８，升４０點或升０﹒５８％。恒生科技指數報４４４６，升６點或升０﹒１４％

。

即月期指新報２０４０１，升１１９點，高水１４點。即月國指期貨報７００２，升５４點

，高水４點。即月科指期貨新報４４５３，升１１點，高水３點。

上證綜合指數報３２３８，升１０點或升０﹒３１％，成交１６６﹒４０億元人民幣。

深證成份指數報１２４０５，跌５點或跌０﹒０５％，成交３３３﹒９４億元人民幣。

（ｈｃ）

