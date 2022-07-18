《異動股》碧服升逾５％冠藍籌，回購近３３萬股兼獲摩通增持

《經濟通通訊社１８日專訊》碧桂園服務（０６０９８）現價升５﹒２６％暫為最佳表現藍
籌，報２４元，該股成交約１４１萬股，涉資３３２２萬元。碧桂園（０２００７）升
１﹒２１％，報３﹒３５元。
碧桂園服務公布，於上周五（１５日）以約７４３萬元於公開市場購買合共３２﹒６萬股本
公司股份，佔０﹒０１％股權，每股平均價格約２２﹒７８元，將繼續關注市況，於近期擇機於
公開市場購回股份。此外，根據聯交所資料顯示，摩根大通於上周二（１２日）增持碧桂園服務
１８４萬股或０﹒０５％，每股平均價２７﹒２６９４元，涉資５０１７﹒６萬元，最新持股量
增至５﹒０２％。
現時，恒生指數報２０３８７，升８９點或升０﹒４４％，主板成交５６﹒９８億元。國企
指數報６９９８，升４０點或升０﹒５８％。恒生科技指數報４４４６，升６點或升０﹒１４％
。
即月期指新報２０４０１，升１１９點，高水１４點。即月國指期貨報７００２，升５４點
，高水４點。即月科指期貨新報４４５３，升１１點，高水３點。
上證綜合指數報３２３８，升１０點或升０﹒３１％，成交１６６﹒４０億元人民幣。
深證成份指數報１２４０５，跌５點或跌０﹒０５％，成交３３３﹒９４億元人民幣。
（ｈｃ）
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