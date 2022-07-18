《異動股》潤啤高開１％，拒評華潤系收購金沙酒業股權傳聞

《經濟通通訊社１８日專訊》潤啤（００２９１）現價升１﹒２４％，報５３元，該股成交

約５萬股，涉資２７４萬元；青啤（００１６８）升１﹒２７％，報７６元；百威亞太

（０１８７６）跌０﹒４５％，報２２﹒３元；蒙牛（０２３１９）升１﹒７２％，報

３８﹒５５元。



＊金沙雙品牌居中國白酒第１２名＊



內媒報道，華潤系近期已落實收購貴州金沙窖酒酒業５１％股權，成為金沙酒業第一大股東

，預計該宗收購將於８月公布。華潤集團旗下華潤啤酒表示，上市公司沒有任何需要披露的信息

，對於市場傳言不予評論。華潤啤酒會堅定做大做強啤酒主業，並繼續研究非啤酒類的發展機遇

。

金沙酒業是貴州最早的國營白酒生產企業之一，旗下擁有兩個品牌，包括「摘要」和「金沙

回沙」。「摘要」產品定位為高端醬香白酒，「金沙回沙」產品定位為醬香酒。去年金沙回沙和

摘要雙品牌價值合計１０３６﹒４５億元人民幣，位居中國白酒第１２名、中國醬酒第３名。

據悉，華潤集團和金沙酒業的實際控制人湖北宜化集團早在去年就達成合作意向，但一直處

於保密階段，華潤集團的團隊很快將入駐金沙酒業，雙方將進行經營層面的操作。



＊恒指高開１８１點＊



現時，恒生指數報２０４７９，升１８１點或升０﹒９０％，主板成交２６﹒４０億元。國

企指數報７０１６，升５８點或升０﹒８３％。恒生科技指數報４４５４，升１４點或升

０﹒３３％。

即月期指新報２０５１５，升２３３點，高水３５點。即月國指期貨報７０３３，升８５點

，高水１７點。即月科指期貨新報４４６９，升２７點，高水１４點。

上證綜合指數報３２３５，升７點或升０﹒２２％，成交２６﹒７７億元人民幣。

深證成份指數報１２４５６，升４５點或升０﹒３６％，成交１６﹒３２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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潤啤（００２９１） ５３元 升１﹒２４％

青啤（００１６８） ７６元 升１﹒２７％

百威亞太（０１８７６） ２２﹒３元 跌０﹒４５％

蒙牛（０２３１９） ３８﹒５５元 升１﹒７２％

中國飛鶴（０６１８６） ８﹒０２元 升０﹒１２％

農夫山泉（０９６３３） ４５﹒８５元 升１﹒７８％

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（ｅｒ）

