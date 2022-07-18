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02068 中鋁國際
即時 按盤價 升1.890 +0.280 (+17.391%)
大手異動

18/07/2022 09:37

《異動股》中鋁國際（２０６８）升逾１６％，料中期盈利增２０倍

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中鋁國際（０２０６８）現價升１６﹒１５％，報１﹒８７元
，該股成交約５８６萬股，涉資１０７９萬元，盤中高見１﹒９５元，最低見１﹒７４元。
　　中鋁國際（０２０６８）（滬：６０１０６８）公布，預期截至６月３０日止中期盈利介乎
５０００萬至７４００萬元（人民幣．下同），同比增長約１３﹒８５倍至２０﹒９９倍。
　　該集團指，預計中期扣除非經常性損益後的純利介乎５０００萬至７４００萬元，去年同期
虧損１７００萬元。該集團指，業績預增主因抓生產經營，嚴控成本費用，同時進一步加強債權
管理，大力清收欠款，對提升利潤水平帶來積極影響。
　　現時，恒生指數報２０３２６，升２８點或升０﹒１４％，主板成交１１１﹒９４億元。國
企指數報６９７４，升１６點或升０﹒２４％。恒生科技指數報４４０７，跌３２點或跌
０﹒７４％。Ａ股（滬：６０１０６８）現價４﹒５８元人民幣，升０﹒４２元人民幣，或升
１０﹒１％，成交４４９５萬元人民幣，涉及９８２萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價╱折讓＋
１８４﹒８６％。
　　即月期指新報２０３２１，升３９點，低水５點。即月國指期貨報６９７４，升２６點，低
水１點。即月科指期貨新報４４１１，跌３１點，高水４點。
　　上證綜合指數報３２３４，升６點或升０﹒２１％，成交４９４﹒１８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３６５，跌４５點或跌０﹒３７％，成交３１７﹒６５億元人民幣。
（ｐｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
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