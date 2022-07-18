《異動股》內房集體反彈，碧桂園彈逾３％，八成主動買盤

《經濟通通訊社１８日專訊》碧桂園（０２００７）現價升３﹒６３％，報３﹒４３元，該

股成交約１４１１萬股，涉資４７９７萬元。

內房股上周因內地爛尾樓業主停供風波連日捱沽，碧桂園逼近除淨後新低３﹒２２元，上周

五低見３﹒３０元，今日終見反彈，現時主戶買沽比率達８０比２０。其餘內房股一周反彈；龍

湖（００９６０）升２﹒５％，報２８﹒７元；旭輝（００８８４）升３﹒４３％，報２﹒４１

元；潤地（０１１０９）升１﹒２％，報３３﹒８元；中海外（００６８８）升２﹒２５％，報

２２﹒７元。

現時，恒生指數報２０３９２，升９４點或升０﹒４６％，主板成交１８８﹒４０億元。國

企指數報６９９０，升３２點或升０﹒４７％。恒生科技指數報４４０２，跌３７點或跌

０﹒８５％。

即月期指新報２０４１１，升１２９點，高水１９點。即月國指期貨報６９９８，升５０點

，高水７點。即月科指期貨新報４４１１，跌３１點，高水５點。

上證綜合指數報３２３１，升３點或升０﹒１２％，成交９２８﹒４１億元人民幣。

深證成份指數報１２３２９，跌８１點或跌０﹒６６％，成交１３９４﹒３０億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園（０２００７） ３﹒４３元 升３﹒６３％

碧桂園服務（０６０９８） ２４﹒２５元 升６﹒３６％

龍湖（００９６０） ２８﹒７０元 升２﹒５０％

旭輝（００８８４） ２﹒４１元 升３﹒４３％

萬科（０２２０２） １５﹒７２元 升０﹒３８％

潤地（０１１０９） ３３﹒８０元 升１﹒２０％

中海外（００６８８） ２２﹒７０元 升２﹒２５％

越地（００１２３） ９﹒５１元 升１﹒３９％

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（ｈｃ）

