《異動股》內房集體反彈，碧桂園彈逾３％，八成主動買盤

《經濟通通訊社１８日專訊》碧桂園（０２００７）現價升３﹒６３％，報３﹒４３元，該
股成交約１４１１萬股，涉資４７９７萬元。
內房股上周因內地爛尾樓業主停供風波連日捱沽，碧桂園逼近除淨後新低３﹒２２元，上周
五低見３﹒３０元，今日終見反彈，現時主戶買沽比率達８０比２０。其餘內房股一周反彈；龍
湖（００９６０）升２﹒５％，報２８﹒７元；旭輝（００８８４）升３﹒４３％，報２﹒４１
元；潤地（０１１０９）升１﹒２％，報３３﹒８元；中海外（００６８８）升２﹒２５％，報
２２﹒７元。
現時，恒生指數報２０３９２，升９４點或升０﹒４６％，主板成交１８８﹒４０億元。國
企指數報６９９０，升３２點或升０﹒４７％。恒生科技指數報４４０２，跌３７點或跌
０﹒８５％。
即月期指新報２０４１１，升１２９點，高水１９點。即月國指期貨報６９９８，升５０點
，高水７點。即月科指期貨新報４４１１，跌３１點，高水５點。
上證綜合指數報３２３１，升３點或升０﹒１２％，成交９２８﹒４１億元人民幣。
深證成份指數報１２３２９，跌８１點或跌０﹒６６％，成交１３９４﹒３０億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
碧桂園（０２００７） ３﹒４３元 升３﹒６３％
碧桂園服務（０６０９８） ２４﹒２５元 升６﹒３６％
龍湖（００９６０） ２８﹒７０元 升２﹒５０％
旭輝（００８８４） ２﹒４１元 升３﹒４３％
萬科（０２２０２） １５﹒７２元 升０﹒３８％
潤地（０１１０９） ３３﹒８０元 升１﹒２０％
中海外（００６８８） ２２﹒７０元 升２﹒２５％
越地（００１２３） ９﹒５１元 升１﹒３９％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｈｃ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動