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02007 碧桂園
即時 按盤價 升3.510 +0.200 (+6.042%)
大手異動

18/07/2022 09:51

《異動股》內房集體反彈，碧桂園彈逾３％，八成主動買盤

　　《經濟通通訊社１８日專訊》碧桂園（０２００７）現價升３﹒６３％，報３﹒４３元，該
股成交約１４１１萬股，涉資４７９７萬元。
　　內房股上周因內地爛尾樓業主停供風波連日捱沽，碧桂園逼近除淨後新低３﹒２２元，上周
五低見３﹒３０元，今日終見反彈，現時主戶買沽比率達８０比２０。其餘內房股一周反彈；龍
湖（００９６０）升２﹒５％，報２８﹒７元；旭輝（００８８４）升３﹒４３％，報２﹒４１
元；潤地（０１１０９）升１﹒２％，報３３﹒８元；中海外（００６８８）升２﹒２５％，報
２２﹒７元。
　　現時，恒生指數報２０３９２，升９４點或升０﹒４６％，主板成交１８８﹒４０億元。國
企指數報６９９０，升３２點或升０﹒４７％。恒生科技指數報４４０２，跌３７點或跌
０﹒８５％。
　　即月期指新報２０４１１，升１２９點，高水１９點。即月國指期貨報６９９８，升５０點
，高水７點。即月科指期貨新報４４１１，跌３１點，高水５點。
　　上證綜合指數報３２３１，升３點或升０﹒１２％，成交９２８﹒４１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３２９，跌８１點或跌０﹒６６％，成交１３９４﹒３０億元人民幣。
　
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園（０２００７）　　　　３﹒４３元　升３﹒６３％
　　碧桂園服務（０６０９８）　２４﹒２５元　升６﹒３６％
　　龍湖（００９６０）　　　　２８﹒７０元　升２﹒５０％
　　旭輝（００８８４）　　　　　２﹒４１元　升３﹒４３％
　　萬科（０２２０２）　　　　１５﹒７２元　升０﹒３８％
　　潤地（０１１０９）　　　　３３﹒８０元　升１﹒２０％
　　中海外（００６８８）　　　２２﹒７０元　升２﹒２５％
　　越地（００１２３）　　　　　９﹒５１元　升１﹒３９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
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