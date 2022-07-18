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09866 蔚來－ＳＷ
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大手異動

18/07/2022 09:51

《中概異動》理想跌逾２％，傳Ｌ９試駕車空氣懸掛斷裂

　　《經濟通通訊社１８日專訊》理想汽車（０２０１５）現價跌２﹒５８％，報１４７﹒１元
，該股成交約１３３萬股，涉資１﹒９６億元，盤中高見１４９﹒４元，最低見１４５﹒２元；
蔚來（０９８６６）跌０﹒９８％，報１６２﹒３元；比亞迪（０１２１１）跌１﹒１６％，報
２９０﹒８元；小鵬汽車（０９８６８）跌４﹒８４％，報１１０﹒１元。
　　據澎湃新聞報道，就媒體報道的理想Ｌ９試駕車空氣懸掛斷裂一事，理想汽車回應澎湃新聞
稱，其實是重慶的試駕車以每小時９０公里速度沖過一個超過２０釐米的深坑，導致空簧內部的
緩衝環破損。理想方面表示，因為供應問題，部分試駕車使用了試製階段的緩衝環，並指試製版
雖然滿足安全標準，但遇到大衝擊工況會偶發失效。實際量產版的緩衝環強度是試製版的２﹒５
倍，面對更大的衝擊也不會有問題。上加強版緩衝環的原因是，２１寸輪轂成為了標配，緩衝的
壓力更大。
　　現時，恒生指數報２０４５１，升１５４點或升０﹒７６％，主板成交２２３﹒１６億元。
國企指數報７０１６，升５８點或升０﹒８４％。恒生科技指數報４４３５，跌４點或跌
０﹒１０％。
　　即月期指新報２０４５６，升１７４點，高水４點。即月國指期貨報７０２２，升７４點，
高水６點。即月科指期貨新報４４４１，跌１點，高水５點。
　　上證綜合指數報３２４５，升１７點或升０﹒５５％，成交１０８４﹒３０億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４０６，跌４點或跌０﹒０４％，成交７０５﹒６４億元人民幣。
　
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　理想汽車（０２０１５）　１４７﹒１元　跌２﹒５８％
　　蔚來（０９８６６）　　　１６２﹒３元　跌０﹒９８％
　　比亞迪（０１２１１）　　２９０﹒８元　跌１﹒１６％
　　小鵬汽車（０９８６８）　１１０﹒１元　跌４﹒８４％
　　吉利（００１７５）　　　１６﹒６６元　跌０﹒１２％
　　長汽（０２３３３）　　　１３﹒１６元　升２﹒６５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｃ）
　

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
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