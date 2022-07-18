《中概異動》理想跌逾２％，傳Ｌ９試駕車空氣懸掛斷裂

《經濟通通訊社１８日專訊》理想汽車（０２０１５）現價跌２﹒５８％，報１４７﹒１元

，該股成交約１３３萬股，涉資１﹒９６億元，盤中高見１４９﹒４元，最低見１４５﹒２元；

蔚來（０９８６６）跌０﹒９８％，報１６２﹒３元；比亞迪（０１２１１）跌１﹒１６％，報

２９０﹒８元；小鵬汽車（０９８６８）跌４﹒８４％，報１１０﹒１元。

據澎湃新聞報道，就媒體報道的理想Ｌ９試駕車空氣懸掛斷裂一事，理想汽車回應澎湃新聞

稱，其實是重慶的試駕車以每小時９０公里速度沖過一個超過２０釐米的深坑，導致空簧內部的

緩衝環破損。理想方面表示，因為供應問題，部分試駕車使用了試製階段的緩衝環，並指試製版

雖然滿足安全標準，但遇到大衝擊工況會偶發失效。實際量產版的緩衝環強度是試製版的２﹒５

倍，面對更大的衝擊也不會有問題。上加強版緩衝環的原因是，２１寸輪轂成為了標配，緩衝的

壓力更大。

現時，恒生指數報２０４５１，升１５４點或升０﹒７６％，主板成交２２３﹒１６億元。

國企指數報７０１６，升５８點或升０﹒８４％。恒生科技指數報４４３５，跌４點或跌

０﹒１０％。

即月期指新報２０４５６，升１７４點，高水４點。即月國指期貨報７０２２，升７４點，

高水６點。即月科指期貨新報４４４１，跌１點，高水５點。

上證綜合指數報３２４５，升１７點或升０﹒５５％，成交１０８４﹒３０億元人民幣。

深證成份指數報１２４０６，跌４點或跌０﹒０４％，成交７０５﹒６４億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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理想汽車（０２０１５） １４７﹒１元 跌２﹒５８％

蔚來（０９８６６） １６２﹒３元 跌０﹒９８％

比亞迪（０１２１１） ２９０﹒８元 跌１﹒１６％

小鵬汽車（０９８６８） １１０﹒１元 跌４﹒８４％

吉利（００１７５） １６﹒６６元 跌０﹒１２％

長汽（０２３３３） １３﹒１６元 升２﹒６５％

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（ｐｃ）



