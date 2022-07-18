《異動股》康龍化成（３７５９）跌１２％，料中期純利最多升８％

《經濟通通訊社１８日專訊》康龍化成（０３７５９）Ｈ股現價跌１２﹒５７％，報
６５﹒４元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１６﹒９５％。該股成交約９２萬股，涉資
６１３３萬元。Ａ股（深：３００７５９）現價８３﹒１８元人民幣，跌１３﹒７２元人民幣，
或跌１４﹒１６％，成交８﹒５１億元人民幣，涉及１０３６萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價
４７﹒９３％。
康龍化成公布，預期截至６月３０日止中期盈利介乎約５﹒６５億至６﹒１億人民幣，同比
持平至升８％，每股盈利４７﹒６７至５１﹒４８人民幣分。扣除非經常性損益之純利約
６﹒４２億至６﹒８８億人民幣，升１０％至１８％，而經調整盈利約７﹒７５億至８﹒２７億
人民幣，升１９％至２７％。至於中期營業收入約４５﹒６７億至４６﹒６５億人民幣，升
３９％至４２％。
＊醫藥股向淡＊
資金回流內房股，醫藥股普遍偏軟；藥明生物（０２２６９）跌２﹒８３％，報７３﹒８５
元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅７﹒０５％；信達生物（０１８０１）跌３﹒１２％
，報３５﹒７元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅７﹒２７％；泰格醫藥（０３３４７）
跌２﹒２％，報９１﹒２元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅６﹒０８％；藥明康德
（０２３５９）跌２﹒５２％，報１０４﹒５元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅
５﹒８６％。
現時，恒生指數報２０４４６，升１４８點或升０﹒７３％，主板成交２４４﹒３４億元。
國企指數報７０２０，升６２點或升０﹒９０％。恒生科技指數報４４４１，升１點或升
０﹒０３％。
即月期指新報２０４６１，升１７９點，高水１５點。即月國指期貨報７０２７，升７９點
，高水６點。即月科指期貨新報４４４９，升７點，低水３點。
上證綜合指數報３２４５，升１７點或升０﹒５５％，成交１２０１﹒８３億元人民幣。
深證成份指數報１２３８７，跌２３點或跌０﹒１９％，成交１７６０﹒２８億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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康龍化成（０３７５９） ６５﹒４０元 跌１２﹒５７％
藥明生物（０２２６９） ７３﹒８５元 跌２﹒８３％
信達生物（０１８０１） ３５﹒７０元 跌３﹒１２％
泰格醫藥（０３３４７） ９１﹒２０元 跌２﹒２０％
藥明康德（０２３５９） １０４﹒５０元 跌２﹒５２％
中生製藥（０１１７７） ４﹒８９元 跌０﹒６１％
康方生物（０９９２６） ２２﹒８５元 升０﹒４４％
騰盛博藥（０２１３７） ９﹒９８元 升０﹒７１％
金斯瑞（０１５４８） ３２﹒００元 升１﹒４３％
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（ｈｃ）
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