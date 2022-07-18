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03759 康龍化成
即時 按盤價 跌68.800 -6.000 (-8.021%)
大手異動

18/07/2022 10:01

《異動股》康龍化成（３７５９）跌１２％，料中期純利最多升８％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》康龍化成（０３７５９）Ｈ股現價跌１２﹒５７％，報
６５﹒４元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１６﹒９５％。該股成交約９２萬股，涉資
６１３３萬元。Ａ股（深：３００７５９）現價８３﹒１８元人民幣，跌１３﹒７２元人民幣，
或跌１４﹒１６％，成交８﹒５１億元人民幣，涉及１０３６萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價
４７﹒９３％。
　　康龍化成公布，預期截至６月３０日止中期盈利介乎約５﹒６５億至６﹒１億人民幣，同比
持平至升８％，每股盈利４７﹒６７至５１﹒４８人民幣分。扣除非經常性損益之純利約
６﹒４２億至６﹒８８億人民幣，升１０％至１８％，而經調整盈利約７﹒７５億至８﹒２７億
人民幣，升１９％至２７％。至於中期營業收入約４５﹒６７億至４６﹒６５億人民幣，升
３９％至４２％。
　
＊醫藥股向淡＊
　
　　資金回流內房股，醫藥股普遍偏軟；藥明生物（０２２６９）跌２﹒８３％，報７３﹒８５
元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅７﹒０５％；信達生物（０１８０１）跌３﹒１２％
，報３５﹒７元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅７﹒２７％；泰格醫藥（０３３４７）
跌２﹒２％，報９１﹒２元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅６﹒０８％；藥明康德
（０２３５９）跌２﹒５２％，報１０４﹒５元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅
５﹒８６％。
　　現時，恒生指數報２０４４６，升１４８點或升０﹒７３％，主板成交２４４﹒３４億元。
國企指數報７０２０，升６２點或升０﹒９０％。恒生科技指數報４４４１，升１點或升
０﹒０３％。
　　即月期指新報２０４６１，升１７９點，高水１５點。即月國指期貨報７０２７，升７９點
，高水６點。即月科指期貨新報４４４９，升７點，低水３點。
　　上證綜合指數報３２４５，升１７點或升０﹒５５％，成交１２０１﹒８３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３８７，跌２３點或跌０﹒１９％，成交１７６０﹒２８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　康龍化成（０３７５９）　　６５﹒４０元　跌１２﹒５７％
　　藥明生物（０２２６９）　　７３﹒８５元　　跌２﹒８３％
　　信達生物（０１８０１）　　３５﹒７０元　　跌３﹒１２％
　　泰格醫藥（０３３４７）　　９１﹒２０元　　跌２﹒２０％
　　藥明康德（０２３５９）　１０４﹒５０元　　跌２﹒５２％
　　中生製藥（０１１７７）　　　４﹒８９元　　跌０﹒６１％
　　康方生物（０９９２６）　　２２﹒８５元　　升０﹒４４％
　　騰盛博藥（０２１３７）　　　９﹒９８元　　升０﹒７１％
　　金斯瑞（０１５４８）　　　３２﹒００元　　升１﹒４３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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