《異動股》康龍化成（３７５９）跌１２％，料中期純利最多升８％

《經濟通通訊社１８日專訊》康龍化成（０３７５９）Ｈ股現價跌１２﹒５７％，報

６５﹒４元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１６﹒９５％。該股成交約９２萬股，涉資

６１３３萬元。Ａ股（深：３００７５９）現價８３﹒１８元人民幣，跌１３﹒７２元人民幣，

或跌１４﹒１６％，成交８﹒５１億元人民幣，涉及１０３６萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價

４７﹒９３％。

康龍化成公布，預期截至６月３０日止中期盈利介乎約５﹒６５億至６﹒１億人民幣，同比

持平至升８％，每股盈利４７﹒６７至５１﹒４８人民幣分。扣除非經常性損益之純利約

６﹒４２億至６﹒８８億人民幣，升１０％至１８％，而經調整盈利約７﹒７５億至８﹒２７億

人民幣，升１９％至２７％。至於中期營業收入約４５﹒６７億至４６﹒６５億人民幣，升

３９％至４２％。



＊醫藥股向淡＊



資金回流內房股，醫藥股普遍偏軟；藥明生物（０２２６９）跌２﹒８３％，報７３﹒８５

元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅７﹒０５％；信達生物（０１８０１）跌３﹒１２％

，報３５﹒７元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅７﹒２７％；泰格醫藥（０３３４７）

跌２﹒２％，報９１﹒２元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅６﹒０８％；藥明康德

（０２３５９）跌２﹒５２％，報１０４﹒５元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅

５﹒８６％。

現時，恒生指數報２０４４６，升１４８點或升０﹒７３％，主板成交２４４﹒３４億元。

國企指數報７０２０，升６２點或升０﹒９０％。恒生科技指數報４４４１，升１點或升

０﹒０３％。

即月期指新報２０４６１，升１７９點，高水１５點。即月國指期貨報７０２７，升７９點

，高水６點。即月科指期貨新報４４４９，升７點，低水３點。

上證綜合指數報３２４５，升１７點或升０﹒５５％，成交１２０１﹒８３億元人民幣。

深證成份指數報１２３８７，跌２３點或跌０﹒１９％，成交１７６０﹒２８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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康龍化成（０３７５９） ６５﹒４０元 跌１２﹒５７％

藥明生物（０２２６９） ７３﹒８５元 跌２﹒８３％

信達生物（０１８０１） ３５﹒７０元 跌３﹒１２％

泰格醫藥（０３３４７） ９１﹒２０元 跌２﹒２０％

藥明康德（０２３５９） １０４﹒５０元 跌２﹒５２％

中生製藥（０１１７７） ４﹒８９元 跌０﹒６１％

康方生物（０９９２６） ２２﹒８５元 升０﹒４４％

騰盛博藥（０２１３７） ９﹒９８元 升０﹒７１％

金斯瑞（０１５４８） ３２﹒００元 升１﹒４３％

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（ｈｃ）

