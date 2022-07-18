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09992 泡泡瑪特
即時 按盤價 跌22.300 -3.300 (-12.891%)
大手異動

18/07/2022 10:04

《異動股》泡泡瑪特挫逾１１％創新低，料中期少賺最多３５％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》泡泡瑪特（０９９９２）現價跌１１﹒３３％，報２２﹒７元
，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅２４﹒２１％。該股成交約１０７８萬股，涉資
２﹒５４億元。盤中低見２２﹒１５創歷史新低。
　　泡泡瑪特公布，預期集團截至今年６月３０日止六個月之收入或較去年同期增長不低於
３０％；預期期間集團溢利較去年同期將錄得減少不高於３５％。
　　主要由於今年上半年，由於內地的新冠肺炎疫情反覆，集團遵循各地政府的指引和要求，暫
停了部分區域若干線下店舖和機器人商店的運營，且集團線下門店較多分布於一二線城市，因而
相較於去年同期，今年上半年受到疫情影響較大；及因疫情影響部分地區物流的時效性，從而影
響線上銷售；疫情影響客流量及消費者消費意欲減弱，進而影響業績增速下滑。
　　現時，恒生指數報２０４５６，升１５９點或升０﹒７８％，主板成交２７５﹒８４億元。
國企指數報７０２０，升６１點或升０﹒８９％。恒生科技指數報４４３５，跌４點或跌
０﹒１０％。
　　即月期指新報２０４６１，升１７９點，高水４點。即月國指期貨報７０２２，升７４點，
高水２點。即月科指期貨新報４４３８，跌４點，高水６點。
　　上證綜合指數報３２４３，升１５點或升０﹒４８％，成交１３７２﹒３８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３５８，跌５２點或跌０﹒４３％，成交１９９９﹒３７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　泡泡瑪特（０９９９２）　２２﹒７００元　跌１１﹒３３％
　　名創優品（０９８９６）　１４﹒２００元　　升８﹒５６％
　　凱知樂（０２１２２）　　　０﹒１３５元　　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 18/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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