《異動股》泡泡瑪特挫逾１１％創新低，料中期少賺最多３５％

《經濟通通訊社１８日專訊》泡泡瑪特（０９９９２）現價跌１１﹒３３％，報２２﹒７元

，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅２４﹒２１％。該股成交約１０７８萬股，涉資

２﹒５４億元。盤中低見２２﹒１５創歷史新低。

泡泡瑪特公布，預期集團截至今年６月３０日止六個月之收入或較去年同期增長不低於

３０％；預期期間集團溢利較去年同期將錄得減少不高於３５％。

主要由於今年上半年，由於內地的新冠肺炎疫情反覆，集團遵循各地政府的指引和要求，暫

停了部分區域若干線下店舖和機器人商店的運營，且集團線下門店較多分布於一二線城市，因而

相較於去年同期，今年上半年受到疫情影響較大；及因疫情影響部分地區物流的時效性，從而影

響線上銷售；疫情影響客流量及消費者消費意欲減弱，進而影響業績增速下滑。

現時，恒生指數報２０４５６，升１５９點或升０﹒７８％，主板成交２７５﹒８４億元。

國企指數報７０２０，升６１點或升０﹒８９％。恒生科技指數報４４３５，跌４點或跌

０﹒１０％。

即月期指新報２０４６１，升１７９點，高水４點。即月國指期貨報７０２２，升７４點，

高水２點。即月科指期貨新報４４３８，跌４點，高水６點。

上證綜合指數報３２４３，升１５點或升０﹒４８％，成交１３７２﹒３８億元人民幣。

深證成份指數報１２３５８，跌５２點或跌０﹒４３％，成交１９９９﹒３７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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泡泡瑪特（０９９９２） ２２﹒７００元 跌１１﹒３３％

名創優品（０９８９６） １４﹒２００元 升８﹒５６％

凱知樂（０２１２２） ０﹒１３５元 無升跌

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（ｈｃ）

